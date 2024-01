ADAC Eifel Rallye Festival: Carros de rali de A a Z

Os participantes e adeptos da 12ª edição do ADAC Eifel Rallye Festival, de 15 a 17 de agosto de 2024, podem mais uma vez contar com uma experiência especial. O campo de partida do maior museu de ralis sobre rodas será ainda mais alargado, a fim de documentar a diversidade da história dos ralis da forma mais abrangente possível. Por isso, o lema deste ano é: Carros de rali de A a Z.

Quase 50 marcas diferentes, da Alfa à Audi, Citroën, Datsun, Opel, Peugeot, Talbot, VW e Wartburg, encheram o campo do festival em edições anteriores. Entre eles, contam-se exóticos absolutos como o Allora, o Clan, o Hillmann, o Jide e o Steyr. Até à data, estiveram em Daun quase 300 tipos de veículos diferentes.

"O nosso objetivo é apresentar aos fãs a gama mais completa de marcas e tipos de veículos alguma vez vista num só local. No entanto, isto também significa que não poderemos permitir demasiados veículos idênticos de um só tipo, mas daremos especial atenção à diversidade", explica o co-organizador Reinhard Klein (Colónia), responsável pela Slowly Sideways, a associação europeia de proprietários de veículos históricos de rali. "Haverá um reencontro com os carros que marcaram a história dos ralis. Desde o Trabant a 2 tempos até aos carros do Grupo B e aos WRC". O portal de inscrições em www.eifel-rallye-festival.de abre a 01 de fevereiro de 2024 e encerra no final de abril.

No entanto, o Eifel Rallye Festival é e continua a ser o encontro global (familiar) da cena dos ralis. "Nunca antes estivemos tão avançados nos nossos preparativos numa fase tão precoce", diz Otmar Anschütz do MSC Daun, o organizador. "É por isso que em breve poderemos anunciar os primeiros destaques aos fãs. O festival também se mantém fiel à sua ideia de oferecer a história dos ralis para ser vivida e tocada."

A visita à Rally Mile, no centro de Daun, com a sua área de serviço e exposições, continuará a ser gratuita; apenas aqueles que queiram ver os testemunhos contemporâneos da história dos ralis em ação nos percursos de demonstração terão de pagar entrada. Em suma, a edição de 2024 promete ser, mais uma vez, uma coisa acima de tudo: Uma festa dos sentidos para todos os adeptos do desporto de ralis.

Eifel Rallye Festival 2011-2022 - O livro oficial

Se quiser passar o tempo até ao próximo festival, pode fazê-lo com o livro oficial sobre as primeiras dez edições do Eifel Rallye Festival: Os destaques de cada ano são descritos em mais de 300 páginas. Carros que nunca foram vistos antes e uma secção única da história dos ralis com os clássicos do Mini e Volvo PV544, as lendas do Grupo 4 como o Stratos e o Ascona 400, os monstros inesquecíveis do Grupo B, as estrelas do Grupo A da Lancia à Subaru e os espectaculares World Rally Cars. Os textos bilingues (alemão e inglês) e as numerosas fotografias são complementados por numerosos quadros e panorâmicas sobre as equipas e os veículos. Walter Röhrl, patrono de longa data, resume as suas impressões sobre o festival num prefácio. Aqui está o link para encomenda na RallyWebShop:

https://www.rallyandracing.com/mcklein-store/buecher/eifel-rallye-festival-2011-2022-das-offizielle-buch?c=1194