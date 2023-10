Finale du championnat du monde de rallye-raid : qui sera présent au Maroc ?

Le Rallye du Maroc sera le point de départ du championnat du monde, trois pilotes étant en lice pour remporter le championnat du monde des rallyes-raids 2023. Avec 14 points de retard, Adrian van Beveren est le moins bien loti, mais le pilote Honda débutera la finale avec le soutien de quatre de ses coéquipiers et de cinq de ses collègues de marque, qui peuvent lui ravir des points importants. Skyler Howes fait sa première apparition pour Honda.

Il ne sera pas facile d'empêcher Luciano Benavides de remporter le plus grand triomphe de sa carrière si la course se déroule normalement. Le pilote d'usine Husqvarna est en tête du classement général avec 80 points devant Toby Price (Red Bull KTM) avec 71 points et van Beveren avec 66 points. Benavides n'est pas non plus totalement dépourvu de soutien, car son frère Kevin, qui court pour la sœur du groupe KTM, l'aiderait certainement, tout comme le pilote GASGAS Sam Sunderland.

Sherco sera également fortement représenté lors de la finale de la saison avec pas moins de trois motos.

Du côté germanophone, Matthias Walkner (Red Bull KTM) et Sebastian Bühler (Hero) seront au départ au Maroc. L'Autrichien Tobias Ebster (Kini KTM) participera au classement du Rallye2.

Un test privé aura lieu les 10 et 11 octobre, le Rallye du Maroc débutera avec le prologue du vendredi 13 octobre. Suivront cinq étapes pour un total de 2110 km, dont 1430 en spéciale. L'édition de cette année se déroule quelques semaines seulement après le tremblement de terre dévastateur dans les montagnes de l'Atlas.

"Nous sommes à la veille d'une édition très spéciale du Rallye du Maroc. Après la catastrophe qui a frappé le pays, nous allons soutenir la reconstruction de notre pays d'accueil à travers une série d'initiatives lancées en étroite concertation avec les autorités", a déclaré le directeur de course David Castera. "Le programme initial de la course reste cependant inchangé. Aucune épreuve ne sera inférieure à 300 km. Il n'est pas exagéré de dire que le Rallye du Maroc est un Dakar miniature. La prochaine édition sera fidèle à cette tradition qui offre tout ce qui caractérise notre sport".