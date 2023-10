Festival de Ralis ADAC Eifel de 15 a 17 de agosto de 2024

A 12ª edição do ADAC Eifel Rally Festival terá lugar no Eifel vulcânico de 15 a 17 de agosto de 2024. Mais de 160 testemunhos originais ou fielmente construídos de automóveis contemporâneos da história dos ralis transformarão mais uma vez Daun e a área circundante no maior museu de ralis em movimento. Até 40.000 fãs seguirão o "rolar do trovão" à medida que os veículos se deslocam pelas desafiantes etapas de asfalto. "Cada vez mais pessoas estão a levar a sério a história dos ralis e a divertir-se no nosso festival, ultrapassando todas as fronteiras nacionais e linguísticas. Queremos voltar a oferecer a plataforma certa para isso", Reinhard Klein (Colónia), como responsável pela Slowly Sideways, formula a intenção do organizador. "Já conseguimos apresentar aqui jóias únicas da história dos ralis. Mas há muito mais para descobrir - e estamos a trabalhar nisso".

"Por várias razões, tivemos de mudar para agosto pela primeira vez em 2024. Para tornar possível a nossa data de 15 a 17, a cidade de Daun antecipou as suas Laurentiuskirmes", explica o diretor da organização Otmar Anschütz, do MSC Daun, agradecido aos líderes da cidade. "Encontrámos imediatamente ouvidos abertos para as nossas considerações. A cidade remarcou todos os contratos existentes, por exemplo, com os artistas ou as bandas, para a nova data de 3 a 7 de agosto, em pouco tempo". Anschütz acrescenta: "Mas este apoio na procura de uma data também mostra o quanto o nosso festival pegou na região."

O conceito será mantido: O festival começa na quinta-feira com a inspeção do percurso e o shakedown e termina no sábado, após cerca de 120 quilómetros de etapa especial nas exigentes estradas de asfalto do Eifel vulcânico, com a cerimónia de entrega de prémios e a festa do rali. E, pelo meio, a milha de rali no meio de Daun é sempre tentadora. Aqui, os veículos serão apresentados entre as etapas especiais e poderão ser examinados de perto, enquanto os pilotos estarão disponíveis para conversas sobre gasolina e as estrelas da cena para autógrafos.

Festival de Ralis do Eifel 2011-2022 - O livro oficial

O livro oficial sobre as dez primeiras edições do Festival de Ralis do Eifel não é apenas uma crónica: com as estrelas do passado e do presente e com os mais belos carros originais e réplicas da história dos ralis, é, por assim dizer, um Quem é Quem do desporto. Experimente os destaques de dez anos de festival com carros que de outra forma nunca seriam vistos, como o Audi Grupo S, o Safari Stratos reconstruído ou exóticos, desde o Jidé ao Clan Crusader. Uma secção única da história dos ralis com os clássicos, desde o Mini e o Volvo PV544 até às lendas do Grupo 4, como o Stratos e o Ascona 400, com os inesquecíveis monstros do Grupo B, as estrelas do Grupo A, desde o Lancia ao Subaru, bem como com os espectaculares World Rally Cars. Os textos bilingues (alemão e inglês) e as numerosas fotografias desta obra de 300 páginas são completados por numerosas tabelas e panorâmicas sobre as marcas e os veículos. Walter Röhrl, patrono de longa data, resume as suas impressões sobre o festival num prefácio.