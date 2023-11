Torna la leggendaria gara sul ghiaccio a Zell am See

Evento di un giorno il 27.01.2024 presso l'aerodromo di Zell am See; è previsto un programma alternativo in caso di tempo caldo, corridori amatoriali e professionisti si sfidano per ottenere le migliori prestazioni sul ghiaccio.

Dopo una pausa forzata di tre anni, è finalmente arrivato il momento: la leggendaria Ice Race di Zell am See è tornata e celebra il suo ritorno per la prima volta sotto la bandiera di F.A.T. International come F.A.T. Ice Race. F.A.T. International, ex azienda francese di logistica nota per la sua lunga storia di sponsorizzazione nel mondo del motorsport, viene ora rivitalizzata come marchio di lifestyle automobilistico. Ispirato alla leggendaria Porsche 962, che vinse la 24 Ore di Le Mans nel 1994 con il marchio F.A.T., F.A.T. fa riferimento all'atmosfera e all'estetica degli anni '80 e '90, spiega Ferdi Porsche, promotore dell'evento.

La prossima edizione, che si terrà il 27 gennaio 2024 presso l'aerodromo di Zell am See, riunirà anche la cultura automobilistica e i suoi appassionati in uno scenario spettacolare nella regione turistica di Zell am See-Kaprun e offrirà un vero e proprio sport motoristico da toccare con mano. Gli spettatori e gli appassionati potranno seguire dal vivo e da vicino come piloti amatoriali e professionisti si sfidano per ottenere le migliori prestazioni sul ghiaccio in condizioni estreme.

Che si tratti di icone della storia dell'automobilismo, di moderne auto GT e da rally o di buggies maneggevoli, le spettacolari angolazioni delle derapate sono garantite. Il leggendario e universalmente popolare skijoring, in cui gli audaci sciatori vengono trascinati sul ghiaccio dai veicoli, anche quest'anno richiederà tutto a piloti e sciatori e garantirà un grande spettacolo sul ghiaccio.

Anche i nerd della tecnologia e gli amanti del design avranno pane per i loro denti grazie alle numerose esposizioni e ai momenti salienti fuori dalla pista di ghiaccio, come il Porsche Spyder Paddock. Il gran finale della giornata è una festa al Castello di Kaprun all'insegna del motto "Motorsport negli anni '80 e '90".

Nel caso in cui non sia possibile organizzare un altro evento sul ghiaccio a causa del persistere di condizioni climatiche calde, verrà predisposto un programma alternativo adeguato.

La vendita ufficiale dei biglietti e la registrazione per la partecipazione alla F.A.T. Ice Race iniziano immediatamente. La vendita dei biglietti e la registrazione sono disponibili online su

www.fat-international.com/icerace-zell-am-see. (FAT)