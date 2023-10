Carlberg remporte l'ADAC Opel Electric Rally Cup

Le vainqueur de l'ADAC Opel Electric Rally Cup "powered by GSe" s'appelle Calle Carlberg. Lors de la grande finale de la saison dans le cadre du Central European Rally, la finale du Championnat du monde des rallyes FIA autour de Passau, le Suédois de 23 ans n'a rien lâché. Sous les yeux de l'élite mondiale du rallye et de 125 000 spectateurs au total, Calle et son père Torbjörn se sont hissés avec brio à la deuxième place finale au volant de la Corsa Rally Electric de Schmack Motorsport et ont ainsi fêté leur titre dans la première coupe de marque de rallye électrique au monde.

"Nous l'avons vraiment fait !", a déclaré Carlberg avec enthousiasme. "Il y avait tellement de pression sur nous tout le week-end. J'étais très nerveux parce que je savais que tout ce que j'avais à faire était de terminer la course, mais je savais aussi qu'une erreur était vite arrivée dans ces conditions incroyablement difficiles. À la fin, je ne pensais plus au résultat du rallye, mais seulement au championnat, et je suis très heureux que nous ayons réussi à mener la Corsa Rally Electric à bon port. Merci à tous ceux qui nous ont aidés, et en particulier à Max et Conny, qui ont été des adversaires aussi forts et loyaux tout au long de la saison".

La plus belle récompense de ce titre est sans doute la promotion du jeune Scandinave au sein de l'ADAC Opel Rally Junior Team, qui fera fureur la saison prochaine au volant de la Corsa Rally4 dans le Junior European Rally Championship (JERC). "Un rêve est devenu réalité", a déclaré Calle, rayonnant.

Pendant ce temps, les espoirs de titre de son concurrent Max Reiter ont été brutalement anéantis très tôt. Une crevaison dès la première épreuve spéciale du samedi matin lui a fait perdre environ une minute et demie et l'a relégué en queue de peloton de la Coupe. Pourtant, le jeune Dillinger de 23 ans et sa copilote Conny Nemenich n'ont pas baissé les bras et ont réussi à remonter jusqu'à la troisième place finale grâce à trois meilleurs temps dans les spéciales, mais ils ont dû se contenter de la vice-championne.

"C'était un rallye génial et un véritable honneur de pouvoir participer à cette course de championnat du monde", a commenté Reiter, à qui il a finalement manqué 18 points pour remporter le grand triomphe. "Après la crevaison du samedi matin, le mot d'ordre était d'attaquer à fond pour pouvoir combler le retard autant que possible. Nous y sommes bien parvenus. Sans malchance, nous aurions pu gagner ici. Mais dans le sport automobile, on ne compte pas les "si" et les "si". Félicitations à Calle, ce fut un combat fantastique avec lui tout au long de la saison. Il est certainement un champion digne de ce nom".

Détachés de la pression de la lutte pour le titre, Luca Pröglhöf et sa copilote Christina "Dina" Ettel ont réalisé un rallye exceptionnel, se mêlant aux premiers dans toutes les épreuves spéciales, signant deux meilleurs temps et fêtant ainsi leur première victoire dans l'ADAC Opel Electric Rally Cup "powered by GSe". Grâce à leur meilleur temps dans la Power Stage finale, l'Autrichien de 24 ans a empoché le maximum de 35 points possibles et a terminé la saison à la troisième place du classement général.

"Je suis sans voix", a avoué le vainqueur. "C'était la première fois pour moi dans tellement de domaines - la première course en WRC, le premier meilleur temps en spéciale, et maintenant la première victoire en course de Coupe. Nous avons progressé en tant qu'équipe. Christina y est pour beaucoup, elle nous a fait énormément progresser avec ses commentaires. Ce fut un grand rallye dans des conditions extrêmement difficiles. C'est génial d'avoir été là et de monter sur la plus haute marche du podium".

Quatrièmes, Raffael Sulzinger et sa partenaire Lisa Kiefer ont pris un départ exceptionnel dans le peloton des rapides Stromer. Malgré seulement quelques kilomètres d'essai dans la Corsa Rally Electric, à laquelle il n'était pas habitué, avant le rallye, le matador local de 38 ans s'est rapidement senti de plus en plus à l'aise et s'est montré satisfait de sa performance à l'arrivée : "C'est déjà un changement qui a nécessité quelques kilomètres. Mais se classer dans le top 5 parmi tous les pilotes expérimentés de la Cup, c'était notre objectif. Cette mission d'invité a été une belle expérience qui nous a procuré beaucoup de plaisir. D'autant plus que l'ambiance dans la Cup et parmi les participants est vraiment cool".

Sulzinger n'ayant pas le droit de marquer des points, Sarah Rumeau et Julie Amblard ont une fois de plus empoché les compteurs pour la quatrième place, à laquelle elles ont également terminé leur première saison dans l'ADAC Opel Electric Rally Cup. "C'était un rallye difficile pour nous", a avoué la pilote de la FFSA Academy âgée de 28 ans. "Dès la Super Special Stage du jeudi en République tchèque, nous avons raté un embranchement et pris dix secondes de retard. Nous avions placé nos espoirs dans les longues spéciales du samedi, dont deux ont malheureusement dû être supprimées. Nous avons tout de même réussi à terminer ce rallye extrêmement piégeux sans commettre la moindre erreur et à terminer notre première saison dans ce magnifique championnat à la quatrième place du classement général. Nous pouvons donc être satisfaits".

"Pour nos participants, jeunes pour la plupart, et pour leur Corsa Rally Electric, le départ du Central European Rally était autant un moment fort qu'un défi qu'ils ont très bien relevé", a commenté Jörg Schrott, directeur d'Opel Motorsport. "Nous avons pu prouver une fois de plus dans ce cadre impressionnant : Le rallye électrique fonctionne. Et il peut absolument se faire voir, même dans l'ombre des stars du WRC. La saison de l'ADAC Opel Electric Rally Cup a été passionnante et variée. Nous avons assisté à de superbes rallyes et fêtons avec Calle Carlberg un champion digne de ce nom. Nous sommes impatients de travailler avec lui dans le Championnat d'Europe junior".

Classement final de l'ADAC Opel Electric Rally Cup (après 8 manches) : 1. Carlberg 253 points. 2. Reiter 235. 3. Pröglhöf 186. 4. Rumeau 153. 5. Van Hoof 108. 6. Lemke 102. 7. Baur 81. 8. Gudet 70. 9. Rott 64. 10. Mendoza 59. 11. Tarta 39. 12. Wittenbeck 37. 13. Callea 27. 14. Oprea 19.