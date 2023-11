Lia Block - membro 2024 dell'Accademia Williams F1

Lia Block è stata confermata come pilota della Williams Racing per la F1 Academy del prossimo anno. La diciassettenne statunitense guiderà una vettura ART Grand Prix nella serie di sette gare di Formula 1 riservata alle donne. Figlia del campione di rally e di gimkana statunitense Ken Block, Lia è la più giovane pilota ad aver mai vinto un importante titolo di rally americano, conquistando la corona Open 2WD nel 2023 al suo primo anno completo nella serie.

Il prossimo anno Block parteciperà a gare in Europa, Asia e Nord America, con il campionato che inizierà in Arabia Saudita prima di eventi a Miami, Barcellona, Zandvoort, Singapore, Qatar e Abu Dhabi.

Block ha dichiarato: "Sono felicissimo di essere stato accettato nella Williams Driver Academy e parteciperò al campionato nel 2024! È una cosa che non avrei mai potuto sognare. Non vedo l'ora di abbracciare questa nuova esperienza e di imparare il più possibile".

James Vowles, Team Principal di Williams Racing, ha aggiunto: "Siamo lieti di dare il benvenuto a Lia in Williams Racing come pilota della F1 Academy per il 2024. Lia ha già ottenuto molti risultati nel motorsport, ha un incredibile talento naturale e la mentalità da campionessa e la dedizione per rendere il suo viaggio nelle corse di formula un successo. Non vediamo l'ora di intraprendere questo viaggio insieme. Come team, siamo impegnati negli sforzi congiunti della Formula 1 e della F1 Academy per migliorare la rappresentanza delle donne nel motorsport e non vediamo l'ora di lavorare con Lia come elemento chiave della Williams Racing Driver Academy".

Derek Dauncey è stato il mentore di Lia da quando ha iniziato a correre. Il team manager di Block House Racing ha ammesso che la diciassettenne sperava di mantenere aperte le sue opzioni per il rally. "Quando ho parlato con Lia e sua madre Lucy durante il fine settimana, è stato chiaro che l'amore di Ken per il rally è palpabile in tutta la famiglia", ha detto Dauncey a DirtFish.

Dauncey ha continuato: "C'è ancora interesse a correre alcuni eventi ARA(American Rally Championship) nel 2024. Come ho detto prima, Lia e tutta la famiglia Block tengono molto ai rally". Lucy vuole trovare un modo per continuare a sostenere l'ARA e i suoi compagni di gara in futuro. "Questa opportunità per Lia di iniziare il programma di corse della Williams Racing Driver Academy è un sogno che si avvera. È una testimonianza del successo di Lia il fatto che i team al di fuori del rally abbiano visto le sue capacità".