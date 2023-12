Les temps forts de l'ADAC Opel Electric Rally Cup

Calendrier attractif pour l'ADAC Opel Electric Rally Cup "powered by GSe" 2024, huit courses de classement dans quatre nations attendent les participants au volant de leur Corsa Rally Electric, la finale de la saison se déroulera à nouveau lors de la course du championnat du monde des rallyes.

L'ADAC Opel Electric Rally Cup "powered by GSe" entamera sa quatrième saison en 2024. La première coupe de rallye électrique de marque s'est établie depuis longtemps sur la scène européenne des rallyes, ce qui souligne l'intérêt croissant des fédérations et organisateurs étrangers pour l'organisation d'une épreuve de classement. "Nous ne pouvons pas du tout rouler partout où l'on voudrait nous voir", sourit Jörg Schrott, directeur d'Opel Motorsport. "Mais nous nous efforçons bien sûr de proposer à nos équipes un calendrier attractif. Et je pense que pour 2024, nous y sommes à nouveau parvenus".

L'ADAC Opel Electric Rally Cup 2024 comprend à nouveau huit courses de classement. Le coup d'envoi de la saison sera donné, comme ces trois dernières années, dans le cadre de l'ADAC Rallye Sulingen. Ce rallye compte également pour le championnat allemand des rallyes (DRM), tout comme l'ADAC Rallye Stemweder Berg en août. Au total, les équipes de la Cup se rendront cinq fois à l'étranger. Après une pause d'un an, les voitures électriques reviennent aux Pays-Bas et prennent le départ de l'ELE Rally non loin d'Eindhoven. Le Rallye Vosges Grand-Est sera le théâtre de la première des trois manches de la Cup en France. Au Rallye Mont-Blanc Morzine début septembre s'ajoutera trois semaines plus tard le Rallye Cœur de France qui, comme son nom l'indique, se déroulera au cœur du pays voisin allemand autour de Vendôme. Le Rallye Weiz, en Styrie, est connu et apprécié depuis quelques années. La finale sera à nouveau le Central European Rally sous les yeux des stars du championnat du monde des rallyes et d'une imposante coulisse de fans.

Les inscriptions pour l'ADAC Opel Electric Rally Cup "powered by GSe" 2024 débuteront prochainement.

Dates de l'ADAC Opel Electric Rally Cup "powered by GSe" 2024

03/04.05 : ADAC Rallye Sulingen (DRM) D

24/25.05 : ELE Rally, Eindhoven , NL

15/16.06 : Rallye Vosges Grand-Est, Gérardmer, F

12/13.07 : Rallye Weiz, A

09./10.08. : ADAC Rallye Stemweder Berg, Lübbecke (DRM), D

06./07.09. : Rallye Mont-Blanc Morzine, F

28./29.09. : Rallye Cœur de France, Vendôme, F

31.10.-03.11. : Zentral Europa Rallye, Passau (WRC), D/A/CZ