Événement d'une journée le 27.01.2024 sur le site de l'aérodrome de Zell am See, un programme alternatif est prévu en cas de temps chaud, les coureurs amateurs et professionnels s'affrontent pour réaliser la meilleure performance sur glace.

Après une pause forcée de trois ans, la légendaire Ice Race de Zell am See est de retour et célèbre pour la première fois son retour sous la bannière de F.A.T. International sous le nom de F.A.T. Ice Race. F.A.T. International, une ancienne entreprise française de logistique connue pour sa longue histoire de sponsoring dans le monde du sport automobile, renaît aujourd'hui en tant que marque de style de vie autour de l'automobile. Inspirée par la légendaire Porsche 962, qui a remporté les 24 h du Mans en 1994 sous la marque F.A.T., F.A.T. fait référence à la vibe et à l'esthétique des années 80 et 90, raconte Ferdi Porsche, initiateur de l'événement.

Ainsi, la prochaine édition, qui aura lieu le 27 janvier 2024 sur le terrain d'aviation de Zell am See, devrait également rassembler la culture automobile et ses fans enthousiastes dans un décor spectaculaire de la région touristique de Zell am See-Kaprun et offrir un véritable sport automobile à portée de main. Les spectateurs et les fans pourront suivre en direct et de près comment les pilotes amateurs et professionnels s'affrontent dans des conditions extrêmes pour réaliser les meilleures performances sur la glace.

Qu'il s'agisse d'icônes de l'histoire de l'automobile, de voitures modernes de GT et de rallye ou de buggys agiles, les angles de dérive spectaculaires sont garantis. Le légendaire et très apprécié skijöring, au cours duquel des skieurs audacieux sont tirés par les véhicules sur la glace, mettra cette année encore les pilotes et les skieurs à rude épreuve et assurera un spectacle grandiose sur la glace.

Mais les nerds de la technique et les amateurs de design trouveront également leur compte grâce à de nombreuses expositions et points forts en dehors de la piste de glace, comme le paddock Porsche Spyder. La journée se terminera en apothéose par une fête au château de Kaprun sur le thème "Le sport automobile dans les années 80 et 90".

Au cas où, une fois de plus, il ne serait pas possible d'organiser un événement sur glace en raison d'une situation météorologique chaude persistante, un programme alternatif correspondant sera mis en place.

La vente officielle des billets et l'inscription pour participer à la F.A.T. Ice Race démarrent dès maintenant. L'achat des billets et l'inscription sont possibles en ligne sur

www.fat-international.com/icerace-zell-am-see sont possibles. (FAT)