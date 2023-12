Destaques da Taça de Ralis Eléctricos ADAC Opel

Um calendário atrativo para a ADAC Opel Electric Rally Cup "powered by GSe" 2024, oito etapas em quatro países aguardam os participantes no seu Corsa Rally Electric, com o final da temporada novamente na ronda do Campeonato do Mundo de Ralis.

A ADAC Opel Electric Rally Cup "powered by GSe" entrará na sua quarta temporada em 2024. A primeira taça de rali de uma marca eléctrica há muito que se estabeleceu no palco dos ralis europeus, o que sublinha o crescente interesse das associações e organizadores estrangeiros em organizar um rali. "Não podemos conduzir em todos os lugares que gostaríamos", sorri o Diretor da Opel Motorsport, Jörg Schrott. "Mas é claro que nos esforçamos por oferecer às nossas equipas um calendário atrativo. E penso que conseguimos fazê-lo novamente para 2024".

A ADAC Opel Electric Rally Cup 2024 será novamente composta por oito rondas. Tal como nos últimos três anos, a abertura da época terá lugar no ADAC Rallye Sulingen. Esta prova também faz parte do Campeonato Alemão de Ralis (DRM), tal como o ADAC Rallye Stemweder Berg, em agosto. As equipas da Taça viajarão para o estrangeiro um total de cinco vezes. Após uma pausa de um ano, os velozes carros eléctricos regressam aos Países Baixos e competem no Rali ELE, não muito longe de Eindhoven. O Rali Vosges Grand-Est é o palco da primeira de três rondas da Taça em França. O Rallye Mont-Blanc Morzine, no início de setembro, será seguido, três semanas mais tarde, pelo Rallye Coeur de France, que, como o nome sugere, se realiza no coração do país vizinho da Alemanha, em torno de Vendôme. O Rali de Weiz, na Estíria, é bem conhecido e popular nos últimos anos. O final será, mais uma vez, o Rali da Europa Central, perante as estrelas do Campeonato do Mundo de Ralis e um impressionante cenário de fãs.

As inscrições para a ADAC Opel Electric Rally Cup "powered by GSe" 2024 terão início em breve.

Datas ADAC Opel Electric Rally Cup "powered by GSe" 2024

03/04 maio: ADAC Rallye Sulingen (DRM) D

24/25 maio: ELE Rally, Eindhoven , NL

15/16 junho: Rallye Vosges Grand-Est, Gérardmer, F

12/13 julho: Rallye Weiz, A

09./10.08.: ADAC Rally Stemweder Berg, Lübbecke (DRM), D

06./07.09.: Rallye Mont-Blanc Morzine, F

28./29.09.: Rallye Coeur de France, Vendôme, F

31.10.-03.11.: Rallye da Europa Central, Passau (WRC), D/A/CZ