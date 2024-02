ADAC Eifel Rallye Festival: correr na grelha de partida

A corrida para a 12ª edição do ADAC Eifel Rallye Festival, de 15 a 17 de agosto de 2024, nos arredores de Daun, na região vulcânica do Eifel, voltou a ser enorme. 89 inscrições foram recebidas nas primeiras 24 horas e, após 100 horas, já havia 127 inscrições para o maior museu de ralis sobre rodas. O lema deste ano, "Carros de rali de A a Z", parece ser particularmente inspirador para os participantes. "Já é evidente que vamos ter um campo de partida muito diversificado. Até agora, a lista já inclui alguns carros exóticos. Mas é claro que estamos ansiosos por receber mais inscrições do colorido mundo do desporto de ralis", diz Reinhard Klein (Colónia). O chefe da Slowly Sideways, a associação europeia de proprietários de carros de rali históricos, é o membro da equipa organizadora responsável pela composição do campo de partida. "O nosso objetivo declarado este ano é apresentar aos fãs uma variedade sem precedentes da história dos ralis."

"Bosse" chega ao Vulkaneifel

O duplo campeão do mundo Marcus Grönholm também é conhecido como "Bosse" na sua terra natal, a Escandinávia. Sendo um sueco finlandês, é um verdadeiro escandinavo. É também apropriado que o seu primeiro arranque no WRC tenha ocorrido na sua ronda caseira, na Finlândia, em 1989, e que tenha disputado pela última vez um rali WRC na Suécia, em 2010. Para além dos seus dois títulos do WRC, em 2000 e 2002, com o Peugeot 206 WRC, conduziu para quase todas as marcas de topo da cena nas suas 152 participações no WRC. No entanto, conquistou todas as suas 30 vitórias no WRC com o copiloto e cunhado Timo Rautiainen e, como o melhor não francês, ocupa o terceiro lugar na tabela de classificação de todos os tempos, atrás dos dois Sebastiéns (Loeb e Ogier). "Ouvi falar muito deste festival. Estou contente por poder estar presente desta vez", diz Grönholm, ansioso pela sua viagem à história dos ralis. "Estamos muito ansiosos pela participação do 'Magic Marcus'", afirmou Otmar Anschütz, chefe da organização do MSC Daun. "Estamos atualmente a manter conversações promissoras. Os adeptos podem esperar não só um campo muito diversificado de participantes, mas também uma ou duas surpresas."

Encontro de inverno lento em Bremen

O que fazem os proprietários de carros de rali históricos nos longos fins-de-semana de inverno, quando o nobre equipamento desportivo está em hibernação? A equipa Slowly Sideways organiza o encontro anual de inverno. Desta vez, teve lugar no âmbito do Classic Motorshow em Bremen. Alguns participantes trouxeram os seus veículos, que não só adornaram o stand da Slowly, como também chamaram a atenção de outros expositores. Longe da azáfama diária da feira, os quase 50 "Slowlys" encontraram-se à noite para um convívio acolhedor. O Opel Ascona 400 de Thomas e Manuela Griesche também esteve em exposição. Thomas resumiu o fim de semana da seguinte forma: "O encontro de inverno é uma excelente oportunidade para conhecer muitos dos membros do nosso grupo fora de um evento. Há muitas "conversas sobre gasolina" e trocas de impressões construtivas. É simplesmente uma boa interrupção do tempo livre de ralis."

Eifel Rallye Festival 2011-2022 - O livro oficial

Se quiser passar o tempo até ao próximo festival, pode fazê-lo com o livro oficial sobre as primeiras dez edições do Eifel Rallye Festival: Os destaques de cada ano são descritos em mais de 300 páginas. Carros que nunca foram vistos antes e uma secção única da história dos ralis, com clássicos como o Mini e o Volvo PV544, lendas do Grupo 4 como o Stratos e o Ascona 400, os inesquecíveis monstros do Grupo B, as estrelas do Grupo A, da Lancia à Subaru, e os espectaculares World Rally Cars. Os textos bilingues (alemão e inglês) e as numerosas fotografias são complementados por numerosos quadros e panorâmicas sobre as equipas e os veículos. Walter Röhrl, patrono de longa data, resume as suas impressões sobre o festival num prefácio. Aqui está o link para encomenda na RallyWebShop:

https://www.rallyandracing.com/mcklein-store/buecher/eifel-rallye-festival-2011-2022-das-offizielle-buch?c=1194

Informações actuais em: www.eifel-rallye-festival.de