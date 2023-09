Skyler Howes avec Honda pour le Dakar 2024

La séparation de Skyler Howes et de Husqvarna Factory fin juin était inattendue, aucune raison n'avait été donnée à l'époque. L'Américain a fait son entrée sur la scène des rallyes en terminant quatrième au classement général du Dakar 2021, à l'époque en tant que pilote privé de KTM. Lorsque le pilote officiel Husqvarna de l'époque, Pablo Quintanilla, est passé chez Honda, le pilote de 31 ans a été engagé pour le remplacer. Lors du Dakar 2022, le moustachu a terminé troisième au classement général. Aujourd'hui, Howes suit les traces de son prédécesseur chez Husqvarna et signe avec Honda.

"Courir pour l'équipe de rallye HRC est un moment fort de ma vie et de ma carrière. J'ai appris à piloter sur une XR75 à l'âge de 3 ans et j'ai commencé mes activités en rallye sur une CRF450X, mes racines sont donc profondément ancrées chez Honda", a expliqué Howes. "Je suis très impatient de voir ce que l'équipe et moi pouvons accomplir ensemble. Après un podium au Dakar, mon objectif reste le même : prendre autant de plaisir que possible et continuer à viser la plus haute marche du podium".

Au sein de l'équipe de rallye du HRC, Howes retrouvera, outre Quintanilla, son compatriote Ricky Brabec ainsi qu'Adrien van Beveren et Nacho Cornejo. C'est avec ce quintette que Honda prévoit de participer au Dakar 2024.Le team manager Ruben Faria a son équipe au complet.

"Je suis très heureux d'accueillir Skyler. Il est très expérimenté en rallye - il a terminé troisième du dernier Dakar et a gagné au Maroc", a énuméré l'Espagnol. "Avec lui, nous aurons une super équipe pour le Dakar 2024 et je suis sûr que Skyler nous aidera à être en haut du classement général".