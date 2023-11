ADAC Opel Electric Rally Cup Infraestructura de recarga móvil De Toni Hoffmann Opel Sostenible e innovador: Concepto de carga único para rallyes, flexible: La infraestructura de carga del socio de Opel eLoaded es móvil y eficientemente potente: El Opel Corsa Rally Electric carga las baterías en menos de 30 minutos. SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.

Opel electrifica los rallyes desde 2021 con la Copa ADAC Opel Electric Rally "powered by GSe" y el Opel Corsa Rally Electric. El concepto único de la copa está lleno de innovaciones, y una de ellas es la infraestructura de recarga móvil de la primera copa de rally eléctrica monomarca del mundo. Las instrucciones eran claras: había que encontrar una solución sostenible, ya que los generadores de combustión no tienen cabida en la filosofía de la Copa ADAC Opel de Rallyes Eléctricos. La solución de carga tenía que ser potente, flexible y segura para el usuario con el fin de satisfacer las altas exigencias de un evento de rally.



Después de analizar varios conceptos de recarga, la solución móvil de la empresa eLoaded de Neusäß, cerca de Augsburgo, resultó ser la mejor. La energía se suministra desde la red pública de media o baja tensión y se distribuye a las unidades de carga a través de un sistema de bus de corriente continua. Esto reduce significativamente las pérdidas de energía entre el punto de transferencia de la red y el enchufe de carga del vehículo eléctrico. Además, el concepto móvil especial no está sujeto a ninguna restricción de transporte, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones.



La infraestructura de carga desarrollada conjuntamente con Opel Motorsport para la ADAC Opel Electric Rally Cup utiliza la red eléctrica pública, por lo que la electricidad verde renovable se compra al operador de red correspondiente. La corriente media consumida se introduce en un transformador con DCSource especialmente adaptado para su uso en rallyes, el denominado Power House. Éste convierte la corriente trifásica entrante en corriente continua (CC) y suministra una potencia máxima de 2 megavatios a 18 puntos de carga, uno de los cuales está situado en la carpa de servicio de cada vehículo de la Copa, sin tener que pasar por una instalación de almacenamiento intermedio. El sistema de carga es tan flexible que podría suministrar a los vehículos hasta 500 amperios de energía eléctrica en un rango de potencia de 200 a un máximo de 980 voltios. De este modo, el Opel Corsa Rally Electric puede cargarse con 100 kilovatios de corriente continua. Esto hace posible llenar el sistema de almacenamiento de energía de 50 kilovatios-hora del coche de rally hasta el 80 por ciento de carga de la batería en menos de 30 minutos. Incluso durante un servicio más corto, recargar el total de 216 celdas de batería para las siguientes etapas especiales no supone ningún problema.



Además, los puntos de carga no están atados a una estructura fija, sino que pueden colocarse libremente y de forma independiente unos de otros. El sistema eLoaded tiene un diseño modular y, por tanto, puede adaptarse a las necesidades individuales del usuario y a una amplia gama de aplicaciones, incluido el uso en un área de servicio de rally. Gracias a los cierres rápidos especiales, el cableado puede instalarse en muy poco tiempo y todo el sistema puede montarse y desmontarse en un día.



"La selección de una infraestructura de recarga que satisfaga de forma óptima las necesidades de la Copa ADAC Opel de Rallyes Eléctricos 'powered by GSe' fue un proceso complejo", explica el jefe de Opel Motorsport, Jörg Schrott. "Algunas soluciones que inicialmente parecían prometedoras mostraron debilidades en la práctica. La infraestructura de recarga móvil de eLoaded es claramente el mejor concepto. Los especialistas de eLoaded entendieron rápidamente lo que era importante y juntos desarrollamos un sistema que es sostenible, potente, seguro y flexible. El sistema ha demostrado su eficacia en todos los aspectos durante las tres últimas temporadas. Garantiza un rendimiento de carga uniforme y coherente para todos los coches, lo que es esencial para una copa monomarca en la que son primordiales unas condiciones idénticas para todos los participantes. Y es muy fiable. Los participantes llegan al rally, enchufan los cables de carga y la energía fluye".