É verdade: Skyler Howes com a Honda para o Dakar 2024

A separação de Skyler Howes e da Husqvarna Factory no final de junho veio inesperadamente, as razões não foram dadas na época. O norte-americano entrou na ribalta dos ralis como quarto classificado na geral do Dakar 2021, na altura como piloto privado da KTM. Quando o então piloto de fábrica da Husqvarna, Pablo Quintanilla, mudou para a Honda, o jovem de 31 anos foi contratado como substituto. No Dakar de 2022, o utilizador de bigode terminou em terceiro lugar na geral. Agora, Howes segue o seu antecessor na Husqvarna e assinou com a Honda.

"Pilotar para a equipa de rali HRC é um ponto alto da minha vida e carreira. Aprendi a conduzir uma XR75 quando tinha 3 anos de idade e iniciei os meus ralis com uma CRF450X, pelo que as minhas raízes na Honda são profundas", explicou Howes. "Estou muito entusiasmado por ver o que a equipa e eu podemos alcançar juntos. Depois de um pódio no Dakar, o meu foco continua a ser o mesmo, divertir-me tanto quanto possível e continuar a alcançar o degrau mais alto do pódio."

A juntar-se a Quintanilla na equipa de rali da HRC estará o compatriota de Howes, Ricky Brabec, bem como Adrien van Beveren e Nacho Cornejo. É com este quinteto que a Honda planeia competir no Dakar de 2024. O chefe de equipa Ruben Faria tem o seu plantel completo.

"Estou muito contente por receber o Skyler. Ele é muito experiente em ralis - foi terceiro no último Dakar e venceu em Marrocos", enumerou o espanhol. "Com ele, teremos uma super equipa para o Dakar 2024 e estou certo de que Skyler nos ajudará a estar no topo da classificação geral."