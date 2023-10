Rali do outono: bons resultados dos pilotos da ZM Racing

Com Peter Eibisberger, Christoph Zellhofer e Martin Fischerlehner entre os três primeiros, o rali termina como esperado com a vitória dos pilotos da Ford, Ott Tänak e Adrien Fourmaux, e Fabian Zeiringer em sétimo lugar.

Num clima de verão glorioso, com temperaturas a rondar os 20 graus Celsius, o final da temporada do Austrian Rally Challenge (ARC) chegou hoje ao fim com o Rali de outono em Dobersberg. Devido à participação da equipa de trabalho da Ford, com os pilotos Ott Tänak e Adrien Fourmaux, milhares de visitantes deslocaram-se a Waldviertel e ficaram entusiasmados com as prestações destes pilotos de classe mundial.

Não houve dúvidas na luta pela vitória dos pilotos da Ford. O claro vencedor foi o estónio Ott Tänak com o seu Ford Puma Rally1 Hybrid, apesar de um furo na SS3. Com uma diferença de 1,08 minutos, o francês Adrien Formaux (Ford Fiesta Rally2), que também venceu para a ZM-Racing no Rali de janeiro em Freistadt, em janeiro, terminou em segundo lugar da geral. O terceiro lugar foi para o francês Nicolas Ciamin (Škoda Fabia Rally2).

Mas os austríacos também mostraram uma boa forma. O melhor foi Peter Eibisberger, da Estíria, com a sua copiloto Claudia Maier, num Ford Fiesta Rally2 da ZM-Racing. Melhorou de etapa para etapa e terminou num excelente sexto lugar na classificação final. Peter Eibisberger: "Havia muitos bons pilotos no início deste rali, não pensei que fosse capaz de competir desta forma. Isso faz-me sentir muito positivo. A equipa Zellhofer forneceu-me um bom carro, fiz uma excelente condução com a Claudia ontem e tivemos uma sensação muito boa no carro desde a primeira etapa especial. Esta é a terceira vez que participo no Rali de outono e, desta vez, o tempo também estava bom, o que é particularmente bom para mim."

O júnior Zellhofer Christoph aguentou-se muito bem com o copiloto Andre Kachel, que conseguiu um respeitável resultado entre os dez primeiros, com o oitavo lugar, apenas na sua segunda participação com um Ford Fiesta Rally2. O piloto de 27 anos estava, naturalmente, mais do que satisfeito com o seu desempenho, tendo em conta o forte pelotão de partida: "Para nós, correu cada vez melhor de etapa para etapa. Como esta foi apenas a segunda vez que estive em ação com este carro, pudemos novamente conhecer melhor o potencial do carro. A pista do Rali de Mühlstein, onde conduzi este carro em competição pela primeira vez, é um pouco diferente. Aqui estava mais escorregadia e as velocidades eram mais elevadas. Espero ter a oportunidade de conduzir o carro RC 2 também no próximo ano. Caso contrário, o Suzuki Swift ZMX será novamente a minha máquina de trabalho."

Com um resultado de topo em décimo lugar, Martin Fischerlehner da Alta Áustria e Tobias Unterweger puderam iniciar a sua viagem de regresso a casa no seu Ford Fiesta R5. Com vinte carros RC2 a competir em Dobersberg, Fischerlehner pode estar mais do que satisfeito com o seu décimo lugar final: "Comecei o rali muito bem, assegurei uma boa posição de partida e consegui assim manter esta classificação entre os 113 concorrentes. Tivemos uma melhoria contínua nas etapas individuais, o que, naturalmente, compensou. É sempre possível melhorar, mas tudo no momento certo. Por isso, muito obrigado ao meu copiloto Tobias e à ZM-Racing".

Um pouco debilitado por uma gripe, o chefe de equipa da ZM-Racing, Max Zellhofer, apareceu com o copiloto Jürgen Heigl no Suzuki Swift ZMX Proto. O veterano, que se sentou pela primeira vez no carro com o qual o seu filho Christoph Zellhofer venceu a Taça da Áustria de Ralis este ano, conseguiu melhorar uma e outra vez ao longo das oito etapas, mas teve um problema com a bomba de combustível na etapa de ligação entre a SS 5 e a SS 6 e teve de se retirar prematuramente em 14º lugar. O seu resumo: "Hoje foi um dia difícil. Raramente suei tanto. Os meus óculos até ficaram sujos com o suor e tive dificuldades em encontrar os pontos de travagem. Estou bastante satisfeito com o meu desempenho, apesar do nosso abandono. Mas o que me deixou particularmente feliz foram as excelentes prestações dos pilotos que depositaram a sua confiança na ZM-Racing. Em primeiro lugar, Peter Eibisberger como o melhor austríaco em sexto lugar, depois, claro, o meu filho Christoph Zellhofer e Martin Fischerlehner."

Markus Wurz, da Baixa Áustria, e o seu copiloto alemão Thomas Schöpf também tiveram azar. Na SS1, o seu Ford Fiesta Rallye2 quase conseguiu entrar na classe, mas já na SS2, o seu carro deslizou para fora da pista sobre um aterro, o que significou o fim do rali de outono.

Sensacional 7º lugar para Fabian Zeiringer no Herbst Rallye

Com o Estírio Fabian Zeiringer, de 27 anos, estava à partida um piloto que utilizou um carro como o Citroen C3 Rally2 pela primeira vez na sua carreira. Até agora, Zeiringer tinha conduzido um Opel Corsa Rally4 na Áustria, com o qual terminou em segundo lugar no campeonato nacional de 2WD, atrás do seu chefe de equipa Luca Waldherr. As suas outras corridas foram no Campeonato Europeu de Ralis Júnior, onde recentemente chamou a atenção com um segundo lugar no Rali Barum.

Zeiringer parece ter preservado esta forma e trouxe-a para Dobersberg com a sua copiloto da Alta Áustria, Angelika Letz. Desde o início deste rali de outono, o piloto da Estíria demonstrou estar em grande forma e conseguiu assim garantir um sensacional sétimo lugar na geral.

Fabian Zeiringer: "Infelizmente, só pude testar o Citroen C3 Rally2 durante 31 quilómetros nos últimos dias. É claro que a mudança para este carro é enorme, mas senti-me muito confortável desde o início. É evidente que o carro se sente muito melhor, o que é particularmente importante a estas velocidades elevadas. Claro que estou mais do que satisfeito com o nosso desempenho conjunto aqui". (Serviço de Imprensa do Desporto)

Resultado Rali do outono Dobersberg 2023:

1º Ott Tänak/Martin Jarveoja (EE), Ford Puma Rally1 Hybrid, 51:57,6 min.

2º Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (F), Ford Fiesta Rally2, + 1:08,5 min.

3º Nicolas Ciamin/Yannick Roche (F), Skoda Fabia RS Rally2, + 1:29,2

4º Roope Korhonen/Anssi Viinika (FIN), Skoda Fabia Rally2 evo, + 1:51,1

5º Albert von Thurn und Taxis/Jara Hain (D), Skoda Fabia RS Rally2, + 2:25,5

6º Peter Eibisberger/Claudia Maier (A), Ford Fiesta R5 MkII, + 2:29,7

7º Fabian Zeiringer/Angelika Letz (A), Citroen C3 Rally2, + 2:53,0

8º Christoph Zellhofer/Andre Kachel (A), Ford Fiesta Rally2, + 3:34,2

9º Johannes Keferböck/Ilka Minor (A), Skoda Fabia RS Rally2, + 3:44,6

10º Martin Fischerlehner/Tobias Unterweger (A), Ford Fiesta R5, + 4:07,2