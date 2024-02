1988: En la maleza con David Richards

Cuando me convertí en portavoz de prensa de automovilismo de BMW en 1987, el año en que se lanzó el E30 M3, sólo conocía este coche de los circuitos y, por supuesto, como versión de carretera: me encantó conducirlo como coche de empresa durante mucho tiempo. Pero nunca habría imaginado que este increíble vehículo también triunfaría en rallies internacionales. Pero Bernard Béguin, un francés, logró la hazaña en el equipo británico Rothmans e inmediatamente ganó el Tour de Corse, el Rally de Córcega de ese año, la segunda victoria de un BMW en el Campeonato del Mundo de Rallyes tras el éxito de Achim Warmbold en 1973 en el Rally Alpino de Austria con un 2002.

El jefe de equipo de Beguin, un tal David Richards de Banbury, que siempre había sido bueno en marketing para sí mismo y su empresa Prodrive, invitó a unos cuantos periodistas especializados a su casa en Inglaterra poco después de la victoria en el rally para presentarles el exitoso coche. Sinembargo, sólo me enteré de este acontecimiento a través de artículos sobre el mismo. David no había hablado con el departamento de prensa. Así que cogí el teléfono y le llamé. Quería saber más sobre él y su equipo. Finalmente, me invitó a una prueba del Campeonato de Europa en el sur de Francia en 1988, el Rallye d'Antibes.

Así que me subí al coche y me puse en marcha. Después de dar algunos rodeos -en aquella época la navegación sólo era posible con mapas-, encontré el pequeño hotel donde se había instalado su equipo. Me presentóa sus chóferes Bernard Béguin yFrançoisDelecour, franceses simpáticos y desenvueltos, así como a su personal de servicio, cenamos y nos fuimos a dormir temprano. Porque al día siguiente me esperaba un programa apasionante, de nuevo hasta altas horas de la noche, que iba a pasar junto a David en una etapa especial, ¡por primera vez!

Estábamos parados entre altos árboles a la salida de una curva rápida a la izquierda, junto a una pista de grava accidentada, con montones de aficionados franceses a nuestro lado y nada más que oscuridad detrás de nosotros. Así que David me explicó que debía inspeccionar cuidadosamente los siguientes metros a nuestra espalda: "Si un coche no toma esta curva delante de nosotros y acelera hacia nosotros, tenemos que retroceder rápidamente. Por eso debemos saber exactamente qué tipo de terreno nos espera allí. Enseguida tropecé con algunas piedras y grandes raíces, así que supe que tendría que tener mucho cuidado si saltaba a la oscuridad.

Fue unagran experiencia ver pasar a "nuestros" coches tan cerca del límite. Me había picado el gusanillo del rally. El propio David era muy tranquilo y profesional, un veterano. Después de todo, había vivido de cerca los rallies durante años como copiloto del "finlandés volador" Ari Vatanen en un Ford Escort, así que ya nada podía asustarle. Y estaba satisfecho: Porque Béguin ganó el rally, Delecour quedó tercero, con Didier Auriol en un Ford Sierra en medio.

Coche de persecución

.

Yo sólo tendría que conducir. Me pareció interesante, pedí tres días más de vacaciones en Múnich y nos pusimos en marcha.

Como a David no le habían pasado desapercibidas mis reacciones positivas ante este deporte, me preguntó si quería asumir el papel de piloto de un coche de persecución en otro rally. Se sentaría a mi lado en este coche de persecución, mi coche de empresa reconvertido, y se mantendría en contacto con el piloto y el equipo por radio

El objetivo era proporcionar información importante al piloto italiano Andrea Zanussi, preguntarle por cualquier problema con su M3 y transmitírselo al equipo. Por supuesto, se hablaba alternativamente inglés e italiano, y en el coche había una salvaje confusión de idiomas. A David y a mí nos divertían sobre todo los mecánicos italianos, que confirmaban cada pequeño paso que daban con un "ho fatto - I did it".

Pordesgracia, no pude seguir este rally con David hasta el final, ya que los preparativos para la final del DTM me obligaron avolverpronto ala oficina en Múnich.

Sinembargo, esta carrera en el Motodrom de Hockenheimfuemenos divertida: Markus Oestreich, nuestro mejor piloto en cuanto a puntos en aquel momento, abandonó y Klaus Ludwig ganó el campeonato con un Ford Sierra. Por cierto, no volvería a ver aDavid Richards hasta unos años más tarde, en carreras de turismos en Inglaterra, pero esa es una historia completamente diferente.