À l'occasion du décès de Bamminger - fondateur et promoteur

"Nous n'avons jamais considéré le sport automobile comme une fin en soi ou comme le terrain de jeu de notre propre hobby, mais toujours comme un champ de compétition de ce qui est faisable dans le domaine de la technique et comme une carte de visite de notre savoir-faire", a déclaré un jour Harald Bamminger. Le fondateur du Bamminger Rallye Team est décédé le 12 décembre à l'âge de 71 ans, après une courte maladie. Avec sa passion pour le rallye, Harald Bamminger a su entraîner ses frères et sœurs, sa famille, de nombreux amis et fans de rallye.

Dès les années soixante-dix, l'équipe de rallye Bamminger a fait ses premières armes. Harald Bamminger s'est essayé au pilotage et aussi au copilotage, mais s'est plutôt intéressé dès le début aux défis techniques du rallye. Des grands noms comme le triple champion national Georg Fischer ou la star mondiale Shekar Mehta ont fait partie de son équipe.

Baumschlager : "déterminant pour le début de ma carrière".

Pour le champion d'État record Raimund Baumschlager, le Bamminger Rallye Team a été le tremplin de sa carrière unique. En 1982, Baumschlager a fait ses débuts sur une Nissan Bamminger : "Harald et son équipe ont fabriqué ma première voiture de rallye et ont joué un rôle déterminant dans le début de ma carrière. Nous avons toujours eu un bon contact - c'est aussi le cas de ses frères Manfred et Mario". Après les premiers rallyes avec Bamminger, Raimund Baumschlager est revenu douze ans plus tard auprès de l'équipe de Sattledt : "Nous avons alors refait un projet ensemble avec la Nissan Sunny F2, et en 1995, nous avons pu gagner le rallye italien Alpi Orientale pour l'équipe de Harald. Nos dernières activités communes ont malheureusement toujours été des trajets communs pour assister à des enterrements - comme celui de Georg Fischer".

La M1 au goût de Bamminger : High quality - low costs

Jusqu'à la fin des années quatre-vingt-dix, le Bamminger Rallye Team était une valeur sûre du rallye local - une pause a suivi, mais en 2012, l'équipe s'est lancée dans la Suzuki Motorsport Cup avec une Suzuki Swift, dont le volant était tenu par Gerhard Aigner. En 2016, il a été remplacé par une Subaru améliorée pour la R4.

Lorsque Günther Knobloch a initié le règlement M1 pour les voitures de série, cela correspondait tout à fait au principe du Bamminger Rallye Team de proposer un rallye abordable à un niveau technique élevé. Une Subaru M1 a été construite et les premiers succès ont été enregistrés avec Knobloch comme pilote. Avec la M1, le Bamminger Rallye Team a entamé un chapitre de succès qui se poursuit encore aujourd'hui. De jeunes talents comme Simon Seiberl ou Michael Lengauer ont pris le volant, mais aussi des personnalités confirmées comme le champion du monde PWRC Andi Aigner ou l'Allemand Niki Schelle. Actuellement, Gerald Bachler a remporté l'Austrian Rallye Challenge l'année dernière au volant de sa Bamminger M1 Subaru et a défendu son titre avec succès cette année.

Un soutien passionné pour les pilotes ambitieux

Günther Knobloch, par exemple, écrit au nom de nombreux autres membres de notre famille du rallye : "Cher Harald, cher chef d'équipe ! Tu n'as pas seulement aimé le rallye, tu l'as aussi vécu - c'est un honneur pour moi que nous ayons pu prendre le départ pour ton équipe pendant deux ans, que nous ayons également remporté l'ORC 2017 (Österreichischer Rallye Cup) et que nous ayons été deux fois champions M1. Les nombreuses discussions intéressantes et toujours ouvertes sur l'essence que nous avons eues avec toi ont toujours été un plaisir - celles dans ton bureau étaient particulièrement légendaires, elles vont me manquer. Nos conversations téléphoniques, même des années après notre collaboration, me manqueront également. Ta passion pour le soutien des pilotes de rallye ambitieux et ton expertise dans ce domaine étaient une source d'inspiration. Mes sincères et chaleureuses condoléances à ta famille et à tous tes amis - RIP Harry, ton frère à essence Knobi".

Sponsor et facilitateur

Mais Harald Bamminger a également réussi à jeter des ponts. Dans sa région natale de Sattledt, il a pu impressionner non seulement en tant qu'homme d'affaires prospère, mais aussi en tant que promoteur du club de football local ATSV Sattledt. Ce dernier rend hommage à Harald Bamminger en ces termes : "Harald laisse un héritage. Il n'était pas seulement un homme d'affaires et un garagiste habile, mais aussi un fervent promoteur du sport. Son engagement pour l'ATSV Bamminger Sattledt en tant que président et sponsor principal pendant de nombreuses années a montré son profond attachement à la vie sportive locale".

Harald s'est également gravé à jamais dans le cœur des fans de football en tant que promoteur de ce qui est aujourd'hui la plus grande plateforme de football d'Autriche. Dr Thomas Arnitz, fondateur et directeur de Ligaportal.at, se souvient : "Lorsque j'ai eu l'idée de créer un portail de football pour le football amateur à l'été 2007, Harry a été mon premier interlocuteur en matière de sponsoring. La plate-forme www.ooeliga.at a été lancée pour la première fois en août 2007 et j'ai demandé à Harry de me soutenir. Il a tout de suite trouvé le projet formidable et nous a immédiatement soutenus à hauteur de plusieurs centaines d'euros par mois. Ce soutien a été extrêmement important pour nous, car Autohaus Bamminger a ainsi été le tout premier sponsor de ce qui est aujourd'hui la plus grande plate-forme de football d'Autriche. Harry nous a aidés dans les premiers temps et je ne l'oublierai jamais".

Une véritable entreprise familiale

La disparition de Harald Bamminger est particulièrement douloureuse pour sa famille, qui a géré ensemble pendant des décennies le concessionnaire automobile Bamminger ainsi qu'une succursale à Wels. Les mots lui manquent encore - elle doit dire adieu à son cher Harry de manière trop soudaine et inattendue. Nous laissons donc cette nécrologie se terminer par les mots du parti qu'elle a choisis : "En deuil de l'avoir perdu, reconnaissants de l'avoir eu et sachant qu'il reste proche de nous".

Texte : Noir Trawniczek