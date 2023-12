I punti salienti della ADAC Opel Electric Rally Cup

Un calendario interessante per l'ADAC Opel Electric Rally Cup "powered by GSe" 2024, otto gare in quattro nazioni attendono i partecipanti alla Corsa Rally Electric, con un finale di stagione ancora una volta in occasione del Campionato del Mondo Rally.

L'ADAC Opel Electric Rally Cup "powered by GSe" entrerà nella sua quarta stagione nel 2024. La prima coppa di rally monomarca elettrica si è da tempo affermata sul palcoscenico dei rally europei, il che sottolinea il crescente interesse delle associazioni e degli organizzatori stranieri a ospitare un rally. "Non possiamo guidare ovunque vorremmo", sorride il direttore di Opel Motorsport Jörg Schrott. "Ma naturalmente cerchiamo di offrire ai nostri team un programma interessante. E credo che siamo riusciti a farlo anche per il 2024".

L'ADAC Opel Electric Rally Cup 2024 comprenderà nuovamente otto gare. Come negli ultimi tre anni, l'apertura della stagione avverrà all'ADAC Rallye Sulingen. Anche questo fa parte del Campionato Tedesco Rally (DRM), così come l'ADAC Rallye Stemweder Berg in agosto. Le squadre della Coppa si recheranno all'estero per un totale di cinque volte. Dopo una pausa di un anno, le veloci auto elettriche torneranno nei Paesi Bassi per partecipare all'ELE Rally, non lontano da Eindhoven. Il Vosges Grand-Est Rally è la sede del primo dei tre appuntamenti della Coppa in Francia. Il Rallye Mont-Blanc Morzine, all'inizio di settembre, sarà seguito tre settimane dopo dal Rallye Coeur de France, che, come suggerisce il nome, si svolge nel cuore del vicino Paese tedesco, intorno a Vendôme. Il Rally di Weiz, in Stiria, è molto conosciuto e popolare negli ultimi anni. Il finale sarà ancora una volta il Rally dell'Europa Centrale, davanti alle stelle del Campionato del Mondo Rally e a un'impressionante cornice di tifosi.

Le iscrizioni all'ADAC Opel Electric Rally Cup "powered by GSe" 2024 inizieranno a breve.

Date ADAC Opel Electric Rally Cup "powered by GSe" 2024

03/04 maggio: ADAC Rallye Sulingen (DRM) D

24/25 maggio: ELE Rally, Eindhoven , NL

15/16 giugno: Rallye Vosges Grand-Est, Gérardmer, F

12/13 luglio: Rallye Weiz, A

09./10.08.: ADAC Rally Stemweder Berg, Lübbecke (DRM), D

06./07.09.: Rally Mont-Blanc Morzine, F

28./29.09.: Rally Coeur de France, Vendôme, F

31.10.-03.11.: Central Europe Rally, Passau (WRC), D/A/CZ