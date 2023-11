Lia Block - membro da Williams F1 Academy em 2024

Lia Block foi agora confirmada como piloto da Williams Racing para a F1 Academy do próximo ano. A norte-americana de 17 anos irá conduzir um carro da ART Grand Prix na série de sete etapas de Fórmula 1 reservada a pilotos do sexo feminino. Filha da sensação dos ralis e das gincanas dos EUA, Ken Block, Lia é a piloto mais jovem de sempre a ganhar um grande título de rali americano, conquistando a coroa do Open 2WD de 2023 no seu primeiro ano completo na série.

No próximo ano, Block participará em corridas na Europa, na Ásia e na América do Norte, com o campeonato a começar na Arábia Saudita, antes de eventos em Miami, Barcelona, Zandvoort, Singapura, Qatar e Abu Dhabi.

Block afirmou: "Estou muito contente por ter sido aceite na Williams Driver Academy e vou competir lá em 2024! Isto é algo com que nunca poderia ter sonhado. Mal posso esperar para abraçar esta nova experiência e aprender o máximo que puder".

James Vowles, Diretor de Equipa da Williams Racing, acrescentou: "Estamos muito satisfeitos por receber a Lia na Williams Racing como piloto da Academia de Pilotos de F1 para 2024. A Lia já alcançou muito no desporto automóvel, tem um talento natural incrível e a mentalidade e dedicação de campeã para fazer da sua jornada nas corridas de fórmula um sucesso. Mal podemos esperar para embarcarmos juntos nesta viagem. Como equipa, estamos empenhados nos esforços conjuntos da Fórmula 1 e da Academia de F1 para melhorar a representação das mulheres no desporto automóvel e estamos ansiosos por trabalhar com a Lia como um elemento-chave da Academia de Pilotos da Williams Racing."

Derek Dauncey tem sido o mentor de Lia desde que ela começou a correr. O chefe de equipa da Block House Racing admitiu que a jovem de 17 anos esperava manter as suas opções em aberto para os ralis. "Quando falei com a Lia e a sua mãe Lucy durante o fim de semana, ficou claro que o amor do Ken pelos ralis é palpável em toda a família," disse Dauncey ao DirtFish.

Dauncey continuou: "Ainda há interesse em realizar alguns eventos do ARA(American Rally Championship) em 2024. Como eu disse antes, Lia e toda a família Block se preocupam profundamente com os ralis". Lucy quer encontrar uma forma de continuar a apoiar a ARA e os seus colegas concorrentes no futuro. "Esta oportunidade para a Lia iniciar o programa de corridas da Williams Racing Driver Academy é um sonho tornado realidade. É uma prova do sucesso da Lia que as equipas fora dos ralis tenham visto as suas capacidades."