Quindi è vero: Skyler Howes con Honda alla Dakar 2024

La separazione da Skyler Howes e da Husqvarna Factory, avvenuta a fine giugno, è giunta inaspettata e i motivi non sono stati forniti al momento. Lo statunitense è salito alla ribalta dei rally come quarto assoluto alla Dakar 2021, all'epoca come pilota privato KTM. Quando l'allora pilota ufficiale Husqvarna Pablo Quintanilla passò alla Honda, il 31enne fu ingaggiato come sostituto. Alla Dakar 2022, il baffuto ha ottenuto il terzo posto assoluto. Ora Howes segue il suo predecessore in Husqvarna e ha firmato con Honda.

"Guidare per la squadra di rally HRC è un momento culminante della mia vita e della mia carriera. Ho imparato a guidare una XR75 all'età di 3 anni e ho iniziato i miei rally su una CRF450X, quindi le mie radici sono profonde con Honda", ha spiegato Howes. Sono entusiasta di vedere cosa riusciremo a fare insieme io e la squadra". Dopo il podio alla Dakar, il mio obiettivo rimane lo stesso: divertirmi il più possibile e continuare a raggiungere il gradino più alto del podio".

Ad affiancare Quintanilla nella squadra di rally HRC ci saranno il connazionale di Howes Ricky Brabec, Adrien van Beveren e Nacho Cornejo. È con questo quintetto che Honda intende partecipare alla Dakar del 2024. Il team manager Ruben Faria ha la sua squadra al completo.

"Sono molto felice di dare il benvenuto a Skyler. Ha molta esperienza nei rally: è stato terzo all'ultima Dakar e ha vinto in Marocco", ha dichiarato lo spagnolo. "Con lui avremo una super squadra per la Dakar 2024 e sono sicuro che Skyler ci aiuterà a essere in cima alla classifica generale".