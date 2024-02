1988 : Dans le sous-bois avec David Richards

Lorsque je suis devenu attaché de presse pour le sport automobile chez BMW en 1987, l'année de la première de la E30 M3, je ne connaissais cette voiture que sur les circuits et, bien sûr, en version routière - c'est avec grand plaisir que je l'ai longtemps conduite comme voiture de fonction. Mais à l'époque, je n'aurais jamais imaginé que cette incroyable voiture s'illustrerait également dans des rallyes internationaux. Mais Bernard Béguin, un Français, a réussi l'exploit au sein de l'équipe britannique Rothmans de remporter d'emblée le Tour de Corse, le rallye de Corse de cette année, la deuxième victoire seulement d'une BMW en championnat du monde des rallyes après le succès d'Achim Warmbold en 1973 lors de l'Österreichische Alpenfahrt avec une 2002.

Le chef d'équipe de Beguin, un certain David Richards de Banbury, qui a toujours su bien se vendre, lui et sa société Prodrive, a invité quelques journalistes spécialisés chez lui en Angleterre peu après la victoire du rallye pour leur présenter la voiture qui avait remporté le succès. Je n'ai toutefois appris l'existence de cet événement qu'en lisant des articles à son sujet. David ne nous avait pas parlé en tant que service de presse. J'ai donc décroché le téléphone et l'ai appelé. Je voulais en savoir plus sur lui et son équipe. Il m'a finalement invité en 1988 à venir dans le sud de la France pour une manche du championnat d'Europe, le Rallye d'Antibes.

J'ai donc pris la voiture et je suis parti. Après quelques détours - la navigation n'était alors possible qu'avec des cartes - j'ai trouvé le petit hôtel où son équipe s'était installée. Il m'a présenté à ses chauffeurs, Bernard Béguin etFrançoisDelecour, des Français sympathiques et décontractés, ainsi qu'à son personnel de service, nous avons dîné et nous sommes couchés tôt. Car le lendemain, un programme passionnant m'attendait, à nouveau jusqu'à la nuit, que je devais passer avec David sur une épreuve spéciale, pour la première fois !

Nous nous trouvions entre de grands arbres à la sortie d'un virage rapide à gauche, à côté d'une piste en terre grossière, avec de nombreux fans français à côté de nous et l'obscurité derrière nous. David m'a donc expliqué que je devais bien inspecter les prochains mètres derrière nous : "Si une voiture ne parvient pas à négocier ce virage devant nous et qu'elle se précipite sur nous, nous devrons sauter rapidement derrière. C'est pourquoi nous devons savoir exactement quel terrain nous attend là-bas". J'aiaussitôt trébuché sur quelques pierres et grosses racines, je savais donc que je devais faire très attention si je sautais dans le noir.

C'était une expérience formidable de voir "nos" voitures dériver de si près et à la limite. J'avais attrapé le virus du rallye. David lui-même s'est montré très calme et professionnel - un vieux de la vieille, en somme.Après tout, il a vécules rallyes de prèspendant des années en tant que copilote du "Finlandais volant" Ari Vatanen dans la Ford Escort, rien ne pouvait plus l'effrayer. Et il était content : Béguin a remporté le rallye, Delecour a terminé troisième et Didier Auriol sur Ford Sierra a pris le relais.

Chase-Car

.

Je n'aurais qu'à conduire. Cela semblait intéressant, j'ai demandé trois jours de congé supplémentaires à Munich, et nous sommes partis.

Comme mes réactions positives à l'égard de ce sport n'avaient pas échappé à David, il m'a demandé si je n'accepterais pas de jouer le rôle de pilote de Chase-Car sur un autre rallye. Il serait assis à côté de moi dans cette voiture de poursuite, ma voiture de fonction transformée, et resterait en contact avec le pilote et l'équipe par radio

Il s'agissait de toujours fournir des informations importantes au pilote italien Andrea Zanussi, de lui demander s'il y avait des problèmes sur sa M3 et de les transmettre à l'équipe. L'anglais et l'italien ont bien sûr été utilisés en alternance, et il régnait dans la voiture une confusion linguistique effrénée. Ce qui nous a le plus amusés, David et moi, ce sont les mécaniciens italiens qui confirmaient chaque étape de leur travail, même la plus petite, par un "ho fatto - j'ai fait".

Malheureusement, je n'ai pas pu suivre ce rallye avec David jusqu'à la fin, car les préparatifs de la finale du DTM m'ont rappelé prématurément au bureau à Munich.

Lors de cette course au motodrome d'Hockenheim,les choses étaienttoutefois moins drôles : Markus Oestreich, notre meilleur pilote à l'époque en termes de points, a abandonné et Klaus Ludwig sur Ford Sierra a remporté le championnat. Je nedevais d'ailleurs retrouverDavid Richards que quelques années plus tard, lors de courses de voitures de tourisme en Angleterre - mais c'est une toute autre histoire.