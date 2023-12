Electrikhana 2: ultimo video di drift con Ken Block

La morte della leggenda del drifting Ken Block ha scosso l'intero mondo del motorsport all'inizio di gennaio. L'ultimo episodio inedito dei suoi famosi video di drifting è un tributo allo statunitense.

"Electrikhana" è stato girato nel novembre 2022 con l'Audi S1 Hoonitron - solo poche settimane prima dell'incidente in motoslitta in cui Ken Block è morto all'età di 55 anni. La famiglia dell'americano ha voluto completare e distribuire il film in sua memoria.

I fan di Ken Block potranno rivivere un'ultima volta il loro idolo in scene di guida e acrobazie mozzafiato con l'Audi S1 Hoonitron. Il prototipo completamente elettrico è stato sviluppato da Audi Sport come esemplare unico esclusivamente per Ken Block. È dotato di due motori elettrici, trazione integrale, una potenza totale di 500 kW, un telaio in fibra di carbonio e tutti gli standard di sicurezza della massima autorità motoristica, la FIA. Dopo le riprese del primo episodio di Electrikhana nell'agosto 2022, la S1 Hoonitron è stata ulteriormente sviluppata in stretta collaborazione con Ken Block. Ciò ha comportato la riduzione del peso, il miglioramento della guidabilità e la simulazione dei cambi di marcia.

Nel primo episodio, Ken Block ha attraversato Las Vegas in derapata con l'Audi S1 Hoonitron. Lo spettacolare video ha raggiunto più di 100 milioni di persone in tutto il mondo attraverso vari canali. Electrikhana 2 è ambientato a Città del Messico. Con 22 milioni di abitanti nell'area metropolitana, la capitale del Messico è una delle città più grandi del mondo e ha offerto alla troupe dell'azienda Hoonigan fondata da Ken Block location affascinanti: dal moderno aeroporto a un parcheggio multipiano a forma di spirale.

Insieme agli ingegneri di Audi Sport, Ken Block ha ideato per Electrikhana 2 - oltre a una nuova livrea - un espediente molto speciale che solo un veicolo elettrico può offrire: In una scena del film, l'asse anteriore e quello posteriore tirano in direzioni opposte, facendo scomparire l'Audi S1 Hoonitron in una grande nuvola bianca quando è ferma - una scena che piace molto all'indimenticato artista della derapata e alla sua fedele base di fan.

Electrikhana 2 è ora disponibile sul canale YouTube di Hoonigan: YouTube.com/thehoonigans