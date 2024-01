ADAC Eifel Rallye Festival : les voitures de rallye de A à Z

Une expérience particulière attend à nouveau les participants et les fans de la 12e édition de l'ADAC Eifel Rallye Festival, qui se tiendra du 15 au 17 août 2024. La grille de départ du plus grand musée roulant des rallyes sera encore plus large afin de documenter le plus largement possible la diversité de l'histoire du rallye. Le thème de cette année est donc : "Rallye Cars de A à Z".

Près de 50 marques différentes, d'Alfa à Audi, Citroën, Datsun, Opel, Peugeot, Talbot jusqu'à VW ou Wartburg, ont rempli le champ du festival lors des éditions précédentes. Parmi eux, des exotiques absolus comme Allora, Clan, Hillmann, Jide ou Steyr. Près de 300 types de véhicules différents étaient jusqu'à présent présents à Daun.

"Notre objectif est de présenter aux fans la palette la plus complète de marques et de types de véhicules jamais réunis en un seul lieu. Mais cela signifie aussi que nous ne pourrons pas admettre trop de véhicules identiques d'un même type, mais que nous veillerons particulièrement à la diversité", explique le coorganisateur Reinhard Klein (Cologne) à la tête de Slowly Sideways, l'association européenne des propriétaires de véhicules historiques de rallye. "Il y aura des retrouvailles avec les voitures qui ont marqué l'histoire du rallye. Du trabant à deux temps aux bolides du groupe B et aux WRC". Le portail d'inscription sur www.eifel-rallye-festival.de ouvrira le 1er février 2024 et fermera fin avril.

Mais l'Eifel Rallye Festival est et reste aussi le rendez-vous (familial) mondial de la scène du rallye. "Jusqu'à présent, nous n'avons jamais été aussi avancés dans les préparatifs à un stade aussi précoce", explique Otmar Anschütz du MSC Daun, organisateur du festival. "C'est pourquoi nous pourrons bientôt annoncer aux fans les premiers temps forts. De plus, le festival reste fidèle à son idée d'offrir l'histoire du rallye à vivre et à toucher".

La visite du Rallye-Mile au cœur de Daun, avec sa place d'assistance et ses expositions, reste gratuite, seuls les visiteurs souhaitant voir les témoins de l'histoire du rallye en action sur les parcours de démonstration devront payer leur entrée. En somme, l'édition 2024 promet à nouveau d'être avant tout une chose : Un festival des sens pour tous les fans de rallye.

Eifel Rallye Festival 2011-2022 - Le livre officiel

Si vous souhaitez passer le temps en attendant le prochain festival, vous pouvez le faire en lisant le livre officiel des dix premières éditions de l'Eifel Rallye Festival : Les points forts de chaque année sont décrits sur plus de 300 pages. Des voitures que l'on n'a jamais vues ailleurs et la section unique de l'histoire du rallye avec les classiques de la Mini et de la Volvo PV544 en passant par les légendes du groupe 4 comme la Stratos et l'Ascona 400, avec les monstres inoubliables du groupe B, les stars du groupe A de Lancia à Subaru ainsi que les spectaculaires World Rally Cars. Les textes bilingues (allemand et anglais) et les nombreuses photos sont complétés par de nombreux tableaux et aperçus des starters et des véhicules. Le parrain de longue date Walter Röhrl résume ses impressions sur le festival dans une préface. Voici le lien de commande sur le RallyWebShop :

https://www.rallyandracing.com/mcklein-store/buecher/eifel-rallye-festival-2011-2022-das-offizielle-buch?c=1194