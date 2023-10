Rallye d'automne : forts résultats des pilotes du ZM-Racing

Trois pilotes parmi les dix premiers, Peter Eibisberger, Christoph Zellhofer et Martin Fischerlehner, le rallye se termine comme prévu par la victoire des pilotes Ford Ott Tänak et Adrien Fourmaux, Fabian Zeiringer se classant septième.

La finale de la saison de l'Austrian Rallye Challenge (ARC) s'est achevée aujourd'hui avec le Rallye d'automne à Dobersberg par un magnifique temps estival et des températures avoisinant les 20 degrés Celsius. Grâce à la participation de l'équipe d'usine Ford avec les pilotes Ott Tänak et Adrien Fourmaux, des milliers de visiteurs sont venus dans le Waldviertel et se sont enthousiasmés pour les performances de ces pilotes de classe mondiale.

Dans la lutte pour la victoire, les pilotes Ford n'ont laissé planer aucun doute. L'Estonien Ott Tänak a clairement remporté la victoire avec sa Ford Puma Rally1 Hybrid, et ce malgré une crevaison dans la SP3. Avec un retard de 1,08 minute, le Français Adrien Formaux (Ford Fiesta Rally2), également vainqueur pour ZM-Racing au Jännerrallye de Freistadt en janvier, a pris la deuxième place du classement général. La troisième place est revenue au Français Nicolas Ciamin (Škoda Fabia Rally2).

Mais les Autrichiens se sont également montrés en très bonne forme. Le meilleur a été le Styrien Peter Eibisberger et sa copilote Claudia Maier sur une Ford Fiesta Rally2 de ZM-Racing. Il a progressé d'épreuve en épreuve et s'est classé à une excellente sixième place au classement final. Peter Eibisberger : "Il y avait beaucoup de bons pilotes au départ de ce rallye, je n'aurais jamais imaginé pouvoir être aussi performant. Cela me rend très positif. L'équipe Zellhofer a mis une bonne voiture à ma disposition, j'ai fait un super travail hier avec la Claudia et nous avons eu un très bon feeling dans la voiture dès la première épreuve spéciale. C'est la troisième fois que je prends le départ du rallye d'automne, et cette fois, il a fait beau, ce qui me convient particulièrement".

Le chef junior de la maison Zellhofer, Christoph, s'est très bien comporté avec son copilote Andre Kachel : pour sa deuxième participation seulement au volant d'une Ford Fiesta Rally2, il a obtenu un très remarquable résultat dans le top 10 en se classant huitième. Le jeune homme de 27 ans était bien sûr plus que satisfait de sa performance, compte tenu du nombre élevé de participants : "Pour nous, les choses se sont améliorées au fil des épreuves. Comme ce n'était que la deuxième fois que je pilotais cette voiture, nous avons pu à nouveau mieux connaître son potentiel. Le parcours du Mühlsteinrallye, où j'ai roulé pour la première fois en compétition avec cette voiture, est un peu différent. Ici, c'était plus glissant et les vitesses étaient plus élevées. J'espère que l'année prochaine, j'aurai aussi l'occasion de rouler avec la voiture RC 2. Sinon, la Suzuki Swift ZMX sera à nouveau mon outil de travail".

C'est avec un résultat dans le top 10, à la dixième place, que l'Autrichien Martin Fischerlehner et Tobias Unterweger ont pu rentrer chez eux avec leur Ford Fiesta R5. Comme vingt voitures RC2 étaient au départ à Dobersberg, Fischerlehner peut être plus qu'heureux de sa dixième place finale : "J'ai très bien commencé le rallye, je me suis assuré une bonne position de départ et j'ai ainsi pu conserver cette place parmi 113 participants. Nous avons connu une progression constante dans les différentes épreuves, ce qui a bien sûr porté ses fruits. Il est toujours possible de progresser, mais toujours au bon moment. C'est pourquoi je remercie mon copilote Tobias et le ZM-Racing".

Quelque peu affaibli par une grippe passée, le chef d'équipe du ZM-Racing Max Zellhofer et son copilote Jürgen Heigl se sont montrés très performants sur la Suzuki Swift ZMX Proto. Le vétéran, qui prenait pour la première fois le volant de la voiture avec laquelle son fils Christoph Zellhofer a remporté la Coupe autrichienne des rallyes cette année, a réussi à s'améliorer au fil des huit épreuves, mais il a rencontré un problème de pompe à essence dans l'étape de liaison entre la SP 5 et la SP 6 et a dû abandonner prématurément en 14e position. Il résume : "C'était une journée difficile aujourd'hui. J'ai rarement autant transpiré. La sueur a même fait couler mes lunettes et j'ai eu du mal à trouver les points de freinage. Je suis tout à fait satisfait de ma performance malgré notre échec. Mais ce qui me fait particulièrement plaisir, ce sont les super performances des pilotes qui ont fait confiance à ZM-Racing. En premier lieu, Peter Eibisberger, meilleur Autrichien à la sixième place, puis bien sûr mon fils Christoph Zellhofer et Martin Fischerlehner".

Le Basse-Autrichien Markus Wurz et son copilote allemand Thomas Schöpf ont également joué de malchance. Dans l'ES1, il a réussi à s'insérer correctement dans cette catégorie au volant de sa Ford Fiesta Rallye2, mais dès l'ES2, sa voiture a glissé hors de la piste sur un talus, ce qui a mis fin au rallye d'automne.

Une sensationnelle 7e place pour Fabian Zeiringer au Rallye d'automne

Fabian Zeiringer, un pilote de 27 ans originaire de Styrie, a pris le départ pour la première fois de sa carrière avec un bolide tel que la Citroën C3 Rally2. Jusqu'à présent, Zeiringer avait roulé en Autriche sur une Opel Corsa Rally4, avec laquelle il avait terminé deuxième du championnat national 2RM derrière son chef d'équipe Luca Waldherr. Ses autres engagements ont été dans le championnat d'Europe des rallyes juniors où il s'est fait remarquer dernièrement lors du Barum Rallye avec une deuxième place.

Zeiringer semble avoir conservé cette forme et l'a ramenée à Dobersberg avec sa copilote de Haute-Autriche Angelika Letz. Dès le début de ce rallye d'automne, le Styrien a fait preuve d'une grande forme et a ainsi pu s'assurer une septième place au classement général vraiment sensationnelle.

Fabian Zeiringer : "Malheureusement, je n'ai pu tester la Citroën C3 Rally2 que pendant 31 kilomètres ces derniers jours. L'adaptation à ce bolide est évidemment énorme, mais je me suis senti très à l'aise dès le début. La voiture est évidemment beaucoup plus confortable, ce qui est particulièrement important à ces vitesses élevées. Je suis bien sûr plus que satisfait de notre performance commune ici". (Service de presse sportive)

Résultat du rallye d'automne Dobersberg 2023 :

1. Ott Tänak/Martin Jarveoja (EE), Ford Puma Rally1 Hybrid, 51:57,6 min.

2. Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (F), Ford Fiesta Rally2, + 1:08,5 min.

3. Nicolas Ciamin/Yannick Roche (F), Skoda Fabia RS Rally2, + 1:29,2

4. Roope Korhonen/Anssi Viinika (FIN), Skoda Fabia Rally2 evo, + 1:51,1

5. Albert von Thurn und Taxis/Jara Hain (D), Skoda Fabia RS Rally2, + 2:25,5

6. Peter Eibisberger/Claudia Maier (A), Ford Fiesta R5 MkII, + 2:29,7

7. Fabian Zeiringer/Angelika Letz (A), Citroën C3 Rally2, + 2:53,0

8. Christoph Zellhofer/Andre Kachel (A), Ford Fiesta Rally2, + 3:34,2

9. Johannes Keferböck/Ilka Minor (A), Skoda Fabia RS Rally2, + 3:44,6

10. Martin Fischerlehner/Tobias Unterweger (A), Ford Fiesta R5, + 4:07,2