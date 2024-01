Björn Waldegaard : naissance d'une star du rallye

Alors que le 92e Rallye Monte-Carlo cherche son vainqueur ces jours-ci, ma visite à la 38e édition de 1969 me vient spontanément à l'esprit. J'étais sur place à l'époque pour différents quotidiens et pour le service de presse de Dunlop et j'ai vécu l'un des Monte les plus difficiles et les plus défaillants, avec beaucoup de neige et de glace. Seuls un peu plus de dix pour cent des quelque 270 voitures qui avaient pris le départ à l'origine ont finalement franchi la ligne d'arrivée en étant classées. Vingt-neuf exactement.

Le 23 janvier 1969, Björn Waldegaard et son copilote Lars Helmer, qui pilotaient la Porsche 911 S d'usine, ont créé la surprise dans le port de Monte-Carlo en remportant la course avec deux noms que presque personne ne connaissait, à l'exception du directeur sportif de Porsche de l'époque, Huschke von Hanstein.

Von Hanstein avait auparavant vu par hasard ce fils d'agriculteur de 25 ans lors d'une course sur glace en Suède. Son style de conduite précis et son calme, même dans les situations délicates, ont incité le baron de Porsche à proposer au Nordiste une troisième Porsche 911 S d'usine pour le prochain Rallye de Monte-Carlo. Ses coéquipiers étaient le Britannique Vic Elford (GBR), habitué du Monte-Carlo et vainqueur l'an dernier, ainsi que la star française Gérard Larrousse.

Dès les premières épreuves dans les Alpes maritimes, les collègues de la salle de presse de Monaco se frottaient les yeux d'étonnement lorsque le nom de Waldegaard apparaissait de plus en plus souvent en haut de l'affiche.



Waldegaard déplaçait sa Porsche 911 rouge sur les sentiers de montagne enneigés ou verglacés avec une apparente facilité. De plus, avant chaque épreuve, il choisissait les bons pneus aux points de service de Dunlop, partenaire de Porsche.



Alors que presque tous les favoris ont été victimes des conditions météorologiques particulièrement rudes (y compris l'équipe Elford/Stone, vainqueur de la Porsche de l'année précédente), Waldegaard/Helmer ont créé la sensation en menant leur 911 S à l'arrivée en toute sécurité et bien avant leurs coéquipiers Larrousse/Perramond. Derrière les deux 911 S d'usine, l'Alpine A 110 des Français Vinatier/Jacob a pris la troisième place.



Une nouvelle star du rallye était née, en même temps que le directeur de course Porsche von Hanstein passait le flambeau à son successeur Rico Steinemann. Et ce dernier eut le plaisir de célébrer d'autres victoires sur tous les fronts avec Waldegaard par la suite, à partir de 1970.



En 1970, le Suédois réitéra sa victoire au Monte de l'année précédente et devint en outre de plus en plus l'arme à tout faire de Porsche. Il a également pu démontrer ses qualités sur le circuit.



Ainsi, lors du "Marathon de la Route" 1970 sur les boucles nord et sud du Nürburgring, le trio Waldegaard/Andersson/Chasseuil au volant de la Porsche 914/6 s'est classé deuxième derrière leurs coéquipiers Larrousse/Dr. Marko/Haldi après 86 heures et 360 tours. D'autres participations au championnat du monde des voitures de sport et à des courses internationales d'endurance ont suivi avec la Porsche 908.



Waldegaard, qui après plusieurs années avec Porsche a couru pour Lancia, Fiat, Ford, Mercedes et Toyota et a connu le succès avec toutes les marques, est également entré dans l'histoire en tant que premier champion du monde officiel de rallye avec une Ford Escort RS 1800.



Le titre de champion du monde n'a été officiellement attribué qu'à partir de 1979, alors qu'il n'existait auparavant qu'un championnat du monde des constructeurs et une coupe des pilotes. Il a remporté quatre fois le célèbre East African Safari, trois fois avec Toyota et une fois avec Ford.



C'est à juste titre que l'auteur culte Herbert Völker a décrit le Suédois comme une sorte de "Karajan du rallye" à l'époque de sa Porsche dans ses comptes rendus de championnats du monde.



Après plus de 40 ans, Björn Waldegaard a mis un terme à sa carrière active de pilote de rallye et de course. Par la suite, il a encore souvent été invité à des événements Classic.



Il est décédé le 29 août 2014 à l'âge de 70 ans des suites d'une longue maladie.