ADAC Eifel Rallye Festival: auto da rally dalla A alla Z

I partecipanti e gli appassionati della 12ª edizione dell'ADAC Eifel Rallye Festival, che si terrà dal 15 al 17 agosto 2024, potranno vivere ancora una volta un'esperienza speciale. Il campo di partenza del più grande museo del rally su ruote sarà ancora più ampio, al fine di documentare la diversità della storia del rally nel modo più completo possibile. Il motto di quest'anno è quindi: auto da rally dalla A alla Z.

Quasi 50 marchi diversi, da Alfa ad Audi, Citroën, Datsun, Opel, Peugeot, Talbot, VW e Wartburg, hanno riempito il campo del festival nelle edizioni precedenti. Tra di loro c'erano anche auto assolute come Allora, Clan, Hillmann, Jide e Steyr. Finora sono stati presenti a Daun quasi 300 tipi di veicoli diversi.

"Il nostro obiettivo è quello di presentare agli appassionati la gamma più completa di marchi e tipi di veicoli mai vista in un unico luogo. Tuttavia, ciò significa anche che non potremo ammettere un numero eccessivo di veicoli identici di uno stesso tipo, ma presteremo particolare attenzione alla diversità", spiega il co-organizzatore Reinhard Klein (Colonia), responsabile di Slowly Sideways, l'associazione europea dei proprietari di veicoli da rally storici. "Ci sarà una riunione con le auto che hanno fatto la storia del rally. Dalla Trabant a 2 tempi alle auto del Gruppo B e alle WRC". Il portale di iscrizione a www.eifel-rallye-festival.de si apre il 1° febbraio 2024 e si chiude alla fine di aprile.

Tuttavia, l'Eifel Rallye Festival è e rimane il raduno globale (familiare) della scena rallystica. "Mai prima d'ora siamo stati così avanti nei preparativi in una fase così precoce", afferma Otmar Anschütz dell'organizzatore MSC Daun. "Per questo motivo saremo presto in grado di annunciare ai fan i primi punti salienti". Il festival rimane inoltre fedele alla sua idea di offrire la storia del rally da vivere e toccare con mano".

La visita al Rally Mile nel centro di Daun, con la sua area di servizio e le sue esposizioni, rimarrà gratuita; solo coloro che vorranno sperimentare i testimoni contemporanei della storia dei rally in azione sui percorsi dimostrativi dovranno pagare l'ingresso. Nel complesso, l'edizione 2024 promette ancora una volta di essere una cosa sopra ogni altra: Un festival dei sensi per tutti gli appassionati di rally.

Eifel Rallye Festival 2011-2022 - Il libro ufficiale

Se volete passare il tempo fino al prossimo festival, potete farlo con il libro ufficiale sulle prime dieci edizioni dell'Eifel Rallye Festival: I punti salienti di ogni singolo anno sono descritti in oltre 300 pagine. Auto mai viste prima e uno spaccato unico della storia dei rally con i classici, dalle Mini e Volvo PV544 alle leggende del Gruppo 4 come Stratos e Ascona 400, gli indimenticati mostri del Gruppo B, le stelle del Gruppo A da Lancia a Subaru e le spettacolari World Rally Car. I testi bilingue (tedesco e inglese) e le numerose foto sono completati da numerose tabelle e panoramiche dei costruttori e dei veicoli. Il patron di lunga data Walter Röhrl riassume le sue impressioni sul festival in una prefazione. Ecco il link per ordinare il libro nel RallyWebShop:

https://www.rallyandracing.com/mcklein-store/buecher/eifel-rallye-festival-2011-2022-das-offizielle-buch?c=1194