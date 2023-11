ADAC Opel Electric Rally Cup Infrastruttura di ricarica mobile

Sostenibile e innovativo: concetto di ricarica unico per i rally, flessibile: l'infrastruttura di ricarica del partner Opel eLoaded è mobile ed efficiente: Opel Corsa Rally Electric ricarica le batterie in meno di 30 minuti.

Dal 2021 Opel elettrizza i rally con l'ADAC Opel Electric Rally Cup "powered by GSe" e l'Opel Corsa Rally Electric. Il concetto di coppa, unico nel suo genere, è ricco di innovazioni, una delle quali è l'infrastruttura di ricarica mobile della prima coppa di rally monomarca elettrica al mondo. Il briefing era chiaro: bisognava trovare una soluzione sostenibile - i generatori a combustione non trovano posto nella filosofia dell'ADAC Opel Electric Rally Cup. La soluzione di ricarica doveva essere potente, flessibile e sicura per l'utente, al fine di soddisfare le elevate esigenze di un evento di rally.



Dopo aver analizzato diversi concetti di ricarica, la soluzione mobile dell'azienda eLoaded di Neusäß, nei pressi di Augsburg, è risultata vincente. L'energia viene immessa dalla rete pubblica a media o bassa tensione e distribuita alle unità di ricarica tramite un cosiddetto sistema di bus CC. In questo modo si riducono notevolmente le perdite di energia tra il punto di trasferimento della rete e la spina di ricarica del veicolo elettrico. Inoltre, lo speciale concetto mobile non è soggetto ad alcuna restrizione di trasporto, il che lo rende adatto a un'ampia gamma di applicazioni.



L'infrastruttura di ricarica sviluppata in collaborazione con Opel Motorsport per l'ADAC Opel Electric Rally Cup utilizza quindi la rete elettrica pubblica, dove l'elettricità verde rinnovabile viene acquistata dal rispettivo gestore di rete. La corrente media prelevata viene immessa in un trasformatore con DCSource appositamente adattato per l'uso nei rally, la cosiddetta Power House. Questo converte la corrente trifase in ingresso in corrente continua (DC) e fornisce una potenza massima di 2 megawatt a 18 punti di ricarica, uno dei quali si trova presso la tenda di servizio di ogni veicolo della Coppa, senza dover passare per un impianto di stoccaggio intermedio. Il sistema di ricarica è così flessibile da poter fornire ai veicoli fino a 500 ampere di energia elettrica in una gamma di potenza da 200 a un massimo di 980 volt. La Opel Corsa Rally Electric può quindi essere caricata con 100 kilowatt di corrente continua. In questo modo è possibile riempire il sistema di accumulo di energia da 50 kilowattora della vettura da rally fino all'80% di carica della batteria in meno di 30 minuti. Anche durante un servizio più breve, ricaricare le 216 celle della batteria per le prove speciali successive non è un problema.



Inoltre, i punti di ricarica non sono vincolati a una struttura fissa, ma possono essere posizionati liberamente e indipendentemente l'uno dall'altro. Il sistema eLoaded ha un design modulare e può quindi essere personalizzato per adattarsi alle esigenze individuali dell'utente e a un'ampia gamma di applicazioni, compreso l'uso in un'area di servizio del rally. Grazie a speciali dispositivi di fissaggio a sgancio rapido, il cablaggio può essere installato in pochissimo tempo e l'intero sistema può essere montato e smontato in un giorno.



"La scelta di un'infrastruttura di ricarica che soddisfi in modo ottimale le esigenze dell'ADAC Opel Electric Rally Cup 'powered by GSe' è stato un processo complesso", spiega Jörg Schrott, capo di Opel Motorsport. "Alcune soluzioni che inizialmente sembravano promettenti hanno mostrato dei punti deboli nella pratica. L'infrastruttura di ricarica mobile di eLoaded è chiaramente il concetto migliore. Gli specialisti di eLoaded hanno capito subito cosa era importante e insieme abbiamo sviluppato un sistema sostenibile, potente, sicuro e flessibile. Il sistema si è dimostrato valido sotto tutti i punti di vista nelle ultime tre stagioni. Garantisce prestazioni di ricarica uniformi e costanti per tutte le vetture, il che è essenziale per una coppa monomarca in cui sono fondamentali condizioni identiche per tutti i partecipanti. Ed è molto affidabile. I partecipanti arrivano al rally, collegano i cavi di ricarica e la corrente scorre".