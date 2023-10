ADAC Eifel Rallye Festival du 15 au 17 août 2024

La 12e édition de l'ADAC Eifel Rallye Festival aura lieu du 15 au 17 août 2024 dans la région volcanique de l'Eifel. Plus de 160 voitures originales ou reconstruites à l'identique, témoins de l'histoire du rallye, transformeront à nouveau Daun et ses environs en plus grand musée roulant du rallye. Jusqu'à 40.000 fans suivront le 'grondement de tonnerre' lorsque les véhicules se déplaceront sur les difficiles épreuves d'asphalte. "De plus en plus de gens prennent l'histoire du rallye au sérieux et s'amusent ensemble lors de notre festival, au-delà des frontières et des langues. Nous souhaitons à nouveau offrir une plateforme appropriée", explique Reinhard Klein (Cologne), le responsable de Slowly Sideways, pour expliquer les intentions de l'organisateur. "Nous avons déjà pu présenter ici des bijoux uniques de l'histoire du rallye. Mais il y a encore beaucoup d'autres choses à découvrir - et nous y travaillons".

"Pour diverses raisons, nous avons dû passer pour la première fois au mois d'août pour 2024. Pour que notre date du 15 au 17 soit possible, la ville de Daun a avancé sa Laurentiuskirmes", explique le responsable de l'organisation Otmar Anschütz du MSC Daun organisateur, reconnaissant envers les dirigeants de la ville. "Nous avons tout de suite trouvé une oreille attentive à nos réflexions. La ville a transféré tous les contrats existants, comme par exemple avec les forains ou les groupes, à la nouvelle date du 3 au 7 août dans un délai très court". Anschütz ajoute : "Ce soutien dans la recherche d'une date montre également à quel point notre festival est bien accueilli dans la région".

Le concept est maintenu : Le festival commence le jeudi avec la reconnaissance du parcours et le shakedown et se termine le samedi après environ 120 kilomètres d'épreuves spéciales sur les routes asphaltées exigeantes de la Vulkaneifel avec la remise des prix et la fête du rallye. Et entre-temps, le Rallye-Meile, au cœur de Daun, ne cesse de séduire. Les voitures y sont présentées entre deux épreuves spéciales et peuvent être admirées de près, tandis que les pilotes sont disponibles pour des discussions sur l'essence et les stars de la scène pour des autographes.

Eifel Rallye Festival 2011-2022 - Le livre officiel

Le livre officiel des dix premières éditions de l'Eifel Rallye Festival n'est pas seulement une chronique : avec les stars de la scène d'hier et d'aujourd'hui et avec les plus belles voitures originales et répliques de l'histoire du rallye, c'est en quelque sorte un who's who du sport. Découvrez les moments forts de dix années de festival avec des voitures que l'on ne voit jamais ailleurs, comme l'Audi Groupe S, la Stratos Safari reconstruite ou des voitures exotiques allant du Jidé au Clan Crusader. Un aperçu unique de l'histoire des rallyes avec les classiques Mini et Volvo PV544, les légendes du groupe 4 comme la Stratos et l'Ascona 400, les monstres inoubliables du groupe B, les stars du groupe A de Lancia à Subaru ainsi que les spectaculaires World Rally Cars. Les textes bilingues (allemand et anglais) et les nombreuses photos de cet ouvrage de plus de 300 pages sont complétés par de nombreux tableaux et aperçus des starters et des véhicules. Le parrain de longue date Walter Röhrl résume ses impressions sur le festival dans une préface.