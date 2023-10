Rali do outono: Tänak vence no teste do WRC

Ação intensa no rali austríaco de outono desde o primeiro quilómetro, até o piloto do WRC Ott Tänak, campeão do mundo de 2019, teve os seus "momentos" nas exigentes etapas, Bachler novamente campeão do ARC.

"Eu sou bom a demolir - a minha equipa é boa a reparar", comentou Ott Tänak com um humor casual sobre o incidente em que o Campeão do Mundo de 2019 danificou gravemente a traseira do seu Ford Puma Rally1 Hybrid logo pela manhã. Depois de um furo na SS3, o piloto da M-Sport Ford chegou a perder a liderança para o seu companheiro de equipa Adrian Fourmaux.

Adrien Fourmaux, no Ford Fiesta Rally2, que já tinha vencido o Rali de janeiro, foi o piloto mais rápido do Rally2 (20 carros do Rally2) no final, com cerca de 20 segundos de vantagem sobre o seu compatriota Nicolas Ciamin e o finlandês Roope Korhonen, o atual Campeão do Mundo do WRC3, ambos no Škoda Fabia Rally2. "De certeza", respondeu quando lhe perguntaram se gostaria de voltar a competir no rali de outono no próximo ano. Muito satisfeito e satisfeito estava também Albert von Thurn und Taxis, que conduziu de forma demasiado cautelosa no Škoda Fabia Rally2 no início devido às condições difíceis, mas foi capaz de melhorar a cada nova etapa e terminou em quinto lugar no final.

Eibisberger o austríaco mais rápido

Peter Eibisberger, no Ford Fiesta MKII, foi o austríaco mais rápido a terminar o rali em sexto lugar. "Isto também é uma surpresa para mim, uma vez que não conduzo muitas vezes", explicou o piloto da ZM Racing, que contou com a experiente Claudia Maier como copiloto. Fabian Zeiringer, que juntamente com Angelika Letz foi o segundo austríaco mais rápido no Citroën C3 Rally2, também ficou satisfeito com o sucesso da sua estreia em Rally2. Logo atrás deles ficaram Christoph Zellhofer e Andre Kachel no Ford Fiesta Rally2, à frente de Johannes Keferböck e Ilka Minor no Skoda Fabia RS Rally2. A fechar o top 10 ficaram Martin Fischerlehner e Tobias Unterweger num Fiesta R5 com nove anos de idade, como eram chamados os carros de Rally2 na altura.

O difícil rali, especialmente na manhã em que as etapas eram complicadas, não pôde ser concluído por todas as equipas. Entre os numerosos (24) desistentes encontravam-se, por exemplo, Luca Waldherr, Markus Stockinger, Max Zellhofer (conduziu de forma notável no Proto-Swift), a dupla Schindelegger ou também Raphael Dirnberger na estreia no Rally4 e também o vencedor do ano passado, Jan Skala.

Bachler defende o título da ARC

O duelo pelo título do Austrian Rally Challenge (ARC) foi emocionante. Quando um veio de transmissão se partiu no Subaru de Gerald Bachler na SS2, ele disse resignadamente: "Agora a defesa do título acabou. Mas depois a equipa de ralis Subaru de Bammingen conseguiu reparar os danos e Bachler regressou gradualmente à frente. Quando o herói local René Kiehtreiber teve problemas no final (ainda estava em segundo lugar no ARC após a PE6), Bachler subiu para o segundo lugar atrás do húngaro Daniel Fischer (vitória na etapa ARC) e conseguiu assim defender com sucesso o título contra o seu adversário Thomas Regner.

O Troféu Austríaco de Ralis (ART) para veículos modernos foi ganho por Daniel Mayer com um décimo primeiro lugar na geral e um terceiro lugar na classe T1 - o seu adversário Manuel Wurm fez o que pôde, ganhou a classe T2, mas perdeu por seis pontos.

O ARCP para veículos Proto e similares foi para o favorito, o alemão Florian Auer. Patrik Gaubinger no Audi Quattro Gr.4 venceu o duelo na categoria Histórica (ARCH) em grande estilo com a vitória no dia ARCH. Nos Juniores, Daniel Mayer e Lukas Martinelli foram coroados campeões do clube. Como era de esperar, o ARCA para as conduções alternativas foi para Michael Kogler no HVO100 Scirocco.

Em suma, os organizadores, Roman Mühlberger e Mario Popp, podem estar muito satisfeitos. Tanto os pilotos como os numerosos fãs presentes nas pistas estavam entusiasmados. Os deuses do tempo também deram o seu contributo com um tempo imperial de fim de verão no final de outubro.(Trawniczek)

Resultado Rali de outono Dobersberg 2023:

1º Ott Tänak/Martin Jarveoja (EE), Ford Puma Rally1 Hybrid, 51:57,6 min.

2º Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (F), Ford Fiesta Rally2, + 1:08,5 min.

3º Nicolas Ciamin/Yannick Roche (F), Skoda Fabia RS Rally2, + 1:29,2

4º Roope Korhonen/Anssi Viinika (FIN), Skoda Fabia Rally2 evo, + 1:51,1

5º Albert von Thurn und Taxis/Jara Hain (D), Skoda Fabia RS Rally2, + 2:25,5

6º Peter Eibisberger/Claudia Maier (A), Ford Fiesta R5 MkII, + 2:29,7

7º Fabian Zeiringer/Angelika Letz (A), Citroen C3 Rally2, + 2:53,0

8º Christoph Zellhofer/Andre Kachel (A), Ford Fiesta Rally2, + 3:34,2

9º Johannes Keferböck/Ilka Minor (A), Skoda Fabia RS Rally2, + 3:44,6

10º Martin Fischerlehner/Tobias Unterweger (A), Ford Fiesta R5, + 4:07,2