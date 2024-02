ADAC Eifel Rallye Festival: correr en la parrilla de salida

La afluencia a la 12ª edición del ADAC Eifel Rallye Festival del 15 al 17 de agosto de 2024 en los alrededores de Daun, en la Eifel volcánica, vuelve a ser enorme. En las primeras 24 horas se recibieron 89 inscripciones, después de 100 horas ya había 127 inscripciones para el mayor museo de rallyes sobre ruedas. El lema de este año "Coches de rally de la A a la Z" parece ser especialmente inspirador para los participantes. "Ya está claro que tendremos un campo muy diverso de participantes. De momento ya hay algunos coches exóticos en la lista. Pero, por supuesto, estamos deseando recibir más inscripciones del colorido mundo del deporte de los rallies", afirma Reinhard Klein (Colonia). El director de Slowly Sideways, la asociación europea de propietarios de coches históricos de rally, es el miembro del equipo organizador responsable de la composición de la parrilla de salida. "Nuestro objetivo declarado este año es presentar a los aficionados una variedad sin precedentes de la historia de los rallyes".

"Bosse" llega al Vulkaneifel

Marcus Grönholm, doble campeón del mundo, también es conocido como "Bosse" en su tierra escandinava. Como supuesto sueco finlandés, es un auténtico escandinavo. También es apropiado que su primera salida en el WRC tuviera lugar en su prueba de casa en Finlandia en 1989 y que disputara por última vez un rally del WRC en Suecia en 2010. Además de sus dos títulos del WRC en 2000 y 2002 con el Peugeot 206 WRC, ha pilotado para casi todas las principales marcas del panorama en sus 152 participaciones en el WRC. Sin embargo, ha conseguido sus 30 victorias en el WRC con su copiloto y cuñado Timo Rautiainen y, como mejor piloto no francés, ocupa el tercer puesto en la clasificación histórica por detrás de los dos Sébastien (Loeb y Ogier). "He oído hablar mucho de este festival. Me alegro de poder estar allí esta vez", dice Grönholm, deseoso de adentrarse en la historia de los rallies. Estamos muy ilusionados con la participación de "Magic Marcus"", afirma Otmar Anschütz, responsable de organización de MSC Daun. "Actualmente estamos manteniendo conversaciones prometedoras. Los aficionados pueden esperar no sólo una gran variedad de participantes, sino también alguna que otra sorpresa."

Lenta reunión invernal en Bremen

¿Qué hacen los propietarios de coches de rally históricos en los largos fines de semana de invierno, cuando el noble material deportivo está en hibernación? El equipo Slowly Sideways organiza la reunión anual de invierno. Esta vez tuvo lugar en el marco del Classic Motorshow de Bremen. Algunos participantes llevaban consigo sus vehículos, que no sólo adornaban el stand de Slowly, sino que también llamaban la atención de otros expositores. Lejos del ajetreo cotidiano de la feria, los casi 50 "Slowlys" se reunieron por la noche en una acogedora tertulia. El Opel Ascona 400 de Thomas y Manuela Griesche también estuvo expuesto. Griesche resume así el fin de semana: "La reunión de invierno es una gran oportunidad para conocer a muchos de los miembros de nuestro grupo fuera de un evento. Hay muchas 'charlas sobre gasolina' e intercambios constructivos. Simplemente una agradable interrupción al tiempo libre de rallyes".

Eifel Rallye Festival 2011-2022 - El libro oficial

Si quieres pasar el tiempo hasta el próximo festival, puedes hacerlo con el libro oficial sobre las diez primeras ediciones del Eifel Rallye Festival: Los aspectos más destacados de cada año se describen en más de 300 páginas. Coches que nunca se han visto antes y una sección transversal única de la historia de los rallies con clásicos desde Mini y Volvo PV544 hasta leyendas del Grupo 4 como Stratos y Ascona 400, los monstruos olvidados del Grupo B, las estrellas del Grupo A desde Lancia hasta Subaru y los espectaculares World Rally Cars. Los textos bilingües (alemán e inglés) y las numerosas fotos se complementan con numerosas tablas y resúmenes de las estrellas y los vehículos. El veterano mecenas Walter Röhrl resume sus impresiones sobre el festival en un prólogo. Aquí está el enlace para pedidos en la RallyWebShop:

https://www.rallyandracing.com/mcklein-store/buecher/eifel-rallye-festival-2011-2022-das-offizielle-buch?c=1194

Información actual en: www.eifel-rallye-festival.de