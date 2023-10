Rally de Otoño: buenos resultados de los pilotos de ZM Racing

Con un glorioso tiempo veraniego y temperaturas en torno a los 20 grados centígrados, el final de temporada del Austrian Rally Challenge (ARC) ha llegado hoy a su fin con el Rally de Otoño en Dobersberg. Debido a la participación del equipo de trabajo de Ford con los pilotos Ott Tänak y Adrien Fourmaux, miles de visitantes se acercaron al Waldviertel y quedaron entusiasmados con las actuaciones de estos pilotos de talla mundial.

No hubo dudas en la lucha por la victoria de los pilotos de Ford. El claro vencedor fue el estonio Ott Tänak con su Ford Puma Rally1 Hybrid, a pesar de un pinchazo en el tramo SS3. Con una diferencia de 1,08 minutos, el francés Adrien Formaux (Ford Fiesta Rally2), que también ganó para ZM-Racing en el Rallye de Enero en Freistadt en enero, terminó segundo en la general. El tercer puesto fue para el francés Nicolas Ciamin (Škoda Fabia Rally2).

Pero los austriacos también demostraron estar en muy buena forma. El mejor fue Peter Eibisberger de Estiria con su copiloto Claudia Maier en un Ford Fiesta Rally2 de ZM-Racing. Mejoró etapa a etapa y terminó en una excelente sexta posición en la clasificación final. Peter Eibisberger: "Había muchos pilotos buenos al principio de este rally, no pensaba que podría competir así. Eso me hace sentir muy positivo. El equipo Zellhofer me ha proporcionado un buen coche, ayer hice un magnífico pilotaje con la Claudia y tuvimos muy buenas sensaciones en el coche desde la primera especial. Es la tercera vez que compito en el Rallye de Otoño, y esta vez también ha hecho buen tiempo, lo que me viene especialmente bien."

El Junior Zellhofer Christoph aguantó muy bien con su copiloto Andre Kachel, que logró un muy respetable resultado entre los diez primeros con un octavo puesto en sólo su segunda salida con un Ford Fiesta Rally2. El piloto de 27 años se mostró más que positivo con su actuación en vista de la gran cantidad de participantes: "Para nosotros ha ido cada vez mejor etapa tras etapa. Como era la segunda vez que me ponía en acción con este coche, hemos podido conocer mejor su potencial. La pista del Rallye de Mühlstein, donde piloté este coche por primera vez, es un poco diferente. Aquí estaba más resbaladizo y las velocidades eran más altas. Espero tener la oportunidad de conducir el coche RC 2 también el año que viene. Si no, el Suzuki Swift ZMX volverá a ser mi máquina de trabajo".

Con un resultado entre los diez primeros, en décima posición, Martin Fischerlehner, de Alta Austria, y Tobias Unterweger pudieron emprender el regreso a casa en su Ford Fiesta R5. Con veinte coches RC2 compitiendo en Dobersberg, Fischerlehner puede estar más que contento con su décimo puesto final: "Empecé el rally muy bien, me aseguré una buena posición de salida y así pude mantener esta clasificación entre los 113 participantes. Tuvimos una mejora continua en las etapas individuales, que por supuesto dio sus frutos. Siempre es posible mejorar, pero todo en el momento adecuado. Así que muchas gracias a mi copiloto Tobias y a ZM-Racing".

Algo debilitado por una gripe pasada, el jefe del equipo ZM-Racing, Max Zellhofer, se presentó con su copiloto Jürgen Heigl en el Suzuki Swift ZMX Proto. El veterano, que se sentó por primera vez en el coche con el que su hijo Christoph Zellhofer ganó la Copa Austriaca de Rallyes este año, fue capaz de mejorar una y otra vez en el transcurso de las ocho etapas, pero tuvo un problema con la bomba de combustible en la etapa de enlace entre SS 5 y SS 6 y tuvo que retirarse prematuramente en 14ª posición. Su resumen: "Hoy ha sido un día duro. Pocas veces he sudado tanto. Incluso se me han ensuciado las gafas con el sudor y he tenido dificultades para encontrar los puntos de frenado. Estoy bastante satisfecho con mi rendimiento a pesar de nuestro abandono. Pero lo que me ha hecho especialmente feliz han sido las magníficas actuaciones de los pilotos que han confiado en ZM-Racing. En primer lugar Peter Eibisberger como mejor austriaco en sexta posición, y luego por supuesto mi hijo Christoph Zellhofer y Martin Fischerlehner".

Markus Wurz, de Baja Austria, y su copiloto alemán Thomas Schöpf también tuvieron mala suerte. En el tramo SS1 estuvo a punto de entrar en el grupo de esta clase con su Ford Fiesta Rallye2, pero ya en el tramo SS2 su coche se salió de la pista por un terraplén, lo que significó el final del rallye de otoño.

Sensacional 7º puesto de Fabian Zeiringer en el Herbst Rallye

Con Fabian Zeiringer, un piloto de 27 años de Estiria, se encontraba en la salida un piloto que utilizaba un coche como el Citroën C3 Rally2 por primera vez en su carrera. Hasta ahora, Zeiringer había pilotado un Opel Corsa Rally4 en Austria, con el que terminó segundo en el campeonato nacional de 2WD por detrás de su jefe de equipo Luca Waldherr. Sus otras carreras fueron en el Campeonato Europeo Junior de Rallyes, donde recientemente llamó la atención con un segundo puesto en el Rally Barum.

Zeiringer parece haber conservado esta forma y la ha llevado a Dobersberg con su copiloto de la Alta Austria Angelika Letz. Desde el principio de este rally de otoño, el piloto de Estiria demostró un gran estado de forma y pudo asegurarse un sensacional séptimo puesto en la general.

Fabian Zeiringer: "Desgraciadamente, sólo he podido probar el Citroën C3 Rally2 durante 31 kilómetros en los últimos días. Por supuesto, el cambio a este coche es enorme, pero me sentí muy cómodo desde el principio. Es evidente que el coche se siente mucho mejor, lo que es especialmente importante a estas altas velocidades. Por supuesto, estoy más que satisfecho con nuestro rendimiento conjunto aquí". (Servicio de Prensa Deportiva)

Resultado Rally de Otoño Dobersberg 2023:

1º Ott Tänak/Martin Jarveoja (EE), Ford Puma Rally1 Hybrid, 51:57,6 min.

2º Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (F), Ford Fiesta Rally2, + 1:08,5 min.

3º Nicolas Ciamin/Yannick Roche (F), Skoda Fabia RS Rally2, + 1:29,2

4º Roope Korhonen/Anssi Viinika (FIN), Skoda Fabia Rally2 evo, + 1:51,1

5º Albert von Thurn und Taxis/Jara Hain (D), Skoda Fabia RS Rally2, + 2:25,5

6º Peter Eibisberger/Claudia Maier (A), Ford Fiesta R5 MkII, + 2:29,7

7º Fabian Zeiringer/Angelika Letz (A), Citroen C3 Rally2, + 2:53,0

8º Christoph Zellhofer/Andre Kachel (A), Ford Fiesta Rally2, + 3:34,2

9º Johannes Keferböck/Ilka Minor (A), Skoda Fabia RS Rally2, + 3:44,6

10º Martin Fischerlehner/Tobias Unterweger (A), Ford Fiesta R5, + 4:07,2