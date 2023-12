La morte di Bamminger - fondatore e mecenate

"Non abbiamo mai visto il motorsport come un fine in sé o come un campo di gioco per il nostro hobby, ma sempre come una vetrina di ciò che è possibile nel campo della tecnologia e come un biglietto da visita per le nostre capacità", ha detto Harald Bamminger. Il fondatore del Bamminger Rally Team si è spento il 12 dicembre dopo una breve malattia all'età di 71 anni. Con la sua passione per i rally, Harald Bamminger è stato in grado di ispirare i suoi fratelli, la sua famiglia, molti amici e gli appassionati di rally.

La squadra di rally di Bamminger fece la sua prima esperienza negli anni Settanta. Harald Bamminger si cimentò come pilota e anche come copilota, ma fin dall'inizio era più interessato alle sfide tecniche del rally. La sua squadra comprendeva grandi nomi come il tre volte campione nazionale Georg Fischer e la star mondiale Shekar Mehta.

Baumschlager: "Decisivo per l'inizio della mia carriera".

Per il campione nazionale Raimund Baumschlager, il Bamminger Rallye Team è stato il trampolino di lancio di una carriera unica. Baumschlager ha debuttato su una Nissan Bamminger nel 1982: "Harald e il suo team hanno realizzato la mia prima auto da rally e sono stati determinanti per l'inizio della mia carriera. Abbiamo sempre avuto un buon rapporto, e questo vale anche per i suoi fratelli Manfred e Mario". Dopo i primi rally con Bamminger, Raimund Baumschlager tornò al team di Sattledt dodici anni dopo: "Abbiamo fatto un altro progetto insieme con la Nissan Sunny F2 e nel 1995 abbiamo vinto il Rally Alpi Orientale per il team di Harald. Purtroppo, le nostre ultime attività insieme sono sempre state i viaggi congiunti ai funerali, come quello di Georg Fischer".

La M1 secondo i gusti di Bamminger: alta qualità - costi contenuti

Fino alla fine degli anni Novanta, il Bamminger Rallye Team è stato un appuntamento fisso nei rally locali, seguito da una pausa, ma nel 2012 ha partecipato alla Suzuki Motorsport Cup con una Suzuki Swift e Gerhard Aigner al volante. Nel 2016 è stato sostituito da una Subaru R4 migliorata.

Quando Günther Knobloch ha dato il via al regolamento M1 per i veicoli di serie, questo era pienamente in linea con il principio del Bamminger Rallye Team di offrire sport da rally a prezzi accessibili e ad alto livello tecnico. Fu costruita una Subaru M1 e con Knobloch come pilota furono ottenuti i primi successi. La M1 segnò l'inizio di un capitolo di successi per il Bamminger Rally Team che continua ancora oggi. Al volante c'erano giovani talenti come Simon Seiberl e Michael Lengauer, ma anche grandi campioni affermati come il campione del mondo PWRC Andi Aigner e il tedesco Niki Schelle. Gerald Bachler, con la Subaru M1 di Bamminger, ha vinto l'Austrian Rallye Challenge l'anno scorso e ha difeso con successo il suo titolo quest'anno.

Appassionato sostenitore di piloti ambiziosi

Günther Knobloch, ad esempio, scrive a nome di tanti altri membri della nostra famiglia dei rally: "Caro Harald, caro capo squadra! Non solo amavi il rally, ma lo vivevi anche - è un onore per me che siamo stati in grado di partire per la tua squadra per due anni e di vincere anche l'ORC 2017 (Austrian Rally Cup) e di diventare due volte campioni M1. Le tante chiacchierate interessanti e sempre aperte sulla benzina con te sono sempre state un piacere - soprattutto quelle nel tuo ufficio erano leggendarie, mi mancheranno. Mi mancheranno anche le nostre telefonate, anche anni dopo aver lavorato insieme. La sua passione per il sostegno ai piloti di rally ambiziosi e la sua competenza in questo contesto erano fonte di ispirazione. Le mie più sentite e sincere condoglianze alla tua famiglia e a tutti i tuoi amici - RIP Harry, il tuo fratello petrolhead Knobi".

Sponsor e sostenitore

Ma Harald Bamminger è stato anche in grado di costruire ponti con successo. Nella sua città natale, Sattledt, non si è fatto notare solo come uomo d'affari di successo, ma anche come sponsor della squadra di calcio locale ATSV Sattledt. Il club ha onorato Harald Bamminger con le seguenti parole: "Harald lascia un'eredità. Non era solo un abile uomo d'affari e un meccanico d'auto, ma anche un appassionato sostenitore dello sport. Il suo impegno nell'ATSV Bamminger Sattledt come presidente e sponsor principale per molti anni ha dimostrato il suo profondo legame con gli eventi sportivi locali".

Harald è anche entrato per sempre nel cuore degli appassionati di calcio come sostenitore di quella che oggi è la più grande piattaforma calcistica austriaca. Thomas Arnitz, fondatore e amministratore delegato di Ligaportal.at, ricorda: "Quando nell'estate del 2007 ho avuto l'idea di lanciare un portale calcistico per il calcio amatoriale, Harry è stato il mio primo punto di contatto quando si è trattato di sponsorizzare. La piattaforma www.ooeliga.at è stata lanciata per la prima volta nell'agosto 2007 e ho chiesto a Harry il suo sostegno. Ha pensato subito che il progetto fosse fantastico e ci ha sostenuto immediatamente con diverse centinaia di euro al mese. Questo sostegno è stato estremamente importante per noi, poiché Autohaus Bamminger è stato il primo sponsor di quella che oggi è la più grande piattaforma calcistica austriaca. Harry ci ha aiutato nei primi tempi e non lo dimenticherò mai".

Un'autentica azienda familiare

La scomparsa di Harald Bamminger è particolarmente dolorosa per la sua famiglia, che per decenni ha gestito insieme la concessionaria Bamminger e una filiale a Wels. Sono ancora a corto di parole: hanno dovuto dire addio al loro amato Harry troppo improvvisamente e inaspettatamente. Concludiamo quindi questo necrologio con le parole che lei stessa ha scelto per la festa: "Addolorati per averlo perso, grati per averlo avuto e consapevoli che è ancora vicino a noi".

Testo: Noir Trawniczek