ADAC Eifel Rally Festival dal 15 al 17 agosto 2024

La 12ª edizione dell'ADAC Eifel Rally Festival si svolgerà nell'Eifel vulcanico dal 15 al 17 agosto 2024. Più di 160 vetture originali o fedelmente costruite, testimoni della storia del rally, trasformeranno ancora una volta Daun e l'area circostante nel più grande museo di rally itinerante. Fino a 40.000 fan seguiranno il "rullo di tuono" mentre i veicoli si muovono sulle impegnative tappe d'asfalto. "Sempre più persone prendono sul serio la storia del rally e si divertono semplicemente insieme al nostro festival, al di là dei confini nazionali e linguistici. Vogliamo offrire ancora una volta la piattaforma giusta per questo", spiega Reinhard Klein (Colonia), responsabile di Slowly Sideways. "Siamo già stati in grado di presentare qui delle gemme uniche della storia del rally. Ma c'è ancora molto da scoprire e ci stiamo lavorando".

"Per varie ragioni, abbiamo dovuto cambiare per la prima volta il mese di agosto per il 2024. Per rendere possibile la nostra data del 15-17, la città di Daun ha anticipato la sua Laurentiuskirmes", spiega il responsabile dell'organizzazione Otmar Anschütz del MSC Daun, riconoscente nei confronti della leadership della città. "Abbiamo trovato subito orecchie aperte per le nostre considerazioni. La città ha riprenotato tutti i contratti esistenti, come quelli con gli showman o le bande, per la nuova data dal 3 al 7 agosto in pochissimo tempo." Anschütz aggiunge: "Ma questo sostegno nel trovare una data dimostra anche quanto il nostro festival abbia preso piede nella regione".

Il concetto sarà mantenuto: Il festival inizia giovedì con l'ispezione del percorso e lo shakedown e termina sabato, dopo circa 120 chilometri di prove speciali sulle impegnative strade asfaltate dell'Eifel vulcanico, con la cerimonia di premiazione e la festa del rally. Nel mezzo, il miglio del rally nel centro di Daun è sempre allettante. Qui i veicoli saranno presentati tra le loro corse sulle prove speciali e potranno essere esaminati da vicino, mentre i piloti saranno disponibili per colloqui sul carburante e le star della scena per gli autografi.

Eifel Rally Festival 2011-2022 - Il libro ufficiale

Il libro ufficiale sulle prime dieci edizioni dell'Eifel Rally Festival non è solo una cronaca: con le stelle della scena del passato e del presente e con le più belle auto originali e repliche della storia del rally, è un Who's Who dello sport, per così dire. Vivete i momenti salienti di dieci anni di festival con auto altrimenti mai viste, come l'Audi Group S, la Safari Stratos ricostruita o le esotiche, dalla Jidé alla Clan Crusader. Uno spaccato unico della storia del rally con i classici, dalle Mini e Volvo PV544 alle leggende del Gruppo 4 come Stratos e Ascona 400, con gli indimenticati mostri del Gruppo B, le stelle del Gruppo A da Lancia a Subaru e con le spettacolari World Rally Car. I testi bilingue (tedesco e inglese) e le numerose foto delle 300 pagine dell'opera sono completati da numerose tabelle e panoramiche dei costruttori e dei veicoli. Il patron di lunga data Walter Röhrl riassume le sue impressioni sul festival in una prefazione.