1988: Nel sottobosco con David Richards

Storie d'altri tempi: il nostro autore Friedbert Holz è stato per molti anni portavoce della BMW per il comparto veloce. Oggi ci porta in Francia, quando l'intraprendente David Richards trasformò la M3 in un'auto da rally.

Quando sono diventato portavoce della BMW per il settore motorsport nel 1987, l'anno in cui è stata lanciata la E30 M3, conoscevo quest'auto solo dalla pista e, naturalmente, dalla versione stradale: sono stato felice di guidarla come auto aziendale per molto tempo. Ma non avrei mai immaginato che questo incredibile veicolo avrebbe avuto successo anche nei rally internazionali. Ma Bernard Béguin, un francese, realizzò l'impresa nel team britannico Rothmans e vinse immediatamente il Tour de Corse, il Rally di Corsica di quell'anno, l'unica seconda vittoria per una BMW nel Campionato del Mondo Rally dopo il successo di Achim Warmbold nel 1973 all'Austrian Alpine Rally con una 2002.

Il capo della squadra di Beguin, un certo David Richards di Banbury, che è sempre stato bravo a commercializzare se stesso e la sua azienda Prodrive, invitò alcuni giornalisti specializzati a casa sua in Inghilterra poco dopo la vittoria del rally per presentare loro l'auto di successo. Tuttavia, sono venuto a conoscenza di questo evento solo grazie ad alcuni articoli. David non aveva parlato con noi del reparto stampa. Così ho preso il telefono e l'ho chiamato. Volevo saperne di più su di lui e sul suo team. Alla fine mi invitò a partecipare a una prova del Campionato europeo nel sud della Francia nel 1988, il Rallye d'Antibes.

Così salii in macchina e partii, e dopo alcune deviazioni - la navigazione era possibile solo con le mappe di allora - trovai il piccolo hotel dove si era insediato il suo team. Mi presentò i suoi autisti Bernard Béguin eFrançoisDelecour, francesi simpatici e alla mano, e il suo personale di servizio, cenammo e andammo a letto presto. Perché il giorno dopo mi aspettava un programma entusiasmante, ancora una volta fino a tarda notte, che avrei trascorso insieme a David su una tappa speciale, per la prima volta!

Eravamo in piedi tra alti alberi all'uscita di una veloce curva a sinistra accanto a una pista sterrata, con molti tifosi francesi accanto a noi e nient'altro che il buio dietro di noi. David mi ha spiegato che avrei dovuto ispezionare con attenzione i metri successivi dietro di noi: "Se un'auto non fa la curva davanti a noi e si dirige verso di noi, dobbiamo tornare indietro rapidamente. Per questo dobbiamo sapere esattamente che tipo di terreno ci aspetta". Sonosubito inciampato su alcune pietre e grosse radici, quindi sapevo che avrei dovuto fare molta attenzione se fossi saltato nel buio.

È stata una bella esperienza vedere le "nostre" auto sfrecciare così vicine al limite. Ero stato contagiato dal virus del rally. David stesso era molto calmo e professionale, proprio un veterano. Dopo tutto, aveva vissuto i rally da vicinoper anni come copilota del "finlandese volante" Ari Vatanen su una Ford Escort, quindi nulla poteva spaventarlo. Ed era soddisfatto: Perché Béguin ha vinto il rally, Delecour è arrivato terzo, con Didier Auriol su una Ford Sierra in mezzo.

Auto da inseguimento

.

Io avrei dovuto solo guidare. Sembrava interessante, chiesi altri tre giorni di vacanza a Monaco e partimmo.

Dato che a David non erano sfuggite le mie reazioni positive a questo sport, mi chiese se volevo assumere il ruolo di pilota di auto da inseguimento in un altro rally. Si sarebbe seduto accanto a me in questa auto da inseguimento, la mia auto aziendale riconvertita, e si sarebbe tenuto in contatto via radio con il pilota e la squadra

Il compito era quello di fornire al pilota italiano Andrea Zanussi informazioni importanti, chiedere informazioni su eventuali problemi della sua M3 e trasmetterle al team. Naturalmente si parlava alternativamente inglese e italiano e in macchina c'era una confusione selvaggia di lingue. David e io eravamo molto divertiti dai meccanici italiani, che confermavano ogni piccolo passaggio con un "ho fatto".

Purtroppo non ho potuto seguire questo rally con David fino alla fine, perché i preparativi per la finale del DTM mi hanno richiamatopresto in ufficio a Monaco.

Lagara al Motodrom di Hockenheimfucomunque meno divertente: Markus Oestreich, il nostro miglior pilota in termini di punti all'epoca, si ritirò e Klaus Ludwig vinse il campionato con una Ford Sierra . Tra l'altro,avrei incontratoDavid Richards solo qualche anno dopo, in occasione di gare di auto da turismo in Inghilterra, ma questa è una storia completamente diversa.