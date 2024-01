Björn Waldegaard: nascita di una stella del rally

Quando in questi giorni si cerca il vincitore del 92° Rally di Monte Carlo, mi viene in mente la mia visita alla 38ª edizione del 1969. All'epoca ero sul posto per diversi quotidiani e per il servizio stampa Dunlop e ho vissuto uno dei Monte più duri e imprevedibili, con molta neve e ghiaccio. Solo un buon dieci per cento delle circa 270 auto che avevano iniziato la gara alla fine la portarono a termine. Esattamente 29.

I vincitori a sorpresa furono Björn Waldegaard e il suo copilota Lars Helmer con la Porsche 911 S ufficiale il 23 gennaio 1969 nel porto di Monte Carlo, due nomi che quasi nessuno conosceva a parte l'allora direttore sportivo Porsche Huschke von Hanstein.

Von Hanstein aveva già visto per caso il venticinquenne figlio di un contadino durante una gara sul ghiaccio in Svezia. Il suo stile di guida preciso e la sua compostezza anche in situazioni difficili spinsero il barone della Porsche a offrire all'uomo del nord una terza Porsche 911 S di serie per l'imminente Rally di Monte Carlo. I suoi compagni di squadra erano l'esperto britannico e vincitore dello scorso anno Vic Elford (GBR) e la star francese Gérard Larrousse.

Fin dalle prime tappe sulle Alpi Marittime, i colleghi della sala stampa di Monaco si sono stropicciati gli occhi per lo stupore, mentre il nome di Waldegaard compariva sempre più spesso in cima alla lista.



Waldegaard ha guidato la Porsche 911 rossa sui sentieri di montagna innevati o ghiacciati con una facilità apparentemente giocosa. Ha anche effettuato la giusta scelta di pneumatici presso i punti di assistenza del partner Porsche Dunlop prima di ogni tappa.



Mentre quasi tutti i favoriti sono stati progressivamente vittime delle condizioni meteorologiche particolarmente rigide (compreso il team Elford/Stone, vincitore della scorsa edizione), Waldegaard/Helmer hanno reso perfetta la sensazione e hanno portato la loro 911 S in sicurezza al traguardo ben prima dei compagni di squadra Larrousse/Perramond. Dietro le due 911 S ufficiali, l'Alpine A 110 dei francesi Vinatier/Jacob si è piazzata al terzo posto.



Era nata una nuova stella del rally e allo stesso tempo il direttore di gara Porsche von Hanstein passava il testimone al suo successore Rico Steinemann. Il quale ebbe il piacere di festeggiare altre vittorie su tutti i fronti con Waldegaard dal 1970 in poi.



Nel 1970, lo svedese bissò la vittoria di Monte dell'anno precedente e divenne sempre più l'arma multiuso della Porsche. Fu anche in grado di dimostrare le sue qualità sul circuito.



Il trio Waldegaard/Andersson/Chasseuil su Porsche 914/6 si classificò al secondo posto, dietro ai compagni di squadra Larrousse/Dr Marko/Haldi, nella "Marathon de la Route" del 1970 sugli anelli nord e sud del Nürburgring, dopo 86 ore e 360 giri. Seguirono altre partecipazioni al Campionato mondiale di auto sportive e a gare internazionali di durata con la Porsche 908.



Waldegaard, che dopo diversi anni con la Porsche gareggiò per Lancia, Fiat, Ford, Mercedes e Toyota, ottenendo successi con tutti i marchi, passò alla storia anche come primo campione del mondo ufficiale di rally con una Ford Escort RS 1800.



Il titolo di campione del mondo è stato assegnato ufficialmente solo a partire dal 1979, prima di allora esisteva solo un campionato mondiale costruttori e una coppa piloti. Ha vinto il famoso East African Safari quattro volte da solo, tre volte con Toyota e una con Ford.



Lo scrittore di culto Herbert Völker aveva ragione a descrivere lo svedese come una sorta di "Karajan del rally" nei suoi leggibili resoconti sul WRC ai tempi della Porsche.



Dopo oltre 40 anni, Björn Waldegaard ha concluso la sua carriera attiva nei rally e nelle corse. In seguito, è stato spesso ospite di eventi classici.



È morto il 29 agosto 2014 all'età di 70 anni dopo una lunga malattia.