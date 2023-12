Sobre a morte de Bamminger - fundador e patrono

"Nunca vimos o desporto automóvel como um fim em si mesmo ou como um recreio para o nosso próprio passatempo, mas sempre como uma montra para o que é possível no campo da tecnologia e como um cartão de visita para as nossas capacidades", disse Harald Bamminger. O fundador da Bamminger Rally Team faleceu a 12 de dezembro, após uma curta doença, com 71 anos de idade. Com a sua paixão pelos ralis, Harald Bamminger foi capaz de inspirar os seus irmãos, a sua família, muitos amigos e fãs dos ralis.

A equipa de rali da Bamminger ganhou a sua primeira experiência nos anos setenta. Harald Bamminger tentou a sua sorte como piloto e também como copiloto, mas desde o início que estava mais interessado nos desafios técnicos dos ralis. A sua equipa incluía grandes nomes como o tricampeão nacional Georg Fischer e a estrela mundial Shekar Mehta.

Baumschlager: "Decisivo para o início da minha carreira"

Para o campeão nacional recordista Raimund Baumschlager, a Bamminger Rallye Team foi o trampolim para a sua carreira única. Baumschlager fez a sua estreia num Bamminger Nissan em 1982: "Harald e a sua equipa fizeram o meu primeiro carro de rali e foram fundamentais para o início da minha carreira. Sempre tivemos uma boa relação - e isso também se aplica aos seus irmãos Manfred e Mario". Após os primeiros ralis com a Bamminger, Raimund Baumschlager regressou à equipa de Sattledt doze anos mais tarde: "Fizemos outro projeto em conjunto com o Nissan Sunny F2 e, em 1995, ganhámos o Rali Italiano Alpi Orientale para a equipa de Harald. Infelizmente, as nossas últimas actividades em conjunto foram sempre viagens conjuntas para funerais - como o de Georg Fischer."

M1 ao gosto de Bamminger: alta qualidade - baixos custos

Até ao final da década de 1990, a Bamminger Rallye Team esteve sempre presente nos ralis locais - seguiu-se uma pausa, mas em 2012 entraram na Suzuki Motorsport Cup com um Suzuki Swift e Gerhard Aigner ao volante. Em 2016, foi substituído por um Subaru melhorado com o R4.

Quando Günther Knobloch iniciou os regulamentos M1 para veículos de produção, isso estava totalmente de acordo com o princípio da Bamminger Rallye Team de oferecer desporto de rali acessível a um nível técnico elevado. Foi construído um Subaru M1 - com Knobloch como piloto, foram alcançados os primeiros sucessos. O M1 marcou o início de um capítulo de sucesso para a Bamminger Rally Team que continua até aos dias de hoje. Jovens talentos como Simon Seiberl e Michael Lengauer estiveram ao volante, bem como grandes nomes consagrados como o Campeão do Mundo do PWRC Andi Aigner e o alemão Niki Schelle. Gerald Bachler, no Bamminger M1 Subaru, venceu o Austrian Rallye Challenge no ano passado e defendeu com sucesso o seu título este ano.

Apoiante apaixonado de pilotos ambiciosos

Günther Knobloch, por exemplo, escreve em nome de tantos outros membros da nossa família dos ralis: "Caro Harald, caro chefe de equipa! Não só adorava os ralis, como também os vivia - é uma honra para mim que tenhamos podido ser titulares da sua equipa durante dois anos e que tenhamos vencido a ORC 2017 (Taça da Áustria de Ralis) e nos tenhamos tornado duas vezes campeões da M1. As muitas conversas interessantes e sempre abertas sobre gasolina que tivemos consigo foram sempre um prazer - especialmente as que tivemos no seu gabinete foram lendárias, vou sentir a falta delas. Também sentirei falta das nossas chamadas telefónicas, mesmo anos depois de termos trabalhado juntos. A sua paixão por apoiar pilotos de rali ambiciosos e a sua experiência neste contexto eram inspiradoras. As minhas sentidas e sinceras condolências à sua família e a todos os seus amigos - RIP Harry, o seu irmão petrolhead Knobi."

Patrocinador e facilitador

Mas Harald Bamminger também foi capaz de construir pontes com sucesso. Na sua cidade natal, Sattledt, não só deixou uma boa impressão como empresário de sucesso, mas também como patrocinador do clube de futebol local ATSV Sattledt. O clube homenageou Harald Bamminger com as seguintes palavras: "Harald deixa um legado. Não era apenas um homem de negócios hábil e um mestre da mecânica automóvel, mas também um adepto apaixonado do desporto. O seu compromisso com a ATSV Bamminger Sattledt como presidente e principal patrocinador durante muitos anos mostrou a sua profunda ligação aos eventos desportivos locais."

Harald também ficou para sempre gravado no coração dos adeptos de futebol como apoiante daquela que é atualmente a maior plataforma de futebol da Áustria. O Dr. Thomas Arnitz, fundador e diretor-geral do Ligaportal.at, recorda: "Quando tive a ideia de lançar um portal de futebol para o futebol amador, no verão de 2007, o Harry foi o meu primeiro ponto de contacto no que se refere a patrocínios. A plataforma www.ooeliga.at foi lançada pela primeira vez em agosto de 2007 e eu pedi o apoio do Harry. Ele achou que o projeto era fantástico e apoiou-nos imediatamente com várias centenas de euros por mês. Este apoio foi extremamente importante para nós, uma vez que a Autohaus Bamminger foi o primeiro patrocinador daquela que é atualmente a maior plataforma de futebol da Áustria. O Harry ajudou-nos nos primeiros tempos e nunca o esquecerei".

Uma verdadeira empresa familiar

O falecimento de Harald Bamminger é particularmente doloroso para a sua família, que durante décadas geriu em conjunto o stand de automóveis Bamminger e uma sucursal em Wels. Ainda não sabem o que dizer - têm de se despedir do seu querido Harry de forma demasiado repentina e inesperada. Por isso, terminamos este obituário com as palavras que ela escolheu para a festa: "De luto por o termos perdido, gratos por o termos tido e sabendo que ele ainda está perto de nós."

Texto: Noir Trawniczek