ADAC Eifel Rallye Festival: corsa sulla griglia di partenza

L'affluenza per la 12ª edizione dell'ADAC Eifel Rallye Festival, che si terrà dal 15 al 17 agosto 2024 nei dintorni di Daun, nell'Eifel vulcanico, è di nuovo enorme. 89 iscrizioni sono state ricevute nelle prime 24 ore, e dopo 100 ore c'erano già 127 registrazioni per il più grande museo del rally su ruote. Il motto di quest'anno "Auto da rally dalla A alla Z" sembra essere particolarmente stimolante per i partecipanti. "È già chiaro che avremo un campo di partenti molto vario. Finora sono già in lista alcune auto esotiche. Ma naturalmente non vediamo l'ora di ricevere altre iscrizioni dal variopinto mondo dei rally", afferma Reinhard Klein (Colonia). Il responsabile di Slowly Sideways, l'associazione europea dei proprietari di auto da rally storiche, è il membro del team organizzativo responsabile della composizione del campo di partenza. "Il nostro obiettivo dichiarato quest'anno è quello di presentare agli appassionati una varietà senza precedenti della storia del rally".

"Bosse" arriva al Vulkaneifel

Il doppio campione del mondo Marcus Gronholm è anche conosciuto come "Bosse" nella sua patria scandinava. Essendo un cosiddetto svedese finlandese, è un vero scandinavo. È anche giusto che la sua prima partenza nel WRC sia avvenuta nella sua gara di casa, in Finlandia, nel 1989, e che l'ultima volta abbia disputato un rally WRC in Svezia nel 2010. Oltre ai due titoli WRC conquistati nel 2000 e nel 2002 con la Peugeot 206 WRC, nelle sue 152 partecipazioni al WRC ha guidato per quasi tutti i marchi più importanti del panorama. Tuttavia, ha conquistato tutte e 30 le sue vittorie nel WRC con il copilota e cognato Timo Rautiainen e, come miglior pilota non francese, è al terzo posto nella classifica di tutti i tempi dietro ai due Sebastiéns (Loeb e Ogier). "Ho sentito parlare molto di questo festival. Sono contento di poter essere presente questa volta", afferma Gronholm, che non vede l'ora di iniziare il suo viaggio nella storia del rally. "Non vediamo l'ora che 'Magic Marcus' partecipi", ha dichiarato un raggiante Otmar Anschütz, responsabile dell'organizzazione di MSC Daun. "Stiamo attualmente conducendo colloqui promettenti. Gli appassionati possono aspettarsi non solo un campo di partenti molto vario, ma anche una o due sorprese".

Raduno invernale a Brema

Cosa fanno i proprietari di auto da rally storiche nei lunghi weekend invernali, quando le nobili attrezzature sportive sono in letargo? Il team Slowly Sideways organizza l'annuale raduno invernale. Questa volta si è svolto nell'ambito del Classic Motorshow di Brema. Alcuni partecipanti hanno portato con sé i loro veicoli, che non solo hanno abbellito lo stand Slowly, ma hanno anche attirato l'attenzione degli altri espositori. Lontano dal trambusto quotidiano della fiera, i quasi 50 "Slowly" si sono ritrovati la sera per un'accogliente riunione. Era esposta anche l'Opel Ascona 400 di Thomas e Manuela Griesche. Thomas ha riassunto così il fine settimana: "Il raduno invernale è un'ottima occasione per incontrare molti dei nostri soci al di fuori di un evento. Ci sono molti "discorsi sulla benzina" e scambi costruttivi. È semplicemente una piacevole interruzione del tempo libero dai rally".

Eifel Rallye Festival 2011-2022 - Il libro ufficiale

Se volete passare il tempo fino al prossimo festival, potete farlo con il libro ufficiale sulle prime dieci edizioni dell'Eifel Rallye Festival: I punti salienti di ogni singolo anno sono descritti in oltre 300 pagine. Auto mai viste prima e uno spaccato unico della storia dei rally, con classici come Mini e Volvo PV544, leggende del Gruppo 4 come Stratos e Ascona 400, gli indimenticati mostri del Gruppo B, le stelle del Gruppo A da Lancia a Subaru e le spettacolari World Rally Car. I testi bilingue (tedesco e inglese) e le numerose foto sono completati da numerose tabelle e panoramiche dei costruttori e dei veicoli. Il patron di lunga data Walter Röhrl riassume le sue impressioni sul festival in una prefazione. Ecco il link per l'ordinazione presso il RallyWebShop:

