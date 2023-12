Electrikhana 2: último vídeo de drift com Ken Block

Homenagem à lenda do drift Ken Block, que morreu em janeiro, filmando na Cidade do México, pouco antes da morte do americano, o Audi S1 Hoonitron elétrico com um truque especial.

A morte da lenda do drifting Ken Block abalou todo o mundo do desporto automóvel no início de janeiro. O último episódio inédito dos seus famosos vídeos de drifting é uma homenagem ao norte-americano.

"Electrikhana" foi filmado em novembro de 2022 com o Audi S1 Hoonitron - apenas algumas semanas antes do acidente com a mota de neve em que Ken Block morreu aos 55 anos. Completar e lançar o filme em sua memória era uma questão muito importante para a família do norte-americano.

Os fãs de Ken Block podem experimentar o seu ídolo uma última vez em cenas de condução e acrobacias de cortar a respiração com o Audi S1 Hoonitron. O protótipo totalmente elétrico foi desenvolvido pela Audi Sport como uma peça única exclusivamente para Ken Block. Tem dois motores eléctricos, tração integral, uma potência total de 500 kW, um chassis de fibra de carbono e todas as normas de segurança da mais alta autoridade do desporto automóvel, a FIA. Após a filmagem do primeiro episódio da Electrikhana em agosto de 2022, o S1 Hoonitron foi desenvolvido em estreita colaboração com Ken Block. Isto incluiu a redução do peso, a melhoria da dirigibilidade e a simulação das mudanças de velocidade.

No primeiro episódio, Ken Block percorreu Las Vegas no Audi S1 Hoonitron. O espetacular vídeo chegou a mais de 100 milhões de pessoas em todo o mundo através de vários canais. Electrikhana 2 passa-se na Cidade do México. Com 22 milhões de habitantes na área metropolitana, a capital mexicana é uma das maiores cidades do mundo e ofereceu à equipa da empresa Hoonigan, fundada por Ken Block, locais fascinantes - desde o moderno aeroporto a um parque de estacionamento de vários andares em forma de espiral.

Juntamente com os engenheiros da Audi Sport, Ken Block concebeu um truque muito especial para o Electrikhana 2 - para além de uma nova pintura - que só um veículo elétrico pode oferecer: Numa cena do filme, os eixos dianteiro e traseiro puxam em direcções opostas, fazendo com que o Audi S1 Hoonitron desapareça numa grande nuvem branca quando está parado - uma cena inteiramente ao gosto do inesquecível artista do drift e da sua fiel base de fãs.

Electrikhana 2 já está disponível no canal de YouTube de Hoonigan: YouTube.com/thehoonigans