1988: Na vegetação rasteira com David Richards

Quando me tornei porta-voz da imprensa de desportos motorizados na BMW em 1987, ano em que o E30 M3 foi lançado, só conhecia este carro das pistas de corrida e, claro, da versão de estrada - tive o prazer de o conduzir como carro da empresa durante muito tempo. Mas nunca teria imaginado que este incrível veículo também teria sucesso em ralis internacionais. Mas Bernard Béguin, um francês, conseguiu a proeza na equipa britânica Rothmans e venceu imediatamente o Tour de Corse, o Rali da Córsega desse ano, a única segunda vitória de um BMW no Campeonato Mundial de Ralis, depois do sucesso de Achim Warmbold em 1973 no Rali Alpino da Áustria com um 2002.

O chefe de equipa de Beguin, um certo David Richards de Banbury, que sempre foi bom a fazer marketing de si próprio e da sua empresa Prodrive, convidou alguns jornalistas especializados para a sua casa em Inglaterra, pouco depois da vitória no rali, para lhes apresentar o carro de sucesso. No entanto, só tive conhecimento deste evento através de artigos sobre o mesmo. O David não tinha falado connosco no departamento de imprensa. Por isso, peguei no telefone e liguei-lhe. Queria saber mais sobre ele e a sua equipa. Acabou por me convidar para ir a uma ronda do Campeonato Europeu no sul de França em 1988, o Rallye d'Antibes.

Então, meti-me no carro e parti. Depois de alguns desvios - na altura, a navegação só era possível com mapas - encontrei o pequeno hotel onde a sua equipa se tinha instalado. Apresentou-me os seus motoristas Bernard Béguin eFrançoisDelecour, franceses simpáticos e descontraídos, bem como o seu pessoal de serviço, jantámos e deitámo-nos cedo. Porque no dia seguinte esperava-me um programa emocionante, novamente até altas horas da noite, que iria passar com David num palco especial, pela primeira vez!

Estávamos entre árvores altas à saída de uma curva rápida à esquerda, junto a uma pista de gravilha irregular, com muitos fãs franceses ao nosso lado e nada mais do que a escuridão atrás de nós. Por isso, o David explicou-me que eu devia inspecionar cuidadosamente os metros seguintes atrás de nós: "Se um carro não fizer esta curva à nossa frente e acelerar na nossa direção, temos de saltar para trás rapidamente. É por isso que temos de saber exatamente que tipo de terreno nos espera ali. Tropeceilogo em algumas pedras e raízes grandes, por isso sabia que teria de ter muito cuidado se saltasse para o escuro.

Foi uma grande experiência ver os "nossos" carros a passarem tão perto do limite. Tinha sido mordido pelo bichinho dos ralis. O próprio David era muito calmo e profissional - apenas um veterano. Afinal de contas, ele tinha experimentado os ralis de pertodurante anos como copiloto do "finlandês voador" Ari Vatanen num Ford Escort, por isso nada o podia assustar. E estava satisfeito: Porque Béguin ganhou o rali, Delecour ficou em terceiro, com Didier Auriol num Ford Sierra no meio.

Carro de perseguição

.

Eu só teria de conduzir. Pareceu-me interessante, pedi mais três dias de férias em Munique e partimos.

Como David não tinha perdido as minhas reacções positivas a este desporto, perguntou-me se eu aceitaria o papel de piloto de perseguição num outro rali. Ele sentar-se-ia ao meu lado neste carro de perseguição, o meu carro da empresa convertido, e manteria o contacto com o piloto e a equipa pelo rádio

A tarefa consistia em fornecer informações importantes ao piloto italiano Andrea Zanussi, perguntar-lhe sobre eventuais problemas com o seu M3 e transmiti-los à equipa. É claro que se falava inglês e italiano alternadamente e havia uma grande confusão de línguas no carro. David e eu divertimo-nos muito com os mecânicos italianos, que confirmavam cada pequeno passo que davam com um "ho fatto - consegui".

Infelizmente, não pude acompanhar este rali com o David até ao fim, pois os preparativos para a final do DTM obrigaram-me a regressarcedo ao escritório em Munique.

Noentanto, esta corrida no Motodrom de Hockenheimfoimenos divertida: Markus Oestreich, o nosso melhor piloto em termos de pontos na altura, desistiu e Klaus Ludwig ganhou o campeonato num Ford Sierra . Por acaso, sóvoltaria a encontrarDavid Richards alguns anos mais tarde, em corridas de carros de turismo em Inglaterra - mas isso é uma história completamente diferente.