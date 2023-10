Carlberg gana la ADAC Opel Electric Rally Cup

El ganador de la ADAC Opel Electric Rally Cup "powered by GSe" es Calle Carlberg. El sueco de 23 años no dejó piedra sobre piedra en el gran final de temporada del Rally de Europa Central, la final del Campeonato del Mundo de Rallyes de la FIA en los alrededores de Passau. Ante la élite mundial de los rallies y un total de 125.000 espectadores, Calle y su padre Torbjörn condujeron el Schmack Motorsport Corsa Rally Electric hasta un imponente segundo puesto final, celebrando así la victoria por el título en la primera copa del mundo de rallies eléctricos de una sola marca.

"¡Lo hemos conseguido de verdad!", animó Carlberg. "Había mucha presión sobre nosotros todo el fin de semana. Estaba muy nervioso porque, aunque sabía que lo único que tenía que hacer era terminar, también me di cuenta de lo rápido que se podía cometer un error en estas condiciones tan difíciles. Al final, ya no pensaba en el resultado del rally, sino sólo en el campeonato, y estoy encantado de haber llevado el Corsa Rally Electric a la meta de una pieza. Muchas gracias a todos los que me ayudaron, y gracias especialmente a Max y Conny, que fueron unos rivales tan fuertes y justos con nosotros durante toda la temporada."

Como probablemente la mejor recompensa por ganar el título, el joven escandinavo asciende así al ADAC Opel Rally Junior Team y causará sensación con el Corsa Rally4 en el Campeonato Europeo Junior de Rallyes (JERC) la próxima temporada. "Se ha hecho realidad un sueño", sonreía Calle.

Mientras tanto, las esperanzas de título de su competidor Max Reiter habían sufrido un brusco revés al principio. Un pinchazo en la primera especial del sábado por la mañana le hizo perder un minuto y medio y le relegó a la cola de la Copa. Sin embargo, Dillinger, de 23 años, y su copiloto Conny Nemenich no se rindieron y remontaron hasta la tercera posición con un total de tres mejores tiempos de etapa, pero al final tuvieron que conformarse con el subcampeonato.

"Ha sido un mega rally y un verdadero honor poder participar en esta prueba del campeonato del mundo", comentó Reiter, que finalmente se quedó a 18 puntos del gran triunfo. "Tras el pinchazo del sábado por la mañana, la consigna era: ataque total para reducir la diferencia lo máximo posible. Lo hicimos bien. Sin mala suerte podríamos haber ganado aquí. Pero los 'podría' y los 'tendría' no cuentan en el automovilismo. Enhorabuena a Calle, ha sido una lucha fantástica con él durante toda la temporada. Seguro que es un digno campeón".

Mientras tanto, ajenos a la presión de la lucha por el título, Luca Pröglhöf y su copiloto Christina "Dina" Ettel realizaron un rally excepcional, luchando en cabeza en todas las especiales, marcando dos mejores tiempos y celebrando así su primera victoria en la Copa ADAC Opel de Rallyes Eléctricos "powered by GSe". Gracias a su mejor tiempo en la Power Stage final, el austriaco de 24 años consiguió el máximo posible de 35 puntos y terminó la temporada en tercera posición de la general.

"No tengo palabras", admitió el ganador. "Ha sido la primera vez para mí en muchos sentidos: la primera prueba del WRC, el primer mejor tiempo de SS y ahora la primera victoria en una prueba de la Copa. Hemos mejorado como equipo. Christina ha desempeñado un papel muy importante y sus comentarios nos han ayudado mucho. Ha sido un gran rally en unas condiciones extremadamente difíciles. Haber estado aquí y ahora estar en lo más alto del podio es simplemente brillante".

En cuarto lugar, Raffael Sulzinger y su compañera Lisa Kiefer protagonizaron una fuerte salida como invitados en el campo de los rápidos Stromers. A pesar de haber realizado sólo unos pocos kilómetros de prueba con el Corsa Rally Electric, que no le era familiar en la fase previa al rally, el héroe local de 38 años se fue adaptando rápidamente y se mostró satisfecho con su rendimiento en la meta: "Es toda una adaptación que me llevó unos cuantos kilómetros. Pero terminar en el Top-5 entre todos los pilotos experimentados de la Copa era nuestro objetivo. La aparición como invitados fue una bonita experiencia que nos divirtió mucho. Sobre todo porque el ambiente en la Copa y entre los competidores es realmente genial".

Como Sulzinger no era elegible para los puntos, Sarah Rumeau y Julie Amblard volvieron a recoger los puntos para el cuarto lugar, donde también terminaron su temporada de debut en la ADAC Opel Electric Rally Cup. "Fue un rally difícil para nosotras", admitió la piloto de 28 años de la Academia FFSA. "Ya en la Súper Especial del jueves en la República Checa nos saltamos un desvío y nos quedamos a diez segundos. Teníamos puestas nuestras esperanzas en las etapas largas del sábado, dos de las cuales, por desgracia, tuvieron que cancelarse. Al menos conseguimos terminar este rally tan traicionero sin cometer ningún error y terminar nuestra primera temporada en este gran campeonato en la cuarta posición de la general. Podemos estar satisfechos".

"La salida en el Rallye de Europa Central fue tanto un punto culminante como un reto para nuestros competidores, en su mayoría jóvenes, y también para sus Corsa Rally Electric, que dominaron muy bien," comentó el Director de Opel Motorsport, Jörg Schrott. "Pudimos demostrar una vez más ante este impresionante escenario: Los rallyes eléctricos funcionan. Y puede mantenerse a la sombra de las estrellas del WRC". La temporada en la ADAC Opel Electric Rally Cup ha sido emocionante y variada. Hemos visto grandes rallies y celebramos un digno campeón en Calle Carlberg. Ya estamos deseando trabajar con él en el Campeonato Europeo Junior".

Clasificación final ADAC Opel Electric Rally Cup (tras 8 carreras): 1º Carlberg 253 puntos. 2º Reiter 235. 3º Pröglhöf 186. 4º Rumeau 153. 5º Van Hoof 108. 6º Lemke 102. 7º Baur 81. 8º Gudet 70. 9º Rott 64. 10º Mendoza 59. 11º Tarta 39. 12º Wittenbeck 37. 13º Callea 27. 14º Oprea 19.