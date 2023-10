Carlberg vence a ADAC Opel Electric Rally Cup

Luca Pröglhöf, da Áustria, celebra a sua primeira vitória com o Opel Corsa Rally Electric Forte exibição dos pilotos eléctricos no Rali da Europa Central perante 125 000 fãs.

O vencedor da ADAC Opel Electric Rally Cup "powered by GSe" é Calle Carlberg. O sueco de 23 anos não deixou pedra sobre pedra no grande final de época no Rali da Europa Central, a final do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA, em torno de Passau. Perante a elite mundial dos ralis e um total de 125.000 espectadores, Calle e o seu pai Torbjörn conduziram o Schmack Motorsport Corsa Rally Electric a um imponente segundo lugar, celebrando assim a conquista do título na primeira Taça do Mundo de ralis eléctricos de uma só marca.

"Conseguimos mesmo!", aplaudiu Carlberg. "Havia tanta pressão sobre nós durante todo o fim de semana. Estava muito nervoso porque, embora soubesse que só tinha de terminar, também me apercebi da rapidez com que um erro podia acontecer nestas condições incrivelmente difíceis. No final, já não estava a pensar no resultado do rali, mas apenas no campeonato e estou muito feliz por termos levado o Corsa Rally Electric inteiro até ao fim. Muito obrigado a todos os que ajudaram e especialmente ao Max e ao Conny, que foram adversários tão fortes e justos ao longo da época."

Como provavelmente a melhor recompensa pela conquista do título, o jovem escandinavo sobe assim para a ADAC Opel Rally Junior Team e vai causar sensação no Corsa Rally4 no Campeonato Europeu de Ralis Júnior (JERC) na próxima época. "Um sonho tornou-se realidade", disse Calle.

Entretanto, as esperanças de título do seu concorrente Max Reiter sofreram um abalo abrupto logo no início. Um furo logo na primeira especial da manhã de sábado significou uma perda de tempo de cerca de um minuto e meio e uma queda para o fundo do pelotão da Taça. No entanto, Dillinger, de 23 anos, e o seu copiloto, Conny Nemenich, não desistiram e lutaram para chegar ao terceiro lugar, com um total de três melhores tempos, mas no final tiveram de se contentar com o segundo lugar.

"Foi um mega rali e uma verdadeira honra poder participar nesta ronda do campeonato do mundo", comentou Reiter, que acabou por ficar a 18 pontos do grande triunfo. "Depois do furo no sábado de manhã, o lema era: ataque total para reduzir a diferença o mais possível. Conseguimos fazê-lo bem. Sem azar, podíamos ter ganho aqui. Mas o poderia e o faria não contam no desporto automóvel. Parabéns ao Calle, foi uma luta fantástica com ele durante toda a época. Ele é um campeão digno de certeza".

Entretanto, sem a pressão da luta pelo título, Luca Pröglhöf e a copiloto Christina "Dina" Ettel realizaram um rali extraordinário, misturando-se na frente em todas as provas especiais, estabelecendo dois tempos mais rápidos e celebrando assim a sua primeira vitória na ADAC Opel Electric Rally Cup "powered by GSe". Graças ao seu melhor tempo na Power Stage final, o austríaco de 24 anos obteve o máximo possível de 35 pontos e terminou a época em terceiro lugar na geral.

"Estou sem palavras", admitiu o vencedor. "Foi uma estreia para mim em muitos aspectos - a primeira ronda do WRC, o primeiro melhor tempo da SS e agora a primeira vitória numa ronda da Taça. Melhorámos como uma equipa inteira. A Christina desempenhou um papel importante neste processo e os seus comentários ajudaram-nos muito. Foi um grande rali em condições extremamente difíceis. Ter estado aqui e agora estar no topo do pódio é simplesmente brilhante."

Em quarto lugar, Raffael Sulzinger e a sua parceira Lisa Kiefer fizeram um forte arranque como convidados no campo dos rápidos Stromers. Apesar de apenas alguns quilómetros de teste no Corsa Rally Electric, que não lhe era familiar na preparação para o rali, o herói local de 38 anos de idade rapidamente se deu melhor e ficou satisfeito com o seu desempenho no final: "É uma grande adaptação que levou alguns quilómetros. Mas terminar no Top-5 entre todos os pilotos experientes da Taça era o nosso objetivo. A participação como convidado foi uma experiência agradável e muito divertida para nós. Especialmente porque a atmosfera na Taça e entre os concorrentes é muito fixe".

Como Sulzinger não foi elegível para pontos, Sarah Rumeau e Julie Amblard voltaram a somar pontos pelo quarto lugar, onde também terminaram a sua época de estreia na ADAC Opel Electric Rally Cup. "Foi um rali difícil para nós", admitiu a piloto de 28 anos da FFSA Academy. "Já na Super Especial de quinta-feira, na República Checa, falhámos uma curva e ficámos dez segundos atrás. Tínhamos depositado as nossas esperanças nas etapas longas de sábado, duas das quais, infelizmente, tiveram de ser canceladas. Pelo menos, conseguimos terminar este rali extremamente traiçoeiro sem erros e terminar a nossa primeira época neste grande campeonato em quarto lugar na geral. Podemos estar satisfeitos com isso".

"O início do Rali da Europa Central foi um ponto alto e um desafio para os nossos concorrentes, na sua maioria jovens, e também para o seu Corsa Rally Electric, que dominaram muito bem", comentou o Diretor da Opel Motorsport, Jörg Schrott. "Conseguimos provar mais uma vez, perante este cenário impressionante: O rali elétrico funciona. E pode absolutamente manter-se na sombra das estrelas do WRC. A época da ADAC Opel Electric Rally Cup foi emocionante e variada. Assistimos a grandes ralis e celebrámos um campeão digno em Calle Carlberg. Já estamos ansiosos por trabalhar com ele no Campeonato da Europa de Juniores".

Classificação final da ADAC Opel Electric Rally Cup (após 8 provas): 1º Carlberg 253 pontos. 2º Reiter 235. 3º Pröglhöf 186. 4º Rumeau 153. 5º Van Hoof 108. 6º Lemke 102. 7º Baur 81. 8º Gudet 70. 9º Rott 64. 10º Mendoza 59. 11º Tarta 39. 12º Wittenbeck 37. 13º Callea 27. 14º Oprea 19.