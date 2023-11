ADAC Opel Electric Rally Cup Infraestrutura de carregamento móvel

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German Opel Sustentável e inovador: conceito de carregamento único para ralis, flexível: a infraestrutura de carregamento do parceiro Opel eLoaded é móvel e eficazmente potente: o Opel Corsa Rally Electric carrega as baterias em menos de 30 minutos. SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.

A Opel tem vindo a eletrificar os ralis desde 2021 com a ADAC Opel Electric Rally Cup "powered by GSe" e o Opel Corsa Rally Electric. O conceito único da taça está repleto de inovações - e uma delas é a infraestrutura de carregamento móvel da primeira taça de rali eléctrica de uma marca do mundo. O objetivo era claro: tinha de ser encontrada uma solução sustentável - os geradores de combustão não têm lugar na filosofia da ADAC Opel Electric Rally Cup. A solução de carregamento tinha de ser potente, flexível e segura para o utilizador, de modo a cumprir as elevadas exigências de um evento de rali.



Após a análise de vários conceitos de carregamento, a solução móvel da empresa eLoaded de Neusäß, perto de Augsburgo, acabou por ser a melhor. A energia é alimentada a partir da rede pública de média ou baixa tensão e distribuída às unidades de carregamento através do chamado sistema de barramento DC. Isto reduz significativamente as perdas de energia entre o ponto de transferência da rede e a ficha de carregamento do veículo elétrico. Além disso, o conceito móvel especial não está sujeito a quaisquer restrições de transporte, o que o torna adequado para uma vasta gama de aplicações.



A infraestrutura de carregamento desenvolvida em conjunto com a Opel Motorsport para a ADAC Opel Electric Rally Cup utiliza, portanto, a rede eléctrica pública, através da qual a eletricidade verde renovável é comprada ao respetivo operador de rede. A corrente média consumida é introduzida num transformador com DCSource especialmente adaptado para utilização em ralis, o chamado Power House. Este converte a corrente trifásica de entrada em corrente contínua (CC) e fornece uma potência máxima de 2 megawatts a 18 pontos de carregamento, um dos quais está localizado na tenda de serviço de cada veículo da Taça, sem ter de passar por uma instalação de armazenamento intermédia. O sistema de carregamento é tão flexível que pode fornecer aos veículos até 500 amperes de energia eléctrica numa gama de potência de 200 a um máximo de 980 volts. O Opel Corsa Rally Electric pode assim ser carregado com 100 quilowatts de corrente contínua. Isto torna possível encher o sistema de armazenamento de energia de 50 quilowatts-hora do carro de rali até 80% da carga da bateria em menos de 30 minutos. Mesmo durante um serviço mais curto, recarregar o total de 216 células de bateria para as próximas etapas especiais não é problema.



Além disso, os pontos de carregamento não estão presos a uma estrutura fixa, podendo ser posicionados livremente e de forma independente uns dos outros. O sistema eLoaded tem um design modular e pode, portanto, ser adaptado às necessidades individuais do utilizador e a uma gama correspondentemente ampla de aplicações - incluindo a utilização numa área de serviço de rali. Graças a fixadores especiais de libertação rápida, a cablagem pode ser instalada num curto espaço de tempo e todo o sistema pode ser montado e desmontado num dia.



"A seleção de uma infraestrutura de carregamento que satisfaça de forma óptima as necessidades da ADAC Opel Electric Rally Cup 'powered by GSe' foi um processo complexo", explica Jörg Schrott, chefe da Opel Motorsport. "Algumas soluções que inicialmente pareciam promissoras mostraram fraquezas na prática. A infraestrutura de carregamento móvel da eLoaded é claramente o melhor conceito. Os especialistas da eLoaded compreenderam rapidamente o que era importante e, em conjunto, desenvolvemos um sistema que é sustentável, potente, seguro e flexível. O sistema provou o seu valor em todos os aspectos ao longo das últimas três épocas. Garante um desempenho de carregamento uniforme e consistente para todos os carros, o que é essencial para uma taça de uma só marca, onde condições idênticas para todos os participantes são fundamentais. E é muito fiável. Os participantes chegam ao rali, ligam os cabos de carregamento e a energia flui."