Björn Waldegaard: El nacimiento de una estrella de los rallies

Una historia que no podría repetirse hoy: Un sueco desconocido hasta entonces ganó el legendario Rally de Montecarlo hace 55 años.

Cuando el 92º Rally de Montecarlo busca estos días a su ganador, me viene a la mente mi visita a la 38ª edición en 1969. Por aquel entonces, me encontraba in situ para varios periódicos y para el servicio de prensa de Dunlop, y viví uno de los Monte más duros e imprevisibles, con mucha nieve y hielo. Sólo un buen diez por ciento de los aproximadamente 270 coches que tomaron la salida acabaron la carrera. Exactamente 29.

Los sorprendentes ganadores fueron Björn Waldegaard y su copiloto Lars Helmer en el Porsche 911 S de fábrica el 23 de enero de 1969 en el puerto de Montecarlo, dos nombres que casi nadie conocía aparte del entonces Director Deportivo de Porsche Huschke von Hanstein.

Von Hanstein había visto por casualidad al hijo de 25 años de un granjero en una carrera sobre hielo en Suecia. Su estilo de conducción preciso y su compostura incluso en situaciones complicadas llevaron al barón de Porsche a ofrecer al hombre del norte un tercer Porsche 911 S de trabajo para el próximo Rally de Montecarlo. Sus compañeros de equipo fueron el británico Vic Elford (GBR), ganador del Rally de Montecarlo el año pasado, y la estrella francesa Gérard Larrousse.

Desde las primeras etapas en los Alpes Marítimos, los colegas de la sala de prensa de Mónaco se frotaban los ojos asombrados cuando el nombre de Waldegaard aparecía cada vez con más frecuencia en los primeros puestos de la lista.



Waldegaard condujo el Porsche 911 rojo por los caminos de montaña cubiertos de nieve o hielo con una facilidad aparentemente juguetona. También acertó con la elección de neumáticos en los puntos de servicio de Dunlop, socio de Porsche, antes de cada etapa.



Mientras que casi todos los favoritos fueron cayendo poco a poco víctimas de las condiciones meteorológicas especialmente duras (incluido el equipo ganador del año pasado, Porsche Elford/Stone), Waldegaard/Helmer hicieron que la sensación fuera perfecta y llevaron su 911 S sano y salvo a la línea de meta muy por delante de sus compañeros de equipo Larrousse/Perramond. Detrás de los dos 911 S de fábrica, el Alpine A 110 de los franceses Vinatier/Jacob terminó en tercera posición.



Había nacido una nueva estrella de los rallies y, al mismo tiempo, el director de carreras de Porsche, von Hanstein, cedía su puesto a su sucesor, Rico Steinemann. Y éste tuvo el placer de celebrar nuevas victorias en todos los frentes con Waldegaard a partir de 1970.



En 1970, el sueco repitió su victoria en Monte del año anterior y se convirtió cada vez más en el arma polivalente de Porsche. También pudo demostrar sus cualidades en el circuito.



El trío Waldegaard/Andersson/Chasseuil en el Porsche 914/6 ocupó el segundo lugar detrás de sus compañeros de equipo Larrousse/Dr Marko/Haldi en el "Marathon de la Route" de 1970 sobre los bucles norte y sur de Nürburgring después de 86 horas y 360 vueltas. El Porsche 908 le siguió en el Campeonato del Mundo de Turismos Deportivos y en carreras internacionales de resistencia.



Waldegaard, que tras varios años con Porsche compitió para Lancia, Fiat, Ford, Mercedes y Toyota y tuvo éxito con todas las marcas, también pasó a la historia como el primer Campeón del Mundo de Rallyes oficial con un Ford Escort RS 1800.



El título de campeón del mundo sólo se concedió oficialmente a partir de 1979, antes sólo había un campeonato del mundo de constructores y una copa de pilotos. Ganó el famoso Safari de África Oriental cuatro veces en solitario, tres con Toyota y una con Ford.



El escritor de culto Herbert Völker tenía mucha razón al describir al sueco como una especie de "Karajan de los rallies" en sus amenos informes sobre el WRC en sus días de Porsche.



Después de más de 40 años, Björn Waldegaard puso fin a su carrera activa en rallyes y carreras. Después de eso, fue a menudo invitado a eventos clásicos.



Falleció el 29 de agosto de 2014 a la edad de 70 años tras una larga enfermedad.