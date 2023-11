Vuelve la legendaria carrera sobre hielo de Zell am See

Evento de un día el 27.01.2024 en el aeródromo de Zell am See, está previsto un programa alternativo en caso de tiempo cálido, corredores aficionados y profesionales compiten por el mejor rendimiento sobre hielo.

Tras una pausa forzada de tres años, por fin ha llegado el momento: la legendaria Carrera sobre Hielo de Zell am See vuelve y celebra su reaparición por primera vez bajo el estandarte de F.A.T. International como F.A.T. Ice Race. F.A.T. International, antigua empresa francesa de logística conocida por su amplio historial de patrocinio en el mundo del automovilismo, se revitaliza ahora como marca de estilo de vida automovilístico. Inspirada en el legendario Porsche 962, que ganó las 24 Horas de Le Mans en 1994 con la marca F.A.T., F.A.T. hace referencia al ambiente y la estética de los años 80 y 90, explica Ferdi Porsche, impulsor del evento.

La próxima edición, que tendrá lugar el 27 de enero de 2024 en el aeródromo de Zell am See, también reunirá a la cultura automovilística y a sus entusiastas seguidores en un espectacular telón de fondo en la región turística de Zell am See-Kaprun y ofrecerá auténticos deportes de motor que se pueden tocar. Espectadores y aficionados podrán seguir en directo y de cerca cómo pilotos de carreras aficionados y profesionales compiten por el mejor rendimiento sobre el hielo en condiciones extremas.

Ya sean iconos de la historia del automóvil, modernos GT y coches de rally o maniobrables buggies, los espectaculares ángulos de derrape están garantizados. El legendario y universalmente popular skijoring, en el que atrevidos esquiadores son arrastrados sobre el hielo por los vehículos, volverá a exigirlo todo de pilotos y esquiadores este año y garantizará un gran espectáculo sobre el hielo.

Los amantes de la tecnología y el diseño también tendrán su recompensa gracias a las numerosas exhibiciones y actividades fuera de la pista, como el Porsche Spyder Paddock. El gran colofón de la jornada es una fiesta en el castillo de Kaprun bajo el lema "El automovilismo de los años 80 y 90".

En caso de que no sea posible celebrar otro evento sobre hielo debido a la persistencia de condiciones meteorológicas cálidas, habrá un programa alternativo adecuado.

