Björn Waldegaard: Nascimento de uma estrela dos ralis

Atualmente, quando o 92º Rali de Monte Carlo está à procura do seu vencedor, vem-me à mente a minha visita à 38ª edição em 1969. Na altura, estava no local para vários jornais diários e para o serviço de imprensa da Dunlop e vivi um dos Monte mais difíceis e imprevisíveis, com muita neve e gelo. Apenas uns bons dez por cento dos cerca de 270 carros que começaram a corrida acabaram por terminar. Exatamente 29.

Os surpreendentes vencedores foram Björn Waldegaard e o seu copiloto Lars Helmer no Porsche 911 S de fábrica, em 23 de janeiro de 1969, no porto de Monte Carlo, dois nomes que quase ninguém conhecia, exceto o então Diretor Desportivo da Porsche, Huschke von Hanstein.

Von Hanstein já tinha visto o filho do agricultor de 25 anos por acaso numa corrida no gelo na Suécia. O seu estilo de condução preciso e a sua compostura, mesmo em situações complicadas, levaram o barão da Porsche a oferecer ao homem do norte um terceiro Porsche 911 S de trabalho para o próximo Rali de Monte Carlo. Os seus companheiros de equipa foram o experiente britânico Vic Elford (GBR), vencedor do ano passado, e a estrela francesa Gérard Larrousse.

Desde as primeiras etapas nos Alpes Marítimos, os colegas na sala de imprensa no Mónaco esfregavam os olhos de espanto à medida que o nome de Waldegaard aparecia cada vez mais frequentemente no topo da lista.



Waldegaard conduziu o Porsche 911 Porsche vermelho pelos caminhos de montanha cobertos de neve ou de gelo com uma facilidade aparentemente lúdica. Também fez a escolha correcta dos pneus nos pontos de assistência do parceiro Porsche Dunlop antes de cada etapa.



Enquanto quase todos os favoritos foram gradualmente vítimas das condições climatéricas particularmente adversas (incluindo a equipa vencedora do ano passado, Elford/Stone), Waldegaard/Helmer tornaram a sensação perfeita e levaram o seu 911 S em segurança até à meta, bem à frente dos companheiros de equipa Larrousse/Perramond. Atrás dos dois 911 S de fábrica, o Alpine A 110 com os franceses Vinatier/Jacob terminou em terceiro lugar.



Nasceu uma nova estrela dos ralis e, ao mesmo tempo, o diretor de prova da Porsche, von Hanstein, passou o cargo ao seu sucessor, Rico Steinemann. E ele teve o prazer de celebrar mais vitórias em todas as frentes com Waldegaard a partir de 1970.



Em 1970, o sueco repetiu a sua vitória no Monte do ano anterior e tornou-se cada vez mais a arma polivalente da Porsche. Também conseguiu provar as suas qualidades no circuito.



O trio Waldegaard/Andersson/Chasseuil no Porsche 914/6 ficou em segundo lugar, atrás dos seus companheiros de equipa Larrousse/Dr Marko/Haldi, na "Marathon de la Route" de 1970, nas voltas norte e sul de Nürburgring, após 86 horas e 360 voltas. Seguiram-se outras participações no Campeonato do Mundo de Carros Desportivos e em corridas internacionais de resistência com o Porsche 908.



Waldegaard, que depois de vários anos com a Porsche competiu pela Lancia, Fiat, Ford, Mercedes e Toyota e teve sucesso com todas as marcas, também entrou para a história como o primeiro Campeão Mundial de Ralis oficial com um Ford Escort RS 1800.



O título de campeão do mundo só foi atribuído oficialmente a partir de 1979, antes disso havia apenas um campeonato do mundo de construtores e uma taça dos pilotos. Ganhou o famoso Safari da África Oriental quatro vezes sozinho, três vezes com a Toyota e uma vez com a Ford.



O escritor de culto Herbert Völker tinha toda a razão quando descrevia o sueco como uma espécie de "Karajan dos ralis" nos seus relatórios sobre o WRC, que eram muito fáceis de ler, nos seus tempos de Porsche.



Após mais de 40 anos, Björn Waldegaard terminou a sua carreira ativa nos ralis e nas corridas. Depois disso, era frequentemente convidado em eventos clássicos.



Morreu a 29 de agosto de 2014, com 70 anos, após uma longa doença.