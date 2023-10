Rally d'autunno: ottimi risultati per i piloti di ZM Racing

In uno splendido clima estivo con temperature intorno ai 20 gradi, il finale di stagione dell'Austrian Rally Challenge (ARC) si è concluso oggi con il Rally d'Autunno a Dobersberg. Grazie alla partecipazione del team Ford Works con i piloti Ott Tänak e Adrien Fourmaux, migliaia di visitatori hanno raggiunto il Waldviertel e sono rimasti entusiasti delle prestazioni di questi piloti di livello mondiale.

Non ci sono stati dubbi nella lotta per la vittoria dei piloti Ford. Il chiaro vincitore è stato l'estone Ott Tänak con la sua Ford Puma Rally1 Hybrid, nonostante una foratura sulla SS3. Con un distacco di 1,08 minuti, il francese Adrien Formaux (Ford Fiesta Rally2), che ha vinto per ZM-Racing anche al Rally di gennaio a Freistadt, si è piazzato al secondo posto assoluto. Il terzo posto è andato al francese Nicolas Ciamin (Škoda Fabia Rally2).

Ma anche gli austriaci hanno mostrato un'ottima forma. Il migliore è stato Peter Eibisberger della Stiria con la sua copilota Claudia Maier su una Ford Fiesta Rally2 di ZM-Racing. Ha migliorato di tappa in tappa e ha concluso con un eccellente sesto posto nella classifica finale. Peter Eibisberger: "C'erano molti bravi piloti all'inizio di questo rally, non pensavo di essere in grado di competere in questo modo. Questo mi fa sentire molto positivo. Il team Zellhofer mi ha fornito una buona vettura, ieri ho fatto un ottimo giro con la Claudia e abbiamo avuto un ottimo feeling con la macchina fin dalla prima prova speciale. È la terza volta che partecipo al Rally d'Autunno, e questa volta c'era anche bel tempo, che mi si addice particolarmente".

Il giovane Zellhofer Christoph ha resistito molto bene con il copilota Andre Kachel, che ha ottenuto un risultato di tutto rispetto nella top ten con l'ottavo posto alla sua seconda uscita con una Ford Fiesta Rally2. Il 27enne è stato ovviamente più che positivo riguardo alla sua prestazione, visto il forte numero di partenti: "Per noi è andata sempre meglio di tappa in tappa. Essendo solo la seconda volta che sono in azione con questa vettura, abbiamo potuto conoscere meglio il potenziale dell'auto. Il tracciato del Rally di Mühlstein, dove ho guidato per la prima volta in modo competitivo con questa vettura, è un po' diverso. Qui era più scivoloso e le velocità erano più elevate. Spero di avere l'opportunità di guidare la RC 2 anche l'anno prossimo. Altrimenti, la Suzuki Swift ZMX sarà di nuovo la mia macchina da lavoro".

Con un risultato nella top ten al decimo posto, Martin Fischerlehner dell'Alta Austria e Tobias Unterweger hanno potuto iniziare il viaggio di ritorno a casa con la loro Ford Fiesta R5. Con venti vetture RC2 in gara a Dobersberg, Fischerlehner può essere più che soddisfatto del suo decimo posto finale: "Ho iniziato il rally molto bene, mi sono assicurato una buona posizione di partenza e sono quindi riuscito a mantenere questa posizione tra i 113 partenti. Abbiamo avuto un continuo miglioramento nelle singole tappe, che ovviamente ha dato i suoi frutti. I miglioramenti sono sempre possibili, ma tutti al momento giusto. Ringrazio il mio copilota Tobias e la ZM-Racing".

Un po' indebolito da un'influenza passata, il boss del team ZM-Racing Max Zellhofer si è presentato con il copilota Jürgen Heigl sulla Suzuki Swift ZMX Proto. Il veterano, che si è seduto per la prima volta sulla vettura con cui il figlio Christoph Zellhofer ha vinto quest'anno l'Austrian Rally Cup, è riuscito a migliorarsi più volte nel corso delle otto tappe, ma ha avuto un problema con la pompa del carburante nella tappa di collegamento tra la SS 5 e la SS 6 e ha dovuto ritirarsi prematuramente al 14° posto. Il suo riassunto: "Oggi è stata una giornata dura. Raramente ho sudato così tanto. Gli occhiali si sono sporcati di sudore e ho avuto difficoltà a trovare i punti di frenata. Sono abbastanza soddisfatto della mia prestazione, nonostante il nostro ritiro. Ma ciò che mi ha reso particolarmente felice sono state le super prestazioni dei piloti che hanno dato fiducia a ZM-Racing. In primis Peter Eibisberger che è stato il miglior austriaco con il sesto posto, poi naturalmente mio figlio Christoph Zellhofer e Martin Fischerlehner".

Anche Markus Wurz della Bassa Austria e il suo copilota tedesco Thomas Schöpf hanno avuto sfortuna. Nella SS1 è riuscito quasi a entrare in questa classe con la sua Ford Fiesta Rallye2, ma già nella SS2 la sua auto è scivolata fuori pista su un terrapieno, il che ha significato la fine del rally autunnale.

Sensazionale 7° posto per Fabian Zeiringer al Rally di Herbst

Con il ventisettenne stiriano Fabian Zeiringer era al via un pilota che utilizzava una vettura come la Citroen C3 Rally2 per la prima volta nella sua carriera. Finora Zeiringer aveva guidato una Opel Corsa Rally4 in Austria, con la quale si era classificato secondo nel campionato nazionale 2WD dietro al suo capo squadra Luca Waldherr. Le sue altre gare sono state nel Campionato Europeo Rally Junior, dove ha recentemente attirato l'attenzione con un secondo posto al Barum Rally.

Zeiringer sembra aver conservato questa forma e l'ha portata a Dobersberg con la sua copilota dell'Alta Austria Angelika Letz. Fin dall'inizio di questo rally autunnale, lo stiriano ha mostrato una grande forma ed è stato in grado di assicurarsi un settimo posto assoluto davvero sensazionale.

Fabian Zeiringer: "Purtroppo ho potuto provare la Citroen C3 Rally2 solo per 31 chilometri negli ultimi giorni. Naturalmente, il cambiamento in questa vettura è enorme, ma mi sono sentito molto a mio agio fin dall'inizio. La vettura si sente ovviamente molto meglio, il che è particolarmente importante a queste alte velocità. Naturalmente, sono più che soddisfatto della nostra prestazione congiunta". (Servizio Stampa Sport)

Risultato Rally d'Autunno Dobersberg 2023:

1° Ott Tänak/Martin Jarveoja (EE), Ford Puma Rally1 Hybrid, 51:57,6 min.

2° Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (F), Ford Fiesta Rally2, + 1:08,5 min.

3° Nicolas Ciamin/Yannick Roche (F), Skoda Fabia RS Rally2, + 1:29,2

4° Roope Korhonen/Anssi Viinika (FIN), Skoda Fabia Rally2 evo, + 1:51,1

5° Albert von Thurn und Taxis/Jara Hain (D), Skoda Fabia RS Rally2, + 2:25,5

6° Peter Eibisberger/Claudia Maier (A), Ford Fiesta R5 MkII, + 2:29,7

7° Fabian Zeiringer/Angelika Letz (A), Citroen C3 Rally2, + 2:53,0

8° Christoph Zellhofer/Andre Kachel (A), Ford Fiesta Rally2, + 3:34,2

9° Johannes Keferböck/Ilka Minor (A), Skoda Fabia RS Rally2, + 3:44,6

10° Martin Fischerlehner/Tobias Unterweger (A), Ford Fiesta R5, + 4:07,2