ADAC Eifel Rallye Festival : ruée sur les places de départ

L'affluence pour la 12e édition de l'ADAC Eifel Rallye Festival, qui se tiendra du 15 au 17 août 2024 autour de Daun dans l'Eifel volcanique, est à nouveau énorme. 89 inscriptions ont été enregistrées dans les premières 24 heures, et après 100 heures, on comptait déjà 127 inscriptions pour le plus grand musée roulant des rallyes. La devise de cette année, "Rallye Cars de A à Z", semble particulièrement inciter les participants. "On peut d'ores et déjà prévoir que nous aurons une grille de départ très diversifiée. Dans la liste actuelle, il y a déjà quelques voitures exotiques. Mais nous nous réjouissons bien sûr de recevoir d'autres inscriptions du monde coloré du rallye", se réjouit Reinhard Klein (Cologne). Le chef de Slowly Sideways, l'association européenne des propriétaires de voitures de rallye historiques, est responsable de la composition de la grille de départ au sein de l'équipe organisatrice. "Cette année, notre objectif déclaré est de présenter aux fans une diversité encore jamais vue dans l'histoire du rallye".

"Bosse" vient dans le Vulkaneifel

Le double champion du monde Marcus Grönholm est également appelé "Bosse" dans son pays d'origine, la Scandinavie. En tant que Suédois finlandais, il est un vrai Scandinave. Sa première participation au championnat du monde remonte à 1989, lorsqu'il jouait à domicile en Finlande, et il a participé pour la dernière fois à un rallye WRC en Suède en 2010. Outre ses deux titres de champion du monde en 2000 et 2002 au volant de la Peugeot 206 WRC, il a participé à 152 rallyes WRC pour presque toutes les grandes marques présentes sur la scène. Ses 30 victoires en WRC ont cependant toutes été remportées avec son copilote et beau-frère Timo Rautiainen, et il est le meilleur non-français derrière les deux Sebastién (Loeb et Ogier), à la troisième place du classement éternel. "J'ai déjà beaucoup entendu parler de ce festival. Je suis heureux de pouvoir y participer cette fois-ci", a déclaré Grönholm en se réjouissant de son voyage dans l'histoire du rallye. "Nous nous réjouissons énormément de la participation de 'Magic Marcus'", rayonne le directeur de l'organisation Otmar Anschütz du MSC Daun, organisateur de l'événement. "Nous menons actuellement des discussions prometteuses. Les fans peuvent s'attendre non seulement à une grille de départ très variée, mais aussi à l'une ou l'autre surprise".

Rencontre hivernale de Slowly à Brême

Que font les propriétaires de voitures de rallye historiques pendant les longs week-ends d'hiver, lorsque leur noble engin de sport est en hibernation ? La troupe de Slowly Sideways organise chaque année ce que l'on appelle la rencontre hivernale. Cette fois-ci, elle a eu lieu dans le cadre du Classic Motorshow de Brême. Certains participants avaient apporté leurs véhicules, qui non seulement décoraient le stand des Slowly, mais attiraient également l'attention des autres exposants. Loin de l'agitation quotidienne du salon, la petite cinquantaine de 'Slowlys' s'est retrouvée le soir pour passer un moment convivial. L'Opel Ascona 400 de Thomas et Manuela Griesche était également exposée. Il a résumé le week-end en ces termes : "La rencontre hivernale est une belle occasion de rencontrer de nombreux membres de notre troupe en dehors d'une manifestation. Il y a beaucoup de 'discussions d'essence' et d'échanges constructifs. Tout simplement une belle interruption de la période sans rallye".

Eifel Rallye Festival 2011-2022 - Le livre officiel

Ceux qui souhaitent passer le temps de manière divertissante jusqu'au prochain festival peuvent le faire en lisant le livre officiel des dix premières éditions de l'Eifel Rallye Festival : Les points forts de chaque année sont décrits sur plus de 300 pages. Des voitures qui n'ont jamais été vues ailleurs et la section unique de l'histoire du rallye avec les classiques de Mini et Volvo PV544, les légendes du groupe 4 comme la Stratos et l'Ascona 400, les monstres inoubliables du groupe B, les stars du groupe A de Lancia à Subaru ainsi que les spectaculaires World Rally Cars. Les textes bilingues (allemand et anglais) et les nombreuses photos sont complétés par de nombreux tableaux et aperçus des starters et des véhicules. Le parrain de longue date Walter Röhrl résume ses impressions sur le festival dans une préface. Voici le lien de commande sur le RallyWebShop :

https://www.rallyandracing.com/mcklein-store/buecher/eifel-rallye-festival-2011-2022-das-offizielle-buch?c=1194

Informations actuelles sur : www.eifel-rallye-festival.de