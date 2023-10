Carlberg vince la Coppa Rally Elettrici ADAC Opel

Il vincitore dell'ADAC Opel Electric Rally Cup "powered by GSe" è Calle Carlberg. Il ventitreenne svedese non ha lasciato nulla di intentato nel grande finale di stagione del Rally dell'Europa Centrale, la finale del Campionato del Mondo Rally FIA intorno a Passau. Davanti all'élite mondiale dei rally e a un totale di 125.000 spettatori, Calle e suo padre Torbjörn hanno guidato la Corsa Rally Electric di Schmack Motorsport fino a un imponente secondo posto finale, festeggiando così la vittoria del titolo nella prima coppa monomarca di rally elettrici al mondo.

"Ce l'abbiamo fatta davvero!" ha esultato Carlberg. "C'era così tanta pressione su di noi per tutto il weekend. Ero molto nervoso perché, sebbene sapessi che dovevo solo finire, mi sono anche reso conto di quanto velocemente potesse accadere un errore in queste condizioni incredibilmente difficili. Alla fine, non pensavo più al risultato del rally, ma solo al campionato e sono felicissimo di aver portato la Corsa Rally Electric al traguardo tutta intera. Grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato, e grazie soprattutto a Max e Conny, che sono stati avversari forti e leali per tutta la stagione".

Come premio più bello per la vittoria del titolo, il giovane scandinavo passa così all'ADAC Opel Rally Junior Team e la prossima stagione farà scalpore con la Corsa Rally4 nel Campionato Europeo Rally Junior (JERC). "Un sogno che si è avverato", ha commentato Calle.

Nel frattempo, le speranze di titolo del suo concorrente Max Reiter avevano subito una brusca frenata. Una foratura nella prima prova speciale di sabato mattina ha comportato una perdita di tempo di circa un minuto e mezzo e una caduta in fondo alla classifica della Coppa. Tuttavia, il 23enne Dillinger e il copilota Conny Nemenich non si sono arresi e hanno lottato per risalire fino al terzo posto con un totale di tre migliori tempi di tappa, ma alla fine si sono dovuti accontentare del secondo posto.

"È stato un grande rally e un vero onore poter partecipare a questa prova del campionato mondiale", ha commentato Reiter, a cui alla fine sono mancati 18 punti per il grande trionfo. "Dopo la foratura di sabato mattina, il motto era: attaccare a fondo per ridurre il più possibile il gap. Ci siamo riusciti bene. Senza la sfortuna avremmo potuto vincere qui. Ma i "coulda" e i "woulda" non contano nel motorsport. Congratulazioni a Calle, è stata una lotta fantastica con lui per tutta la stagione. È sicuramente un campione meritevole".

Nel frattempo, staccati dalla pressione della lotta per il titolo, Luca Pröglhöf e la copilota Christina "Dina" Ettel hanno dato vita a un rally eccezionale, mischiandosi in testa a tutte le prove speciali, facendo segnare due tempi veloci e festeggiando così la loro prima vittoria nell'ADAC Opel Electric Rally Cup "powered by GSe". Grazie al miglior tempo nella Power Stage finale, il 24enne austriaco ha ottenuto il massimo dei 35 punti possibili e ha concluso la stagione al terzo posto assoluto.

"Sono senza parole", ha ammesso il vincitore. "È stata una prima volta per me sotto molti punti di vista: il primo round WRC, il primo miglior tempo SS e ora la prima vittoria in un round della Coppa. Siamo migliorati come squadra. Christina ha svolto un ruolo importante in questo senso e il suo feedback ci ha aiutato molto. È stato un grande rally in condizioni estremamente difficili. Essere stati qui e ora essere sul gradino più alto del podio è semplicemente fantastico".

Al quarto posto, Raffael Sulzinger e la sua compagna Lisa Kiefer hanno fatto un'ottima partenza come ospiti nel campo delle veloci Stromer. Nonostante i pochi chilometri di prova sulla Corsa Rally Electric, che non gli era familiare alla vigilia del rally, il 38enne eroe locale si è subito trovato bene ed è stato soddisfatto della sua prestazione al traguardo: "È un adattamento che ha richiesto alcuni chilometri. Ma finire nella Top-5 tra tutti i piloti esperti della Coppa era il nostro obiettivo. L'apparizione come ospite è stata una bella esperienza, molto divertente per noi. Soprattutto perché l'atmosfera che si respira nella Coppa e tra i concorrenti è davvero fantastica".

Poiché Sulzinger non aveva diritto a punti, Sarah Rumeau e Julie Amblard hanno raccolto ancora una volta i punti per il quarto posto, dove hanno concluso anche la loro stagione di debutto nell'ADAC Opel Electric Rally Cup. "È stato un rally difficile per noi", ha ammesso la 28enne pilota della FFSA Academy. "Già nella Super Special Stage di giovedì in Repubblica Ceca abbiamo sbagliato una curva e siamo rimasti indietro di dieci secondi. Avevamo riposto le nostre speranze nelle lunghe tappe di sabato, due delle quali purtroppo sono state annullate. Almeno siamo riusciti a concludere questo rally estremamente insidioso senza errori e a concludere la nostra prima stagione in questo grande campionato al quarto posto assoluto. Possiamo ritenerci soddisfatti".

"La partenza del Rally dell'Europa Centrale è stata sia un punto di forza che una sfida per i nostri concorrenti, per lo più giovani, e anche per la loro Corsa Rally Electric, che hanno padroneggiato molto bene", ha commentato il Direttore di Opel Motorsport Jörg Schrott. "Siamo stati in grado di dimostrare ancora una volta, davanti a questo scenario impressionante, che il rally elettrico funziona: Il rally elettrico funziona. E può assolutamente reggere il confronto con le stelle del WRC". La stagione dell'ADAC Opel Electric Rally Cup è stata emozionante e varia. Abbiamo assistito a grandi rally e festeggiato un degno campione in Calle Carlberg. Non vediamo l'ora di lavorare con lui nel Campionato Europeo Junior".

Classifica finale ADAC Opel Electric Rally Cup (dopo 8 prove): 1° Carlberg 253 punti. 2° Reiter 235. 3° Pröglhöf 186. 4° Rumeau 153. 5° Van Hoof 108. 6° Lemke 102. 7° Baur 81. 8° Gudet 70. 9° Rott 64. 10° Mendoza 59. 11° Tarta 39. 12° Wittenbeck 37. 13° Callea 27. 14° Oprea 19.