Lia Block - 2024 Membre de l'Académie Williams F1

Lia Block a maintenant été confirmée comme pilote Williams Racing pour la F1 Academy de l'année prochaine. La jeune Américaine de 17 ans pilotera une voiture ART Grand Prix dans la série-cadre de Formule 1 réservée aux pilotes féminines et comprenant sept tours de piste. Fille de Ken Block, la sensation du rallye et du gymkhana aux États-Unis, Lia est la plus jeune pilote à avoir remporté un titre majeur en rallye américain et a décroché la couronne Open 2WD 2023 lors de sa première année complète dans la série.

L'année prochaine, Block participera à des courses dans toute l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord, le championnat commençant en Arabie saoudite avant des événements à Miami, Barcelone, Zandvoort, Singapour, Qatar et Abu Dhabi.

Block a déclaré : "Je suis très heureux d'intégrer la Williams Driver Academy et j'y participerai en 2024 ! C'est quelque chose dont je n'aurais jamais pu rêver. Je suis impatient d'accepter cette nouvelle expérience et d'apprendre le plus possible".

James Vowles, directeur de l'équipe Williams Racing, a ajouté : "Nous sommes ravis d'accueillir Lia en tant que pilote de notre académie de F1 pour 2024 chez Williams Racing. Lia a déjà accompli énormément de choses dans le sport automobile, elle possède un incroyable talent naturel ainsi que la mentalité de championne et le dévouement nécessaires pour faire de son parcours en Formule 1 un succès. Nous sommes impatients d'entamer ce voyage commun. En tant qu'équipe, nous sommes engagés dans les efforts conjoints de la Formule 1 et de la F1 Academy pour améliorer la représentation des femmes dans le sport automobile et nous sommes impatients de travailler avec Lia en tant qu'élément clé de la Williams Racing Driver Academy".

Derek Dauncey est le mentor de Lia depuis qu'elle a commencé la course automobile. Le manager de l'équipe Block House Racing a admis que la jeune fille de 17 ans espérait garder ses options ouvertes pour le rallye. "Lorsque j'ai parlé à Lia et à sa mère Lucy ce week-end, il est devenu évident que l'amour que Ken avait pour le rallye était palpable dans toute la famille", a déclaré Dauncey à DirtFish.

Dauncey poursuit : "Il y a toujours un intérêt à organiser quelques événements ARA(championnat américain des rallyes) en 2024. Comme je l'ai déjà dit, Lia et l'ensemble de la famille Block sont très attachés au rallye". Lucy souhaite trouver un moyen de continuer à soutenir l'ARA et ses concurrents à l'avenir. "Cette opportunité pour Lia de commencer le programme de course de la Williams Racing Driver Academy est un rêve devenu réalité. C'est une preuve de la réussite de Lia que des équipes en dehors du rallye ont vu ses capacités".