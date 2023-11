ADAC Opel Electric Rally Cup Infrastructure de recharge mobile

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Opel Durable et innovant : concept de recharge unique pour le rallye, flexible : l'infrastructure de recharge du partenaire Opel eLoaded est mobile et efficace performant : l'Opel Corsa Rally Electric recharge les batteries en moins de 30 minutes. SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.

Avec l'ADAC Opel Electric Rally Cup "powered by GSe" et l'Opel Corsa Rally Electric, Opel électrifie le rallye depuis 2021. Le concept unique de la coupe regorge d'innovations - et l'une d'entre elles est l'infrastructure de recharge mobile de la première coupe de marque de rallye électrique au monde. La consigne était claire : il fallait trouver une solution durable - les générateurs à combustion n'ont pas leur place dans la philosophie de l'ADAC Opel Electric Rally Cup. La solution de charge devait être puissante, flexible et sûre pour l'utilisateur afin de pouvoir répondre aux exigences élevées d'un rallye.



Après analyse de différents concepts de recharge, c'est finalement la solution mobile de la société eLoaded de Neusäß près d'Augsbourg qui s'est imposée. L'énergie est alimentée par le réseau public à moyenne ou basse tension et distribuée aux unités de charge via un système DCBus. Cela réduit considérablement les pertes d'énergie entre le point de transfert du réseau et la prise de charge du véhicule électrique. De plus, le concept mobile spécial n'est soumis à aucune restriction de transport, ce qui le rend polyvalent.



L'infrastructure de recharge développée en collaboration avec Opel Motorsport pour l'ADAC Opel Electric Rally Cup utilise donc le réseau électrique public, de l'électricité verte produite de manière renouvelable étant prélevée auprès de l'exploitant du réseau concerné. Le courant moyen prélevé est acheminé vers un transformateur DCSource spécialement adapté à l'utilisation en rallye, appelé Power House. Celle-ci transforme le courant triphasé entrant en courant continu (DC) et fournit une puissance maximale de 2 mégawatts à 18 points de charge, dont un à la tente d'assistance de chaque véhicule de la Cup, sans passer par un stockage intermédiaire. Le système de charge est si flexible qu'il pourrait alimenter en énergie électrique des véhicules d'une puissance allant jusqu'à 500 ampères dans une plage de puissance de 200 à 980 volts maximum. L'Opel Corsa Rally Electric peut ainsi être chargée avec 100 kilowatts de courant continu. Il est ainsi possible de remplir le réservoir d'énergie de 50 kilowattheures de la voiture de rallye en moins de 30 minutes jusqu'à ce que la batterie soit à 80% de sa capacité. Même pendant un service de courte durée, il n'y a aucun problème pour recharger les 216 cellules de la batterie pour les prochaines épreuves spéciales.



De plus, les points de charge ne sont pas liés à une structure fixe, mais peuvent être placés librement et indépendamment les uns des autres. Le système d'eLoaded est modulaire, ce qui permet une adaptation individuelle aux besoins de l'utilisateur et un large éventail d'applications, dont l'utilisation sur une aire d'assistance de rallye. Grâce à des connecteurs rapides spéciaux, le câblage peut être réalisé en un temps record et l'ensemble de l'installation peut être monté et démonté en une journée.



"Le choix d'une infrastructure de recharge répondant parfaitement aux besoins de l'ADAC Opel Electric Rally Cup 'powered by GSe' a été un processus complexe", explique Jörg Schrott, directeur d'Opel Motorsport. "Certaines solutions, qui semblaient prometteuses au départ, ont montré des faiblesses dans la pratique. L'infrastructure de recharge mobile d'eLoaded est clairement le meilleur concept. Les spécialistes d'eLoaded ont rapidement compris ce qui était important et ensemble, nous avons développé un système qui est durable, performant, sûr et flexible. Au cours des trois dernières saisons, le système a fait ses preuves à tous points de vue. Il garantit une performance de charge uniforme et constante pour toutes les voitures, ce qui est essentiel pour une coupe de marque où des conditions identiques pour tous les participants sont primordiales. Et il est très fiable. Les participants arrivent au rallye, branchent les câbles de recharge et le courant passe".