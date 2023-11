Evento de um dia, em 27.01.2024, no aeródromo de Zell am See. Está previsto um programa alternativo em caso de tempo quente, os pilotos amadores e profissionais competem pelo melhor desempenho no gelo.

Após uma pausa forçada de três anos, chegou finalmente o momento: a lendária Corrida no Gelo em Zell am See está de volta e celebra o seu regresso pela primeira vez sob a bandeira da F.A.T. International como a F.A.T. Ice Race. A F.A.T. International, uma antiga empresa de logística francesa conhecida pelo seu extenso historial de patrocínios no mundo dos desportos motorizados, está agora a ser revitalizada como uma marca de estilo de vida automóvel. Inspirada no lendário Porsche 962, que venceu as 24 Horas de Le Mans em 1994 com a marca F.A.T., a F.A.T. faz referência à vibração e à estética dos anos 80 e 90, explica Ferdi Porsche, iniciador do evento.

A próxima edição, que terá lugar em 27 de janeiro de 2024 no aeródromo de Zell am See, também reunirá a cultura automóvel e os seus entusiastas num cenário espetacular na região turística de Zell am See-Kaprun e oferecerá verdadeiros desportos motorizados que se podem tocar. Os espectadores e os fãs podem acompanhar ao vivo e de perto a forma como os pilotos amadores e profissionais competem pelo melhor desempenho no gelo em condições extremas.

Quer se trate de ícones da história do automóvel, de carros modernos de GT e de rali ou de buggies manobráveis - estão garantidos ângulos de deriva espectaculares. O lendário e universalmente popular skijoring, em que os esquiadores ousados são puxados pelos veículos através do gelo, exigirá mais uma vez tudo dos condutores e dos esquiadores este ano e garantirá um grande espetáculo no gelo.

Os nerds da tecnologia e os amantes do design também farão valer o seu dinheiro graças às numerosas exposições e aos destaques fora da pista de gelo, como o Porsche Spyder Paddock. O grande final do dia é uma festa no Castelo de Kaprun sob o lema "Motorsport in the 80s and 90s".

Caso não seja possível realizar outro evento no gelo devido à persistência de condições climatéricas quentes, haverá um programa alternativo adequado.

A venda oficial de bilhetes e o registo para a participação na F.A.T. Ice Race começam imediatamente. A venda de bilhetes e o registo estão disponíveis em linha em

www.fat-international.com/icerace-zell-am-see. (FAT)